Oppo K14x 5G இந்தியாவில் அறிமுகம் ஆனது: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

Oppo K14x 5G: OPPO நிறுவனத்தின் சமீபத்திய 5G ஸ்மார்ட்போனான K14x 5G இந்தியாவில் அறிமுகம் ஆகியுள்ளது. இந்த தொலைபேசியில் 6500mAh பெரிய பேட்டரி, 50MP கேமரா, Dimensity 6300 சிப்செட் மற்றும் 120Hz டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இது IP64 மதிப்பீடு மற்றும் 45W SuperVOOC ரேபிட் சார்ஜிங் வசதியையும் கொண்டுள்ளது. இந்த ஓப்போ ஸ்மார்ட்போன் பிப்ரவரி 16 ஆம் தேதி விற்பனைக்கு வரும். இதன் விலை ₹14,999 -இல் தொடங்குகிறது.
Oppo K14x 5G: K தொடரில் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போன்
OPPO K14x 5G, ஒப்போ K தொடரில் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போன் ஆகும். இதை Oppo இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சில வாரங்களுக்கு முன்பு, இதன் வெளியீடு பற்றி நிறுவனம் சூசகமாக தெரிவித்திருந்தது. இது இப்போது முறையாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. குறைந்த விலை ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான சந்தையில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஒரு பெரிய பேட்டரி, மென்மையான காட்சி மற்றும் 5G இணைப்பு உள்ளிட்ட அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. Oppo K14x 5G ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய அம்சங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
OPPO K14x 5G: முக்கிய அம்சங்கள்
OPPO K14x 5G ஸ்மார்ட்போன் 6.75-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளே 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 1125 nits அதிகபட்ச பிரகாசத்தையும் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, இந்த போன் ColorOS 16 ஐ இயக்குகிறது, இது Android 16 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய இடைமுகத்தை அணுக அனுமதிக்கிறது. இந்த போன் MediaTek Dimensity 6300 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது அதன் தடையற்ற செயல்திறனுக்குப் பெயர் பெற்றது மற்றும் 6nm கேஜெட்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
OPPO K14x 5G: முக்கிய அம்சங்கள்
மேலும், இந்த சாதனம் 4GB மற்றும் 6GB RAM விருப்பங்களைக் கொண்டுள்ளது, மெய்நிகர் RAM வழியாக 8GB வரை விரிவாக்கும் திறன் கொண்டது. சேமிப்பிற்காக 128GB உள் நினைவகம் இதில் அடங்கும். இதை microSD அட்டையைப் பயன்படுத்தி 1TB ஆக அதிகரிக்கலாம். இந்த போனின் பின்புற பேனல் மேட் மற்றும் அதன் தடிமன் 8.61 மிமீ ஆகும். மேலும், அதன் IP64 தரம் காரணமாக இந்த போன் நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது.
OPPO K14x 5G: கேமரா
50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 2MP போர்ட்ரெய்ட் சென்சார் கொண்ட இந்த Oppo கைபேசியில் புகைப்படம் எடுப்பதற்காக இரட்டை பின்புற கேமரா உள்ளமைவு உள்ளது. இந்த போனில் வீடியோ அழைப்புகள் மற்றும் செல்ஃபிக்களுக்கான 5MP முன் கேமராவும் உள்ளது. கூடுதலாக, 1080p முழு HD வீடியோ பதிவு கேஜெட்டால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. 45W SuperVOOC வேகமான சார்ஜரைக் கொண்ட போனின் மிகப்பெரிய 6500mAh பேட்டரி இதன் முக்கிய விற்பனைப் புள்ளியாகும்.
OPPO K14x 5G: விலை விவரங்கள்
Prism Violet மற்றும் Icy Blue ஆகியவை இந்த OPPO கைபேசிக்கு கிடைக்கும் இரண்டு வண்ண வகைகள் ஆகும். 4GB + 128GB மற்றும் 6GB + 128GB பதிப்புகளின் விலை முறையே ₹14,999 மற்றும் ₹16,999 ஆக உள்ளன.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் பிப்ரவரி 16 முதல் Flipkart, OPPOவின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மற்றும் கடைகளில் வாங்குவதற்குக் கிடைக்கும். நிறுவனம் ரூ.1,500 வரை வங்கி தள்ளுபடியையும், வெளியீட்டு வெகுமதிகளின் ஒரு பகுதியாக மூன்று மாதங்கள் வரை இலவச EMI விருப்பத்தையும் வழங்குகிறது.
மேலும் படிக்க | இன்னும் 14 நாட்களில் Samsung Galaxy S26 அறிமுகம்.. விலை, அம்சங்கள்.. முழு விவரம் இதோ
மேலும் படிக்க | Motorola Edge 60 Pro: அமேசான் விற்பனையில் அதிரடியாய் குறைந்த விலை, எவ்வளவு தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ