/Oppo Find X9 Ultra, Oppo Find X9s: அதிரடி தள்ளுபடியுடன் இந்தியாவில் விற்பனை தொடக்கம், முழு விவரம் இதோ

OPPO Find X9 Ultra, OPPO Find X9s: இந்தியாவில் Oppo Find X9 Ultra ஸ்மார்ட்போனின் 12GB RAM + 512GB சேமிப்பக (storage) வகையின் விலை ₹1,69,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. Oppo Find X9s ஸ்மார்ட்போனின் 12GB + 256GB வகையின் விலை ₹79,999 ஆகவும், 12GB + 512GB வகையின் விலை ₹89,999 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
OPPO Find X9 Ultra, OPPO Find X9s: Oppo நிறுவனம் தனது புதிய முதன்மை ஸ்மார்ட்போன்களான Oppo Find X9 Ultra மற்றும் Oppo Find X9s ஆகியவற்றின் விற்பனையை இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இந்நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போன்களை கடந்த வாரம்தான் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தது. இந்த ஸ்மார்ட்போன்களை எங்கே வாங்குவது? இவற்றின் தொழில்நுட்ப விவரங்கள் என்ன? விலை என்ன? அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
தற்போது, வாடிக்கையாளர்கள் OPPO Find X9 Ultra மற்றும் OPPO Find X9s ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களை பின்வரும் தளங்கள் மூலமாக வாங்கலாம்:
இந்த விற்பனையின் போது வழங்கப்படும் சலுகைகள், விலை விவரங்கள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்து விரிவாகக் கீழே காண்போம்.
இந்த விற்பனைக் காலத்தில் நிறுவனம் பல்வேறு சிறப்புச் சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. SBI அட்டைகள், HDFC வங்கி அட்டைகள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிற வங்கிகளின் அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு,
Oppo Find X9 Ultra மற்றும் Find X9s ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு, 9 மாதங்கள் வரையிலான தவணைக்காலத்தில் 'வட்டி இல்லாத் தவணை முறை' (No-Cost EMI) வசதியும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், Cashify மற்றும் Servify வாயிலாகப் பழைய ஸ்மார்ட்போனை மாற்றிக்கொள்ளும்போது (exchange), 16% வரையிலான கூடுதல் போனஸ் சலுகையும் கிடைக்கிறது. Oppo Find X9 தொடரை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, 180 நாட்களுக்கான வன்பொருள் மாற்றீடு (hardware replacement) வசதி வழங்கப்படுகிறது. இத்துடன், பயனர்கள் 5TB சேமிப்பக வசதியுடன் கூடிய, 3 மாதங்களுக்கான இலவச Google AI Pro அணுகலையும் பெறலாம். இதற்கிடையில், Jio பயனர்களுக்கு ₹35,100 வரையிலான கூடுதல் சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன.
OPPO Find X9 Ultra, OPPO Find X9s: முக்கிய விவரங்கள்
|ஸ்மார்ட்போன் மாடல் / விவரம்
|OPPO Find X9 Ultra
|OPPO Find X9s
|விலை
|12GB RAM + 512GB சேமிப்பக வகையின் விலை ₹1,69,999
|
Oppo Find X9s ஸ்மார்ட்போனின் 12GB + 256GB சேமிப்பக வகையின் விலை ₹79,999
12GB + 512GB சேமிப்பக வகையின் விலை விலை ₹89,999
|No-Cost EMI
|9 மாதங்கள் வரை வட்டி இல்லாத் தவணை
|9 மாதங்கள் வரை வட்டி இல்லாத் தவணை
|Cashback
|10% வரை உடனடித் தள்ளுபடி
|10% வரை உடனடித் தள்ளுபடி
|Flipkart
|₹16,999 வரை கிரெடிட் கார்டு தள்ளுபடி + ₹1,000 மதிப்புள்ள கூப்பன் தள்ளுபடி
|-₹7,999 வரையிலான கிரெடிட் கார்டு தள்ளுபடி + ₹1,000 மதிப்புள்ள கூப்பன் தள்ளுபடி
|பேட்டரி
|7,050mAh பேட்டரி
|7,025mAh பேட்டரி
|கேமரா
|Ultra-வில் Hasselblad நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்பத் துணையுடன் வடிவமைக்கப்பட்ட நான்கு பின்புற கேமராக்கள்
|50MP Sony LYT-700 முதன்மை கேமரா, 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ்
Oppo Find X9 Ultra ஸ்மார்ட்போன், 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (refresh rate) ஆதரிக்கும் 6.82-அங்குல QHD+ AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசி Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலி மூலம் இயங்குகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ColorOS 16 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது. மேலும் இது IP66, IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுகளையும் பெற்றுள்ளது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, Oppo Find X9 Ultra-வில் Hasselblad நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்பத் துணையுடன் வடிவமைக்கப்பட்ட நான்கு பின்புற கேமராக்கள் கொண்ட அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் 200MP Sony LYT-901 முதன்மை சென்சார், 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா, 200MP டெலிஃபோட்டோ கேமரா மற்றும் 50MP அல்ட்ரா-டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவை அடங்கும். செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இது 50MP முன்புற கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 7,050mAh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது; இது 100W வயர்டு மற்றும் 50W வயர்லெஸ் அதிவேக சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கிறது.
Oppo Find X9s ஸ்மார்ட்போன், 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை ஆதரிக்கும் 6.59-அங்குல Full-HD+ AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 9500s செயலி மூலம் இயங்குகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனும் Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ColorOS 16 இயங்குதளத்தில்தான் செயல்படுகிறது.
கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, Oppo Find X9s-இல் 50MP Sony LYT-700 முதன்மை கேமரா, 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. அதேவேளையில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக இந்தத் தொலைபேசியில் 32MP முன்புற கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் 7,025mAh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 80W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது. நீங்கள் ஒரு முதன்மைத் தர (Flagship) சாதனத்தைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், இவை நீங்கள் பரிசீலிக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த தேர்வுகளாக இருக்கும்.