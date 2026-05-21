/OPPO Find X9s, OPPO Find X9 Ultra இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்: விலை, சலுகைகள், முழு விவரம் இதோ

OPPO Find X9s Launch: ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான ஓப்போ, இன்று, இந்தியச் சந்தையில் தனது ‘Find X9’ வரிசையை விரிவுபடுத்தும் வகையில், OPPO Find X9s மற்றும் OPPO Find X9 Ultra ஆகிய இரண்டு புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த வரிசையிலேயே மிகவும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் உயர் விலை கொண்ட சாதனமாக Find X9 Ultra திகழும் நிலையில், Find X9s மாடலை ஒரு கச்சிதமான வடிவமைப்புடன் அந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. OPPO Find X9s ஸ்ம்மற்றும் OPPO Find X9 Ultra ஆகியவற்றின் விலை, சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரங்கள் குறித்த தகவல்கள் இந்த பதிவில் காணலாம்.
OPPO Find X9s ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் இன்று அறிமுகம் ஆகிறது. இது 5G வசதி கொண்ட ஒரு ஸ்மார்ட்போன் ஆகும். இதில் 12GB RAM இடம்பெற்றுள்ளதுடன், 256GB மற்றும் 512GB ஆகிய இரண்டு சேமிப்பக (storage) விருப்பங்களிலும் இது கிடைக்கிறது. 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட Find X9s மாடலின் விலை ₹79,999-இல் தொடங்குகிறது. 512GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட இதன் உயர்நிலை மாடல் ₹89,999 என்ற விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. லாவெண்டர் ஸ்கை (Lavender Sky), மிட்நைட் கிரே (Midnight Grey) மற்றும் சன்செட் ஆரஞ்சு (Sunset Orange) ஆகிய மூன்று வண்ண வகைகளில் இந்த ஸ்மார்ட்போனை வாங்கிக்கொள்ளலாம்.
OPPO Find X9s-க்குக் கிடைக்கும் சலுகைகளைப் பற்றிப் பேசுகையில், ஆரம்பக்கட்ட விற்பனைக் காலத்தில் 10% வங்கிச் சலுகையை (Bank Discount) அந்நிறுவனம் வழங்குகிறது. இந்த 10% சலுகையின் அடிப்படையில், 12GB RAM + 256GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட மாடலை வாங்குபவர்களுக்கு ₹7,999 விலை குறைப்பு கிடைக்கும். அதேபோன்று, Find X9s-இன் 12GB RAM + 512GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட மாடலை ₹8,999 தள்ளுபடியுடன் வாங்கிக்கொள்ளலாம். குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து முக்கிய வங்கிகளும் வழங்கும் டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்கள் இந்தச் கணிசமான சலுகையைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
OPPO Find X9s முக்கிய அம்சங்கள்:
|OPPO Find X9s
|OPPO Find X9s 12GB RAM + 256GB
|OPPO Find X9s 12GB RAM + 512GB
|விலை
|₹79,999
|₹89,999
|தள்ளுபடி
|₹7,999
|₹8,999
|அறிமுகம்
|மே 21, 2026
|மே 21, 2026
மேலும், இந்த புதிய OPPO 5G ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் போது, உங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனைப் பரிமாற்றம் (Trade-in) செய்தால், கூடுதலாக ₹5,000 வரை பரிமாற்ற போனஸை (Exchange Bonus) அந்நிறுவனம் வழங்குகிறது. Find X9s 5G ஸ்மார்ட்போனை 24 மாதங்களுக்கான 'வட்டி இல்லாத தவணை முறைத் திட்டத்தின்' (No-Cost EMI) மூலமாகவும் வாங்கிக்கொள்ள முடியும் என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியாவில் OPPO Find X9s-க்கான விற்பனை மே 28-ஆம் தேதி தொடங்கும். மேலும், இந்த புதிய OPPO மொபைலை இன்றிலிருந்தே முன்பதிவு (pre-order) செய்யலாம்.
இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள OPPO Find X9s மொபைலானது, 2760 × 1256 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.59-இன்ச் FullHD+ திரையைக் கொண்டுள்ளது. 'Punch-hole' (துளை வடிவ) பாணியில் அமைந்த இந்தத் திரை, AMOLED பேனல் தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மொபைலின் திரை 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 240Hz தொடு உணர் வீதம் (touch sampling rate), 3840Hz PWM மங்கலாக்கல் (dimming) வசதி, 460 PPI பிக்சல் அடர்த்தி மற்றும் 3600 nits உச்சபட்ச வெளிச்சம் ஆகிய அம்சங்களை வழங்குகிறது. இந்த OPPO 5G மொபைலில் திரைக்குள்ளேயே செயல்படும் 'Ultrasonic' கைரேகை சென்சார் (fingerprint sensor) தொழில்நுட்பம் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், திரையின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய 'Corning Gorilla Glass 7i' பாதுகாப்பு அடுக்கு பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
செயலாக்கத் திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்த புதிய OPPO மொபைல் 'MediaTek Dimensity 9500s' எனும் Octa-core செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இந்த மொபைல் செயலி 3-நானோமீட்டர் உற்பத்திச் செயல்முறையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2.4 GHz முதல் 3.73 GHz வரையிலான அதிவேக கிளாக் ஸ்பீடில் இயங்கும் திறன் கொண்டது.
OPPO Find X9s 5G மொபைல், Android 16 இயங்குதளத்தின் அடிப்படையில் ColorOS 16.0 இடைமுகத்துடன் (interface) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாதனத்தில் 'OPPO Trinity Engine' இடம்பெற்றுள்ளது. இது அதிகப்படியான செயலாக்கப் பணிகள் நடைபெறும்போதும் மொபைலின் செயல்திறன் குறையாமல் சீராகப் பராமரிக்க உதவுகிறது. மேலும், பல செயலிகளை ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தும் (multitasking) அனுபவம் தடையின்றி அமைவதை உறுதிசெய்ய, இதில் LPDDR5X RAM தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கிராஃபிக்ஸ் சார்ந்த பணிகளுக்கு, இந்த ஸ்மார்ட்போன் 'Immortalis G925 GPU'-வின் ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, OPPO Find X9s மொபைலில் 'Hasselblad' நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்பத் துணையுடன் வடிவமைக்கப்பட்ட மூன்று பின்புறக் கேமராக்கள் கொண்ட அமைப்பு (triple rear camera setup) இடம்பெற்றுள்ளது. இது f/1.8 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் Sony LYT700 முதன்மை சென்சார் உடன் வருகிறது. இது 120-டிகிரி பார்வைக் கோணத்தை வழங்கும் 50-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் மற்றும் 50-மெகாபிக்சல் 3x டெலிஃபோட்டோ Sony LYT600 லென்ஸ் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. இந்த மொபைல் சாதனம் 120x சூப்பர் ஜூம் (Super Zoom) வசதியை ஆதரிக்கிறது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இந்த OPPO ஸ்மார்ட்போனில் 32-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது.
பவர் பேக்அப்பிற்காக, OPPO Find X9s 5G ஸ்மார்ட்போன், வலிமையான 7025mAh பேட்டரியுடன் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த பேட்டரியின் திறன் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை 80%-க்கும் அதிகமாகவே நீடித்திருக்கும் என நிறுவனம் கூறுகிறது. மேலும், விரைவான சார்ஜிங்கை உறுதிசெய்ய, இந்தத் தொலைபேசி 80W SUPERVOOC அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது. இந்தச் சாதனம் 'ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்' (reverse charging) வசதியையும் ஆதரிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
OPPO Find X9s-இன் சில முக்கிய மற்றும் பயனுள்ள அம்சங்களைப் பற்றிப் பேசுகையில், இது IP66 + IP68 + IP69 தரச்சான்றுகளுடன் வருகிறது. இது சாதனத்திற்கு நீர் எதிர்ப்புத் திறனை வழங்குகிறது. கூடுதலாக, உறுதியான கட்டமைப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் அலுமினிய சட்டத்தைக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. Find X9s-இன் பக்கவாட்டுச் சட்டத்தில், 'Snap Key' எனப்படும் தனிப்பயனாக்கக்கூடிய ஒரு பொத்தான் இடம்பெற்றுள்ளது. இணைப்பு வசதிகளைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் சாதனம் Wi-Fi 7, Bluetooth 6.1, NFC மற்றும் AI LinkBoost போன்ற அம்சங்களை வழங்குகிறது.
