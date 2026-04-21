Oppo Find X9 Ultra இன்று அறிமுகம்: பேட்டரி, கேமரா, திரை... முக்கிய விவரங்கள் இதோ

Oppo Find X9 Ultra: Oppo Find X9 Ultra இன்று சீனா மற்றும் உலகளாவிய சந்தைகளில் அறிமுகமாகிறது. அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்குச் சில மணிநேரங்களுக்கு முன்பு, இந்தத் தொலைபேசியின் டிஸ்பிளே, சிப்செட், பேட்டரி மற்றும் பிற விவரக்குறிப்புகளை உறுதிப்படுத்தும் புதிய டீசரை Oppo நிறுவனம் வெளியிட்டது.
கடந்த ஆண்டின் Find X8 Ultra மாடலை விட, Oppo Find X9 Ultra பேட்டரி செயல்திறனில் குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளை வழங்கும். இது 2K தெளிவுத்திறன் கொண்ட திரை மற்றும் Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட் ஆகியவற்றுடன் வெளியாகும். Oppo Find X9 Ultra மூன்று வண்ணங்களில் அறிமுகமாகும் என்பது ஏற்கனவே உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் இது 16GB வரையிலான RAM மற்றும் 1TB வரையிலான உள்ளகச் சேமிப்பகத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
Oppo Find X9 Ultra: முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அம்சங்கள்
சமீபத்திய Weibo டீசரில், Oppo Find X9 Ultra 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) கொண்ட 2K தெளிவுத்திறன் திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் திரை பிக்சல்-நிலை காமா கரெக்ஷனை வழங்குகிறது. மேலும் இது X3 முதன்மைத் தர ஒளிரும் பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியின் உள்ளே Snapdragon 8 Gen 5 Elite சிப்செட் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
Oppo Find X9 Ultra பேட்டரி
Oppo Find X9 Ultra-வில் 7,050mAh திறன் கொண்ட 'Glacier' சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி இடம்பெறும் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது Oppo Find X8 Ultra-வில் காணப்பட்ட 6,100mAh பேட்டரியை விட ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடாகும். முந்தைய மாடலைப் போலவே, இந்தப் புதிய தொலைபேசியும் 100W வயர்ட் மற்றும் 50W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கும்.
Oppo Find X9 Ultra இரட்டை ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள்
இந்த புதிய ஓப்போ ஸ்மார்ட்போனில் இரட்டை ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் மற்றும் ஒரு 'Bionic Vibration Motor' ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தப் புதிய தொலைபேசியின் வடிவமைப்பு, தூசி மற்றும் நீர் புகாத தன்மையைக் குறிக்கும் IP66, IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுகளைக் கொண்டிருக்கும் என்று டீசர்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது இருபுறமும் 'Crystal Shield' கண்ணாடியைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் சுவிஸ் SGS-இன் ஃபை ஸ்டார் டிராப் மற்றும் ஷாக் ரெசிஸ்டன்ஸ் சான்றிதழையும் பெற்றுள்ளது.
Oppo Find X9 Ultra கேமரா விவரங்கள்
இன்று அறிமுகம் ஆகவுள்ள இந்தத் தொலைபேசியில் Hasselblad நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்பத் துணையுடன் வடிவமைக்கப்பட்ட நான்கு பின்புறக் கேமராக்கள் இடம்பெறும். இதில் 200-மெகாபிக்சல் முதன்மைப் பின்புறக் கேமரா, 200-மெகாபிக்சல் போர்ட்ரெய்ட் டெலிஃபோட்டோ கேமரா, 50-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ கேமரா மற்றும் 50-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை அடங்கும். இந்த ஸ்மார்ட்போனின் முன்புறத்தில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 50 மெகாபிக்சல் கேமரா இடம்பெறும்.
Oppo Find X9 Ultra வண்ண வகைகள்
வரவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், Polar Glaciers, Rongsha Canyon மற்றும் Tundra (சீன மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது) ஆகிய வண்ண வகைகளில் வெளியிடப்படவுள்ளது. Oppo Find X9 Ultra மொபைலானது 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB மற்றும் 16GB + 1TB ஆகிய RAM மற்றும் சேமிப்பகக் கட்டமைப்புகளில் வழங்கப்படும்.
Oppo Find X9 Ultra அறிமுகம்
Oppo Find X9 Ultra, Oppo Find X9s மற்றும் Oppo Find X9s Pro ஆகிய மாடல்களுடன் இணைந்து, ஏப்ரல் 21, அதாவது இன்று சீனா மற்றும் இந்தியா உட்பட பிற உலகளாவிய சந்தைகளில் அறிமுகப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வெளியீட்டு விழா இன்று மாலை நடைபெற உள்ளது.
Oppo Find X9 Ultra அறிமுகம் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. Oppo Find X9 Ultra அறிமுகம் எப்போது?
Oppo Find X9 Ultra இன்று னா மற்றும் இந்தியா உட்பட பிற உலகளாவிய சந்தைகளில் அறிமுகப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
2. Oppo Find X9 Ultra கேமரா அமைப்பு எப்படி உல்ளது?
கேமரா அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, Oppo சமச்சீரான செயல்திறனில் கவனம் செலுத்துவதாகத் தெரிகிறது. இதன் பின்பக்க அமைப்பில் மூன்று 50MP சென்சார்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக முன்பக்கத்தில் 32MP கேமரா அமைந்திருக்கலாம்.
3.Oppo Find X9s -இல் லீக் ஆன முக்கிய விவரம் என்ன?
Oppo Find X9s சாதனம் Geekbench 6 தளத்தில் தோன்றியது. இதன் மூலம், அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்னரே இச்சாதனத்தின் முக்கிய வன்பொருள் விவரங்கள் வெளியாகின. இச்சாதனம் Dimensity 9500s சிப்செட்டில் இயங்கும் என்பதை அந்தப் பட்டியல் உறுதிப்படுத்துகிறது. இது வழக்கமான Dimensity 9500 SoC-யின் சற்று குறைக்கப்பட்ட செயல்திறன் கொண்ட ஒரு பதிப்பாகும். அதேவேளையில், இதைவிட உயர்நிலை மாடலான Find X9s Pro, முழுமையான செயல்திறன் கொண்ட சிப்பைப் பயன்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!