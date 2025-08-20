மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கும் முக்கிய எச்சரிக்கை! பான் கார்டு மோசடி உஷார்

PAN Card Scam Alert: மத்திய அரசின் பத்திரிகை தகவல் பணியகம் (PIB) மற்றும் வருமான வரித் துறை இணைந்து, "பான் 2.0 (PAN 2.0)" என்ற பெயரில் பரவும் ஒரு புதிய ஃபிஷிங் (Phishing) மோசடி குறித்து அவசர எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களைப் பார்ப்போம்.
பான் 2.0 மோசடி என்றால் என்ன?
சமீப காலமாக, சைபர் குற்றவாளிகள் ஒரு புதிய மோசடி வலையை விரித்துள்ளனர். அதாவது, பயனர்களுக்கு "Get Your PAN 2.0 Card" போன்ற தலைப்புகளுடன் மின்னஞ்சல்கள் வருகின்றன. இந்த மின்னஞ்சல்கள், அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தகவல்தொடர்புகள் போல போலியான முத்திரைகள், லோகோக்கள் மற்றும் அவசர உணர்வைத் தூண்டும் வாசகங்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ப்ளூம்பெர்க் (Bloomberg) அறிக்கைகளின்படி, இந்த மோசடி மின்னஞ்சல்கள் info@smt.plusoasis.com போன்ற சந்தேகத்திற்குரிய முகவரிகளிலிருந்து அனுப்பப்படுகின்றன. அதில் உள்ள இணைப்புகள் (links), அரசு போர்ட்டல்களின் இணைப்புகள் போல் தோன்றினாலும், உண்மையில் பயனர்களை மோசடியான வலைத்தளங்களுக்குத் திருப்பி விடுகின்றன.
இந்த போலி இணையதளங்களில் பயனர்களின் பான் எண், ஆதார் விவரங்கள், வங்கி கணக்கு தகவல்கள் மற்றும் பிற தனிப்பட்ட விவரங்கள் கேட்கப்படுகின்றன. ஒருமுறை இந்தத் தகவல்கள் உள்ளிடப்பட்டால், அது அடையாளத் திருட்டு, நிதி மோசடி அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம்.
வருமான வரித் தாக்கல் மற்றும் நிதி பரிவர்த்தனைகளுக்கு அதிகமானோர் டிஜிட்டல் சேவைகளைப் பயன்படுத்தும் இந்த நேரத்தில், சைபர் குற்றவாளிகள் அரசாங்கத்தின் மீது மக்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையைப் பயன்படுத்தி இது போன்ற மோசடிகளில் ஈடுபடுகின்றனர்.
பிஐபி மற்றும் வருமான வரித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ பதில்
இந்த மோசடி மின்னஞ்சல்கள் குறித்து பிஐபி உண்மைச் சரிபார்ப்பு பிரிவு (PIB Fact Check) உடனடியாக சமூக ஊடகங்களில் ஒரு அவசர எச்சரிக்கையை வெளியிட்டது.
“மோசடி எச்சரிக்கை! உங்கள் இ-பான் கார்டைப் பதிவிறக்க இணைப்பைக் கிளிக் செய்யுமாறு கேட்கும் மின்னஞ்சல் உங்களுக்கு வந்துள்ளதா?... இந்த மின்னஞ்சல் போலி" என்று அந்தப் பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், வருமான வரித் துறையும் தனிப்பட்ட விவரங்கள் அல்லது கணக்கு எண்களைக் கோரி, தாங்கள் ஒருபோதும் மின்னஞ்சல்கள் அனுப்புவதில்லை என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அசல் பான் சேவைகள் .gov.in அல்லது .nic.in என முடியும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் மட்டுமே கிடைக்கும் என்றும் அது வலியுறுத்தியுள்ளது.
ஃபிஷிங் மோசடியிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருக்க சில முக்கிய வழிமுறைகள்
ஃபிஷிங் தாக்குதல்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பது அவசியம்.
மின்னஞ்சல் முகவரியைச் சரிபார்க்கவும்: உண்மையான அரசு மின்னஞ்சல்கள் எப்போதும் .gov.in அல்லது .nic.in என்ற டொமைனில் இருந்து மட்டுமே வரும். தெரியாத டொமைன்களில் இருந்து வரும் மின்னஞ்சல்கள் சந்தேகத்திற்குரியதாகவே கருதப்பட வேண்டும்.
சந்தேகத்திற்கிடமான இணைப்புகளைத் தவிர்க்கவும்: பான் அப்டேட்கள் அல்லது நிதி ஆதாயங்களை உறுதியளிக்கும் மின்னஞ்சல்களில் உள்ள இணைப்புகள் அல்லது பைல்களை ஒருபோதும் கிளிக் செய்யாதீர்கள்.
அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டல்களை மட்டும் பயன்படுத்தவும்: பான் தொடர்பான சேவைகளுக்கு, வருமான வரித் துறை அல்லது NSDL/UTIITSL ஆகியவற்றின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களுக்கு நேரடியாகச் செல்லவும்.
டூ-ஃபேக்டர் அங்கீகரிப்பை செயல்படுத்தவும்: உங்கள் மின்னஞ்சல் மற்றும் நிதி கணக்குகளுக்கு டூ-ஃபேக்டர் அங்கீகரிப்பை (two-factor authentication) செயல்படுத்துவதன் மூலம் கூடுதல் பாதுகாப்பைச் சேர்க்கலாம்.
சந்தேகத்திற்கிடமான மின்னஞ்சல்களைப் புகாரளிக்கவும்: ஃபிஷிங் மின்னஞ்சல்களை webmanager@incometax.gov.in மற்றும் incident@cert-in.org.in ஆகிய முகவரிகளுக்கு அனுப்பலாம். அவற்றை வைத்து மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க உதவும்.
விழிப்புடன் இருங்கள்: நடந்து வரும் மோசடிகள் மற்றும் சைபர் மோசடி எச்சரிக்கைகள் குறித்து அறிந்திருக்க, பிஐபி உண்மைச் சரிபார்ப்பு போன்ற சரிபார்க்கப்பட்ட சமூக ஊடக கணக்குகளைப் பின்தொடரவும்.
