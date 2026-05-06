  • OPPO Reno16 Pro 5G: விரைவில் அறிமுகம், லீக் ஆன முக்கிய அம்சங்கள்

OPPO Reno16 Pro 5G: செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, OPPO Reno16 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் MediaTek நிறுவனத்தின் வரவிருக்கும் Dimensity 9500s சிப்செட் மூலம் இயங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 6, 2026, 06:00 PM IST
OPPO Reno16 Pro 5G: OPPO நிறுவனம் தனது Reno வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களை விரிவுபடுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இது தொடர்பான ஒரு டீசர் முன்னதாகவே சீனாவில் வெளியாகி இருந்தது. தற்போது, ​​வரவிருக்கும் OPPO Reno16 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீடு மிகவும் நெருங்கிவிட்டதாகத் தெரிகிறது. தாய்லாந்தின் NBTC சான்றிதழ் இணையதளத்தில் இந்த ஸ்மார்ட்போனை 'XpertPick' கண்டறிந்துள்ளது. இது இதன் உடனடி வெளியீட்டைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இதுவரை வெளியாகியுள்ள விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

NBTC பட்டியலில் இந்தச் சாதனத்தின் மாதிரி எண் (Model Number) "CPH2863" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதன் மார்கெடிங் பெயரான, OPPO Reno16 Pro 5G—என்பதும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சான்றிதழ் பட்டியலில் தொலைபேசியின் வன்பொருள் விவரக்குறிப்புகள் (hardware specifications) வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும், இந்தச் சாதனம் GSM, WCDMA, LTE மற்றும் 5G (NR) ஆகிய நெட்வொர்க்குகளை ஆதரிக்கும் என்பதை அது தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது.

NBTC பட்டியலில் இடம்பெறுவதற்கு முன்பே, இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறித்த பல தகவல்கள் கசிந்திருந்தன. தகவல்களை முன்கூட்டியே வெளியிடும் 'Digital Chat Station' என்னும் டிப்ஸ்டரின் கூற்றுபடி, வரவிருக்கும் OPPO Reno16 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் 6.78 அங்குல LTPO திரையைக் கொண்டிருக்கலாம். இது 1.5K தெளிவுத்திறன் (resolution) மற்றும் மெல்லிய, சீரான விளிம்புகளுடன் (bezels) வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. வடிவமைப்பு மற்றும் காட்சி அனுபவம் ஆகிய இரண்டிலும் இது ஒரு உயர்தர மேம்பாடாக அமையக்கூடும்.

OPPO Reno16 Pro 5G செயல்திறன்

செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, OPPO Reno16 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் MediaTek நிறுவனத்தின் வரவிருக்கும் Dimensity 9500s சிப்செட் மூலம் இயங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சிப்செட் ஒரு முதன்மைத் தரத்திலான (flagship-level) செயல்திறனை வழங்கும் என்று உறுதியளிக்கிறது. இத்துடன், இந்தத் தொலைபேசி 16GB வரையிலான RAM மற்றும் 512GB வரையிலான சேமிப்பக வசதியை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 12GB + 256GB, 12GB + 512GB மற்றும் 16GB + 512GB போன்ற பல்வேறு உள்ளமைவு (configuration) வகைகளில் இது வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.

OPPO Reno16 Pro 5G கேமரா

OPPO Reno16 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் கேமராவிலும் குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடுகளைக் கொண்டுவரக்கூடும். வெளியான தகவல்களின்படி, இந்தச் ஸ்மார்ட்போன் 200MP முதன்மை கேமராவைக் கொண்டிருக்கலாம். இத்துடன் ஒரு 'periscope telephoto lens'-ம் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. இந்த கேமரா அமைப்பு, புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் ஜூம் செய்யும் திறன்கள் ஆகிய இரண்டிலும் இந்தச் சாதனத்தை ஒரு வலுவான போட்டியாளராக மாற்றக்கூடும்.

OPPO Reno16 Pro 5G பேட்டரி

பேட்டரியைப் பற்றிப் பேசுகையில், OPPO Reno16 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் 7000mAh அல்லது அதற்கும் அதிகமான திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நீண்ட நேரப் பயன்பாட்டையும், அதிவேக சார்ஜிங் வசதியையும் வழங்கும். மேலும், இந்தத் தொலைபேசி உலோகத்தால் ஆன சட்டக வடிவமைப்பைக் கொண்டிருக்கலாம். இது அதற்கு ஒரு உயர்தரமான தோற்றத்தையும், மிகச்சிறந்த உருவாக்கத் தரத்தையும் வழங்கும்.

OPPO Reno16 Pro 5G வண்ண வகைகள்

வண்ண வகைகளைப் பொறுத்தவரை, வரவிருக்கும் OPPO Reno16 Pro 5G சாதனம் கருப்பு, பச்சை, ஊதா மற்றும் வெள்ளை ஆகிய வகைகளில் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

OPPO Reno16 Pro 5G விலை

விலையைப் பொறுத்தவரை, சீனாவில் இதன் விலை CNY 4,000 (சுமார் ₹55,000) முதல் CNY 5,000 (சுமார் ₹70,000) வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

OPPO Reno16 Pro 5G ஆனது ஒரு 'பிரீமியம் நடுத்தர-வரம்பு' (premium mid-range) ஸ்மார்ட்போனாக வெளிவரத் தயாராக உள்ளது; இது Xiaomi, vivo மற்றும் HONOR போன்ற பிராண்டுகளுடன் போட்டியிடும் திறன் கொண்டது. இருப்பினும், இந்தத் தகவல்கள் குறித்து நிறுவனத்திடமிருந்து இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தலும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

OPPO Reno16 Pro 5G எதிர்பார்க்கப்படும் முக்கிய அம்சங்கள்

OPPO Reno16 Pro 5G எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கள்
செயல்திறன் Dimensity 9500s சிப்செட்
கேமரா 200MP முதன்மை கேமரா
பேட்டரி 7000mAh
வண்ண வகைகள் கருப்பு, பச்சை, ஊதா மற்றும் வெள்ளை

OPPO Reno16 Pro 5G அறிமுகம் குறித்த பொதுவான கேள்விகள்

1. OPPO Reno16 Pro 5G அறிமுகம் எப்போது?

OPPO Reno16 Pro 5G தொடர்பான ஒரு டீசர் முன்னதாகவே சீனாவில் வெளியாகி இருந்தது. தற்போது, ​​வரவிருக்கும் OPPO Reno16 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீடு மிகவும் நெருங்கிவிட்டதாகத் தெரிகிறது.

2. OPPO Reno16 Pro 5G கேமரா விவரங்கள் என்ன?

OPPO Reno16 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனில் 200MP முதன்மை கேமரா இருக்கலாம் என கசிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

3. OPPO Reno16 Pro 5G பேட்டரி விவரம் என்ன?

OPPO Reno16 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் 7000mAh அல்லது அதற்கும் அதிகமான திறன் கொண்ட பேட்டரி இருக்கக்கூடும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

