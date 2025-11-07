Paytm Checkin: உங்கள் பயணத்தை இனி AI திட்டமிடும், நிமிடங்கலில் டூர் பிளான் ரெடி

Paytm Checkin App: பெரும்பாலும், நாம் பயணம் செய்ய திட்டமிடும்போது, டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்கிறோம். சில நேரங்களில் இதில் பல பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொள்கிறோம். சில நேரங்களில் ரயிலில் இருக்கைகள் கிடைக்காமல் போகலாம், சில நேரங்களில் விமானக் கட்டணங்கள் அதிகரிக்கலாம், சில சமயங்களில் பேருந்து நேரங்கள் நமக்கு பொருந்தாமல் போகலாம். ஆனால் இப்போது, இந்த தொந்தரவுகள் அனைத்திலிருந்தும் நீங்கள் விடுபட ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
ஃபின்டெக் நிறுவனமான Paytm, உங்கள் முழு பயணத் திட்டத்தையும் நிமிடங்களில் எளிதாக்கும் ஒரு புதிய செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மகிழ்ச்சியான பயணத்திற்காக அறிமுகம் ஆகியுள்ள அந்த செயலி பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
AI உதவியுடன் பயணம் திட்டமிடப்படும்
Paytm இன் புதிய செயலியான "Paytm Checkin", செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த செயலி உங்கள் பயணத்தைத் திட்டமிட்டு, டெஸ்டினேஷனை பரிந்துரைக்கிறது. மேலும் இது விமானம், ரயில் அல்லது பேருந்து டிக்கெட்டுகளையும் முன்பதிவு செய்கிறது. பயனர்கள் செயலியின் சேட் அசிஸ்டெண்டுடன் பேசினால் போதும். செயலி பயனரின் பட்ஜெட் மற்றும் விருப்பங்களின் அடிப்படையில் சிறந்த பயணங்களை பரிந்துரைக்கும். இதனால் இனி வெவ்வேறு வலைத்தளங்கள் அல்லது செயலிகளில் டிக்கெட்டுகளைத் தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
ஒவ்வொரு முறையும் புதிதாக ஏதாவது கற்றுக்கொள்ளும் AI அசிஸ்டண்ட்
இந்த செயலியின் AI அசிஸ்டண்ட் உங்கள் பயண விருப்பங்களைப் புரிந்துகொள்கிறது. நீங்கள் அதைப் பயன்படுத்தும்போது, அது உங்கள் பயண முறைகளிலிருந்து தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்கிறது மற்றும் சிறந்த பரிந்துரைகளை வழங்குகிறது. உதாரணமாக, நீங்கள் அடிக்கடி மலை வாசஸ்தலங்கள் அல்லது ஆன்மீக யாத்திரைகளுக்குச் சென்றால், அது முதலில் இதே போன்ற இடங்களை பரிந்துரைக்கும்.
Paytm Checkin இன் சிறப்பு அம்சங்கள்
Paytm Checkin முன்பதிவு செய்வதற்காக மட்டுமல்லாமல், சிறந்த பயண அனுபவத்தை வழங்குவதற்காகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பயணிகளின் தேவைகளை மனதில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட பல அம்சங்களை வழங்குகிறது:
- பூஜ்ஜிய கன்வீனியன்ஸ் கட்டணம்: டிக்கெட் முன்பதிவுகளில் மறைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் எதுவும் இல்லை.
- இலவச விமான ரத்து: ₹99 -க்கு உங்கள் டிக்கெட்டை ரத்து செய்யலாம்.
- பயண பாஸ் சலுகை: கூடுதல் சேமிப்பு மற்றும் பிரத்யேக சலுகைகளைப் பெற ₹249 மதிப்புள்ள பயண பாஸை வாங்கலாம்.
- விரைவான ரீஃபண்ட் வசதி: பேருந்து பயணங்களுக்கு, Paytm அஷ்யூர்டு விரைவான பணத்தைத் திரும்பப் பெற உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.
- உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இருக்கை உத்தரவாதம்: ரயில் டிக்கெட்டுகளுக்கு, டிக்கெட் அஷ்யூர் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இருக்கைக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது.
பயனர் நட்பு இடைமுகம் மற்றும் நிகழ்நேர கண்காணிப்பு
Paytm Checkin இன் இடைமுகம் எளிமையானது மற்றும் நவீனமானது. இது நிகழ்நேர விமானம், ரயில் அல்லது பேருந்து தகவல்களை வழங்குகிறது. டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் போது பயனர்கள் அனைத்து விலைகளையும் வெளிப்படையாகப் பார்க்கிறார்கள், அதாவது இதில் மறைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் எதுவும் இல்லை.
பயணத் திட்டமிடல் இப்போது நிமிடங்களில் நடக்கும்
பயணத் திட்டமிடலில் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்பவர்களுக்கு Paytm Checkin ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். இந்த செயலி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கு மட்டுமல்லாமல், இடங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும், செலவுகளை மதிப்பிடுவதற்கும், முழு பயணத்தையும் ஒழுங்கமைப்பதற்கும் உதவுகிறது. எதிர்காலத்தில், இந்த செயலி இந்தியாவில் பயண திட்டமிடல் கையாளப்படும் முறையை முழுமையாக மாற்றும் என நிறுவனம் தெரிவிக்கின்றது.
