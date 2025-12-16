English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • POCO C85 5G விற்பனை இன்று ஃபிளிப்கார்ட்டில் ஆரம்பம்: ரூ.12,000 விலையில் அட்டகாசமான அம்சங்கள்

POCO C85 5G விற்பனை இன்று ஃபிளிப்கார்ட்டில் ஆரம்பம்: ரூ.12,000 விலையில் அட்டகாசமான அம்சங்கள்

POCO C85 5G Sale: போக்கோ C85 5G-யின் விற்பனை இன்று தொடங்கியுள்ளது. இதன் விலை மற்றும் பிற விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 16, 2025, 12:57 PM IST
  • போக்கோ C85 5G-யின் விலை என்ன?
  • போக்கோ C85 5G விவரக்குறிப்புகள் என்ன?
  • ஃபிளிப்கார்ட் விற்பனையில் வாங்கலாம்.

Trending Photos

2026ல் ராஜயோகம் பெறும் 4 ராசிகள்! புதிய வேலை, வருமானம் கூடுமாம்.. யார் தெரியுமா?
camera icon7
Zodiac Signs
2026ல் ராஜயோகம் பெறும் 4 ராசிகள்! புதிய வேலை, வருமானம் கூடுமாம்.. யார் தெரியுமா?
குஷியில் மாணவர்கள்! 24 நாட்கள் விடுமுறை.. 2026ம் ஆண்டுக்கான முழு லிஸ்ட் இதோ!
camera icon7
School Holiday
குஷியில் மாணவர்கள்! 24 நாட்கள் விடுமுறை.. 2026ம் ஆண்டுக்கான முழு லிஸ்ட் இதோ!
AK 64 படத்தில் இணையும் நாயகி! யார் தெரியுமா? ஏற்கனவே அஜித்துடன் நடித்தவர்..
camera icon7
Ajith Kumar
AK 64 படத்தில் இணையும் நாயகி! யார் தெரியுமா? ஏற்கனவே அஜித்துடன் நடித்தவர்..
சனியின் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 2026ல் 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அதிரடி ராஜயோகம்
camera icon7
Venus Transit
சனியின் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 2026ல் 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அதிரடி ராஜயோகம்
POCO C85 5G விற்பனை இன்று ஃபிளிப்கார்ட்டில் ஆரம்பம்: ரூ.12,000 விலையில் அட்டகாசமான அம்சங்கள்

POCO C85 5G Sale: ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான போக்கோ, சமீபத்தில் தனது புதிய மற்றும் சமீபத்திய பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போனான போக்கோ C85 5G-ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த போனின் விற்பனை இன்று, டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி, மதியம் 12 மணிக்குத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் பிரத்யேகமாக ஃபிளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

Flipkart Sale: ஃபிளிப்கார்ட் விற்பனையில் வாங்கலாம்

இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போனை ரூ.12,000-க்கும் குறைவான விலையில் வாங்கலாம் என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இது ஒரு ஸ்டைலான வடிவமைப்பில், பெரிய பேட்டரி மற்றும் பெரிய டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது. இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போ iQOO Z10 Lite மற்றும் Oppo K13x போன்ற சாதனங்களுடன் நேரடியாகப் போட்டியிடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. POCO C85 5G Sale விலை மற்றும் அம்சங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

POCO C85 5G: போக்கோ C85 5G-யின் விலை என்ன?

- POCO C85 5G 4ஜிபி ரேம்/128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியண்டின் விலை ரூ.11,999-ல் தொடங்குகிறது. 

- 6ஜிபி ரேம்/128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியண்டின் விலை ரூ.12,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

- 8ஜிபி ரேம்/128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியண்டின் விலை ரூ.13,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

- இருப்பினும், இன்று முதல் விற்பனை என்பதால், விலைகள் இன்னும் குறைவாக இருக்கலாம்.

POCO C85 5G அறிமுகச் சலுகை

அறிமுகச் சலுகையின் கீழ், வாடிக்கையாளர்கள் இந்த சாதனத்தில் சிறப்புத் தள்ளுபடி சலுகைகளைப் பெறலாம். இதில், HDFC, ICICI அல்லது SBI கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி வாங்கும் போது, ​​ரூ.1,000 உடனடி வங்கித் தள்ளுபடி கிடைக்கும். இதன் மூலம், இந்தச் சலுகையுடன் விலைகள் இன்னும் குறைவாகும். இந்த போனின் விற்பனை இன்று மதியம் 12 மணிக்குத் தொடங்கியது.

POCO C85 5G: போக்கோ C85 5G விவரக்குறிப்புகள்

POCO C85 5G ஸ்மார்ட்போனில் 120 Hz அடாப்டிவ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொண்ட பெரிய 6.9-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளே மற்றும் மெல்லிய வடிவமைப்பு உள்ளது. செயல்திறனுக்காக, இந்தச் சாதனம் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 செயலியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாதனம் 8ஜிபி வரை LPDDR4x ரேம் மற்றும் 128ஜிபி ஸ்டோரேஜுடன் வருகிறது. மேலும், இந்தச் சாதனத்தில் நீண்ட பேட்டரி ஆயுளுக்காக 6,000 mAh பேட்டரி உள்ளது, இது இரண்டு நாட்கள் வரை பேட்டரி பயன்பாட்டை வழங்குகிறது மற்றும் 33W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. 

POCO C85 5G: கேமரா தரம் மற்றும் வண்ண வகைகள்

புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுப்பதற்கு, இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 50MP AI இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. செல்ஃபிக்களை எடுக்க, முன்பக்கத்தில் 8MP கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாதனம் மிஸ்டிக் பர்பிள், ஸ்பிரிங் கிரீன் மற்றும் பவர் பிளாக் ஆகிய மூன்று வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது. மேலும், இது தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்பிற்கான IP64 மதிப்பீட்டையும் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | Samsung 5G பிரீமியம் போனில் ₹25,000 தள்ளுபடி, உடனே ஆர்டர் போடுங்க

மேலும் படிக்க | Jio New Year Plans: ஜியோ புத்தாண்டு குட் நியூஸ்! 5ஜி டேட்டாவுடன் ஜெமினி புரோ இலவசம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

POCO C85 5GPocoFlipkartFlipkart Buy Buy Sale 2025Technology

Trending News