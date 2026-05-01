6000mAh பேட்டரியுடன் Poco C81 Pro அறிமுகம்: முக்கிய அம்சங்களின் விவரம் இதோ

Poco C81 Pro: பிரபல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான போக்கோ, தனது மிகக் குறைந்த விலை கொண்ட 'C-series' வரிசையில் ஒரு புதிய மாடலை சேர்த்துள்ளது. Poco C81 மற்றும் C81x மாடல்கள் இந்தியாவில் அறிமுகமான சிறிது காலத்திலேயே, இந்த புதிய போன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உலகளாவிய சந்தைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மூன்று மாடல்களும் ஒரே மாதிரியான அடிப்படை வன்பொருளைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. ஆகையால், இந்த 'Pro' மாடல் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு சாதனமாக இல்லாமல், சிறிய அளவிலான மேம்பாடுகளைக் கொண்டதாகவே அமைந்துள்ளது.
Poco C81 Pro: 6.9-அங்குல 120Hz திரை
போனின் முன்புறத்தைப் பொறுத்தவரை, C81 Pro மாடலானது HD+ தெளிவுத்திறன் மற்றும் 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) கொண்ட 6.9-அங்குல LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது. இதன் திரைத் தெளிவுத்திறன் சற்று குறைவாகவே இருந்தாலும், அதிக புதுப்பிப்பு விகிதம் காரணமாக அடிப்படைப் பணிகளைச் செய்யும்போது மென்மையான மற்றும் தடையற்ற அனுபவம் கிடைக்கும். இதன் விளைவாக, மென்மையான ஸ்க்ரோலிங் மற்றும் வீடியோ பார்க்கும் அனுபவம் கிடைக்கிறது. இந்த ஃபோனின் திரையில், முன்பக்க கேமராவைக் கொண்ட வாட்டர்-டிராப் ஸ்டைல் நாட்ச் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், இந்த டிஸ்ப்ளே TÜV ரைன்லேண்ட் லோ ப்ளூ லைட், ஃப்ளிக்கர்-ஃப்ரீ மற்றும் சர்க்காடியன் ஃப்ரெண்ட்லி சான்றிதழ்களைப் பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம், கண்களுக்கு ஏற்படும் சிரமம் குறைக்கப்படுகிறது.
இந்த போன் Unisoc T7250 சிப்செட்டை மையமாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறுஞ்செய்தி அனுப்புதல், வீடியோக்களை ஸ்ட்ரீமிங் செய்தல் மற்றும் லேசான கேம்களை விளையாடுதல் போன்ற அடிப்படைப் பணிகளுக்கு இந்தச் சிப்செட் போதுமானதாக இருக்கும். நீங்கள் Snapdragon 680 அல்லது Helio G85 போன்ற பழைய பட்ஜெட் சிப்செட்களைப் பயன்படுத்திப் பழகியவர் என்றால், இதன் செயல்திறனும் உங்களுக்குப் பரிச்சயமானதாகவே இருக்கும். இதன் நினைவகத் திறன் (RAM) 4GB-ஆக மட்டுமே இருந்தாலும், சேமிப்பகத் திறன் (Storage) 256GB வரை கிடைக்கிறது. மேலும், microSD அட்டை மூலம் சேமிப்பகத்தை விரிவுபடுத்திக்கொள்ளும் வசதியும் இதில் உள்ளது.
Poco C81 Pro கேமரா அம்சங்கள்
இதன் கேமரா அமைப்பு மிகவும் எளிமையானது. போனின் பின்புறத்தில் 13MP முதன்மை சென்சார் மற்றும் அதனுடன் துணையாக ஒரு லென்ஸ் ஆகியவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முன்புறத்தில் 8MP செல்ஃபி கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. போதுமான வெளிச்சம் இருக்கும் சூழலில் சாதாரணப் புகைப்படங்களை எடுப்பதற்கு இது போதுமானதாக இருக்கும். இருப்பினும், இதன் கேமராத் திறன் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் யதார்த்தமான அளவில் இருப்பதே சிறந்தது.
Poco C81 Pro பேட்டரி விவரங்கள்
இதன் பேட்டரி ஆயுள் மிகச் சிறந்த சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றாகத் தெரிகிறது. 6000mAh திறன் கொண்ட இதன் பேட்டரி, மிதமான வன்பொருளுடன் இணைந்து செயல்படுவதால், ஒரு முழு நாள் முழுவதும் தாராளமாகத் தாக்குப் பிடிக்கும். பயன்பாடு மிகவும் குறைவாக இருந்தால், ஒரு நாளுக்கும் மேலாகவும் நீடிக்கக்கூடும். இதில் சார்ஜிங் வேகம் 15W-ஆக மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, பேட்டரியை முழுமையாக சார்ஜ் செய்வதற்குச் சற்று அதிக நேரம் பிடிக்கும்.
Poco C81 Pro: இயங்குதளம்
இந்த போன் Android 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட HyperOS 3 இயங்குதளத்துடன் வருகிறது. நீண்ட கால மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள் (updates) குறித்து Poco நிறுவனம் இதுவரை விரிவான தகவல்களை வெளியிடவில்லை. எனினும், இந்த விலைப்பிரிவில் வரும் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு இது ஒரு இயல்பான நடைமுறையாகவே உள்ளது.
Poco C81 Pro: விலை மற்றும் கிடைக்கும் தன்மை
128GB வகையின் விலை சுமார் $109-இல் தொடங்குகிறது. சில சந்தைகளில், இதைவிடக் குறைந்த விலையிலான 64GB விருப்பத் தேர்வும் கிடைக்கிறது. இந்தத் தொடரில், 256GB வகையானது சற்று உயர்ந்த நிலையில் இடம்பெற்றுள்ளது.
- 4ஜிபி+64ஜிபி: $99
- 4ஜிபி+128ஜிபி: $109
- 4ஜிபி+256ஜிபி: $129
இந்தியச் சந்தையில் கிடைக்கும் Poco C81 மற்றும் C81x ஆகிய மாடல்களுடன் ஒப்பிடுகையில், இதில் உள்ள வேறுபாடுகள் மிகவும் சொற்பமானவையே. Poco C81 Pro ஸ்மார்ட்போன், அடிப்படை அம்சங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தும் ஒரு நேரடியான, சிக்கன விலை (budget) ஸ்மார்ட்போனாகத் திகழ்கிறது. இதன் பெரிய திரையும், அதிக திறன் கொண்ட பேட்டரியுமே இதன் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சங்களாகத் தெளிவாகத் தெரிகின்றன. மேலும், இதன் விலையைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, பல பயனர்களுக்கு இந்த அம்சங்களே போதுமானதாக அமையக்கூடும்.
