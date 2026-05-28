  • /Oppo Find X9 Ultra, Oppo Find X9s: அதிரடி தள்ளுபடியுடன் இந்தியாவில் விற்பனை தொடக்கம், முழு விவரம் இதோ

Oppo Find X9 Ultra, Oppo Find X9s: அதிரடி தள்ளுபடியுடன் இந்தியாவில் விற்பனை தொடக்கம், முழு விவரம் இதோ

OPPO Find X9 Ultra, OPPO Find X9s: இந்தியாவில் Oppo Find X9 Ultra ஸ்மார்ட்போனின் 12GB RAM + 512GB சேமிப்பக (storage) வகையின் விலை ₹1,69,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. Oppo Find X9s ஸ்மார்ட்போனின் 12GB + 256GB வகையின் விலை ₹79,999 ஆகவும், 12GB + 512GB வகையின் விலை ₹89,999 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 28, 2026, 12:37 PM IST|Updated: May 28, 2026, 12:37 PM IST
Image Credit: OPPO Find X9 Ultra, OPPO Find X9s Sale Starts (Photo / OPPO)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

