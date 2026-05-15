/OPPO Find X9 Ultra, OPPO Find X9s இந்தியாவில் மே 21 அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, கேமரா.. முழு விவரம் இதோ

OPPO Find X9 Ultra, OPPO Find X9s: புதிய OPPO Find X9 Ultra மற்றும் OPPO Find X9s ஆகிய முதன்மை ஸ்மார்ட்போன்களின் இந்திய வெளியீட்டுத் தேதியை OPPO நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளது. இந்த இரண்டு உயர்தர ஸ்மார்ட்போன்களும் மே 21, 2026 அன்று இந்திய நேரப்படி மதியம் 12 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளன. இவை Amazon, Flipkart மற்றும் OPPO இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக விற்பனைக்கு வரும்.
அறிமுகம் ஆகவுள்ள Find X9 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்கள், முதன்மைத் தரத்திலான புகைப்படம் எடுத்தல், மிகச் சீரான மற்றும் உயர்தரச் செயல்பாடு, மேம்பட்ட வீடியோ பதிவுத் திறன் மற்றும் ஒரு பெரிய பேட்டரி ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. இந்தத் தொலைபேசிகளில் Hasselblad கேமரா தொழில்நுட்பம், Snapdragon 8 Elite Gen 5 அளவிலான செயல்திறன், Dolby Vision வீடியோ பதிவு வசதி மற்றும் மேம்பட்ட வெப்பக் கட்டுப்பாட்டுத் தொழில்நுட்பம் (cooling tech) ஆகியவற்றையும் OPPO சேர்த்துள்ளது.
OPPO Find X9 Ultra-வின் ஆரம்ப விலை இந்தியாவில் சுமார் ₹1,39,999-ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் தொலைபேசிக்கான முன்பதிவுகள் ஏற்கனவே தொடங்கியுள்ளன. முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பல உயர்தரப் பரிசுகளை OPPO வழங்குகிறது. இந்தியாவில் உள்ள Samsung Galaxy S26 Ultra மற்றும் Vivo X300 Ultra போன்ற மிக உயர்தர முதன்மை ஸ்மார்ட்போன்களுடன் இது நேரடியாகப் போட்டியிடவுள்ளது.
OPPO Find X9 Ultra ஸ்மார்ட்போன், முக்கியமாகப் புகைப்படம் எடுப்பதில் ஆர்வமுள்ளவர்களுக்காகவும், தொழில்முறை உள்ளடக்கப் படைப்பாளர்களுக்காகவும் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது. இது 6.82 அங்குல அளவிலான பெரிய 2K LTPO AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரையானது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடனும் (refresh rate), 3600 nits வரையிலான உச்சபட்ச வெளிச்சத் திறனுடனும் (peak brightness) வருகிறது.
தொலைபேசியின் உள்ளே, Qualcomm-இன் முதன்மைச் சிப்பான Snapdragon 8 Elite Gen 5 பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது மேம்பட்ட வெப்பக் கட்டுப்பாட்டுத் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைந்து செயல்படுவதால், பயனர்களுக்குச் சீரான கேமிங் அனுபவமும், வலிமையான 8K வீடியோ பதிவுத் திறனும் கிடைக்கிறது.
மேலும், இதில் 7050mAh திறன் கொண்ட பிரம்மாண்டமான சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது. இது 100W வேகத்திலான வயர்ட் SUPERVOOC சார்ஜிங் மற்றும் 50W வேகத்திலான AIRVOOC வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கிறது.
OPPO Find X9 Ultra-வின் கேமராச் செயல்பாடுதான் இந்தத் தொலைபேசியின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது Hasselblad தொழில்நுட்பத்தால் இயங்கும் நான்கு பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 200MP முதன்மை சென்சார் முன்னிலை வகிக்கிறது.
மேலும் இதன் உள்ளே, 200MP 3x டெலிஃபோட்டோ கேமரா, 50MP 10x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட பெரிஸ்கோப் லென்ஸ் மற்றும் 50MP அல்ட்ரா வைட் கேமரா ஆகியவையும் இடம்பெற்றுள்ளன. சிறந்த வண்ணத் துல்லியம் மற்றும் அதிக "தொழில்முறை பாணி" புகைப்பட வெளியீட்டைப் பெற, புதிய LUMO படச் செயலாக்க இயந்திரத்தைப் (image engine) பயன்படுத்துவதாக OPPO தெரிவித்துள்ளது.
வீடியோவைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போன் 8K வீடியோ பதிவை ஆதரிக்கிறது. அத்துடன், 4K தெளிவுத்திறனில் 120fps வேகத்தில் Dolby Vision பதிவு செய்யும் வசதி, O-Log2 ஆதரவு மற்றும் ACES பணிப்பாய்வு (workflow) ஆதரவு ஆகியவையும் இதில் உள்ளன. மேம்பட்ட குறைந்த ஒளிப் புகைப்படத் திறனுடன் சேர்த்து, Hasselblad XPAN பயன்முறையும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
|OPPO Find X9 Ultra
|விவரம்
|அறிமுகம்
|மே 21 ஆம் தேதி
|ஆரம்ப விலை
|சுமார் ₹1,39,999
|பேட்டரி
|7050mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி
|கேமரா
|Hasselblad தொழில்நுட்பத்தால் இயங்கும் கேமரா
OPPO Find X9s ஸ்மார்ட்போனானது, முதன்மைத் தரத்திலான (flagship-level) அம்சங்களை விரும்புபவர்களுக்காகவும், அதே சமயம் மெல்லிய மற்றும் எடை குறைந்த வடிவமைப்பை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்காகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தடிமன் வெறும் 7.99 மி.மீ மட்டுமே. இருப்பினும், வியக்கத்தக்க வகையில் இது ஒரு பெரிய 7025mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
இதன் செயல்திறனை, 3nm கட்டமைப்பில் உருவாக்கப்பட்ட MediaTek Dimensity 9500s சிப்செட் கையாளுகிறது. சீரான கேமிங் அனுபவம் மற்றும் பல்பணிச் செயல்பாடுகளுக்காக, விசாலமான 'நீராவி அறை' (vapour chamber) குளிரூட்டும் அமைப்பையும் OPPO இதில் சேர்த்துள்ளது.
கேமராவைப் பொறுத்தவரை, Find X9s மூன்று 50MP Hasselblad கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறது. இதில் உள்ள அனைத்து கேமராக்களிலும் 4K தெளிவுத்திறனில் 60fps வேகத்தில் Dolby Vision வீடியோவைப் பதிவு செய்யும் வசதி உள்ளது.
இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களுமே நீண்ட நேர மின்கல ஆயுள் மற்றும் நிலையான முதன்மைத் தரச் செயல்திறன் ஆகியவற்றிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பதாகத் தெரிகிறது. OPPO Find X9 Ultra 7050mAh மின்கலத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதே சமயம், Find X9s மெல்லிய வடிவமைப்பைக் கொண்டிருந்தாலும், 7025mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது. நீண்ட நேர கேமிங் அமர்வுகள், 8K வீடியோ பதிவு மற்றும் பல்பணிச் செயல்பாடுகளின் போது, எவ்விதச் சிரமமுமின்றி சாதனத்தின் வெப்பநிலையைச் சீராகப் பராமரிக்கும் வகையில் இதன் குளிரூட்டும் அமைப்புகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக OPPO தெரிவிக்கிறது.
இந்தியாவில் இந்த போன்களை முன்கூட்டியே வாங்க விரும்பும் முதல் நபர்களுக்காக OPPO முன்பதிவு பேக்குகளையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
உதாரணமாக, OPPO Find X9 Ultra பிரிவிலேஜ் பேக், பின்வரும் அருமையான பிரீமியம் கூடுதல் அம்சங்களுடன் வருகிறது:
OPPO Find X9 Ultra பிரிவிலேஜ் பேக்
Enco Air5 Pro இயர்பட்ஸ்
ஒரு அரமிட் ஃபைபர் மேக்னடிக் கேஸ்
ஒரு 80W சூப்பர்வூக் அடாப்டர் மற்றும்
ஒரு மேக்னடிக் கூலிங் கார்டு.
OPPO Find X9 பிரிவிலேஜ் பேக் சற்று எளிமையானதாக இருந்தாலும் பின்வரும் சுவாரஸ்யமான அம்சங்களுடன் வருகிறது:
OPPO Find X9 பிரிவிலேஜ் பேக்
Enco Buds3 Pro+,
மேக்னடிக் ஆக்சஸரீஸ் மற்றும்
ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர்கள்
OPPO Find X9 Ultra மற்றும் OPPO Find X9s பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. OPPO Find X9 Ultra மற்றும் OPPO Find X9s -இன் அறிமுகம் எப்போது?
OPPO Find X9 Ultra மற்றும் OPPO Find X9s மே 21 அன்று அறிமுகம் ஆகும்.
2. OPPO Find X9 Ultra-வின் சிறப்பம்சம் என்ன?
OPPO Find X9 Ultra-வின் கேமராச் செயல்பாடுதான் இந்தத் தொலைபேசியின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. OPPO Find X9 Ultra பேட்டரி திறன் என்ன?
OPPO Find X9 Ultra -வில் 7050mAh திறன் கொண்ட பிரம்மாண்டமான சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது.