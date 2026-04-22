Poco M8s 5G: 7000mAh பேட்டரி, அசத்தலான கேமரா... விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

Poco M8s 5G Launch: இந்த புதிய Poco போன், பிரம்மாண்டமான 7000mAh பேட்டரியுடன் மட்டுமல்லாமல், சக்திவாய்ந்த 144Hz திரையையும் (Display) கொண்டுள்ளது. இந்த புதிய அவதாரம், நவீன இந்தியாவின் தேவைகளை மிகச் சிறப்பாகப் பூர்த்தி செய்கிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 22, 2026, 02:32 PM IST
Trending Photos

இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார நடிகைகள்.. ரூ. 7000 கோடியுடன் முதல் இடத்தில் இருக்கும் நடிகை! யார் தெரியுமா?
camera icon5
Richest Actress
இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார நடிகைகள்.. ரூ. 7000 கோடியுடன் முதல் இடத்தில் இருக்கும் நடிகை! யார் தெரியுமா?
நடித்த படம் எல்லாம் Flop! அன்லக்கி ஹீரோயினாக மாறிய விஜய் பட நடிகை..யார் தெரியுமா?
camera icon7
Tamil Actress
நடித்த படம் எல்லாம் Flop! அன்லக்கி ஹீரோயினாக மாறிய விஜய் பட நடிகை..யார் தெரியுமா?
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யார் யார்? முதல் இடத்தை இழந்த அம்பானி!
camera icon7
Richest Indians
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யார் யார்? முதல் இடத்தை இழந்த அம்பானி!
ரூ. 40,000-க்குள் அசத்தலான 2 டன் ஏசிகள்: டாப் 5 தேர்வுகள் இதுதான்
camera icon8
best split ac under 40000
ரூ. 40,000-க்குள் அசத்தலான 2 டன் ஏசிகள்: டாப் 5 தேர்வுகள் இதுதான்
Poco M8s 5G Launch: பிரபல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான போக்கோ நிறுவனம், இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் தனது ஆதிக்கத்தை மேலும் வலுப்படுத்த, தனது புதிய மற்றும் வலிமைமிக்க ஸ்மார்ட்போனான Poco M8s 5G -ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டில், அதிவேகம் மற்றும் பயணங்களின்போது தடையின்றிப் பயன்படுத்தக்கூடிய பிரம்மாண்டமான பேட்டரித் திறன் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு ஆடம்பரமான சாதனத்தை வாங்கும் எண்ணம் கொண்டுள்ள பயனர்களுக்கு இந்த பட்ஜெட் விலை ஸ்மார்ட்போன் சரியான தேர்வாக இருக்கும்.

Poco M8s 5G முக்கிய அம்சங்கள்

இந்த புதிய Poco போன், பிரம்மாண்டமான 7000mAh பேட்டரியுடன் மட்டுமல்லாமல், சக்திவாய்ந்த 144Hz திரையையும் (Display) கொண்டுள்ளது. இந்த புதிய அவதாரம், நவீன இந்தியாவின் தேவைகளை மிகச் சிறப்பாகப் பூர்த்தி செய்கிறது.

Poco M8s 5G செயல்திறன்

செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, புதிய Poco M8s 5G ஒரு உண்மையான ஆற்றல் மையமாகத் திகழ்கிறது. இது பயணங்களின்போது தடையின்றிப் பயன்படுத்தப்படத் தயாராக உள்ளது. 6nm தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட Snapdragon 6s Gen 3 செயலி, இந்தச் ஸ்மார்ட்போனை வேகத்தின் சிகரமாக மாற்றுவதுடன், பேட்டரி நுகர்வையும் மிகக் குறைவாகவே வைத்துக்கொள்கிறது.

HyperOS 2 மற்றும் Android 15 ஆகியவற்றின் தடையற்ற ஒருங்கிணைப்பு, பயணங்களின்போது மிகச் சீரான மற்றும் மென்மையான பயனர் அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது. 6GB மற்றும் 8GB அளவிலான RAM நினைவகங்கள், 256GB வரையிலான வலிமையான சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தச் சேமிப்பகத்தை 2TB வரை விரிவாக்கிக்கொள்ள முடியும். இதன் மூலம், உங்களின் அனைத்து டிஜிட்டல் பணிகளும் எவ்விதத் தடையுமின்றிச் செயல்படுத்தப்படுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது. 

Poco M8s 5G பேட்டரி

இந்த ஸ்மார்ட்போனின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் அதன் பிரம்மாண்டமான 7000mAh பேட்டரியாகும். இது ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் இரண்டு முழு நாட்கள் வரை பேட்டரி ஆயுளை வழங்குகிறது. முன்னோடித் தொழில்நுட்பமான 33W அதிவேக சார்ஜிங் வசதி, பேட்டரியை மிக விரைவாக ரீசார்ஜ் செய்வதை உறுதி செய்கிறது. மேலும், 18W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் அம்சம், உங்கள் பிற சாதனங்களுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த பவர் பேங்காக செயல்படுகிறது. கேமிங், வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் என வேகத்தை விரும்புவோருக்கு இந்த பேட்டரி ஒரு மிகச்சிறந்த மற்றும் பயனுள்ள துணையாக அமைகிறது.

Poco M8s 5G: டிஸ்பிளே விவரம்

இந்தத் தொலைபேசியை ஒரு சக்திவாய்ந்த காட்சி மையமாக மாற்றும் வகையில், Poco நிறுவனம் ஒரு பிரம்மாண்டமான 6.9-இன்ச் FHD+ திரையை மிக நேர்த்தியாக வடிவமைத்துள்ளது. 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (Refresh rate), இணையப் பக்கங்களை ஸ்க்ரோல் செய்யும்போதும் கேமிங் விளையாடும்போதும் தடையற்ற மற்றும் துல்லியமான அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது. அதேவேளையில், 850-nits பிரகாசம், கடும் வெயிலிலும் திரையைத் தெளிவாகப் பார்க்க ஏற்றதாக அமைகிறது.

Poco M8s 5G கேமரா விவரம்

புகைப்படம் எடுத்தலைப் பொறுத்தவரை, இது ஒரு சக்திவாய்ந்த 50MP முதன்மை கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. துல்லியமான மற்றும் தெளிவான புகைப்படங்களை இது படம்பிடித்துத் தருகிறது. இதன் 8MP முன்பக்க கேமரா, தடையற்ற வீடியோ அழைப்புகளுக்கும், மிகச்சிறந்த செல்ஃபி புகைப்படங்களுக்கும் ஒரு வலிமையான தேர்வாக விளங்குகிறது. 

Poco M8s 5G விலை விவரம்

உலகளாவிய சந்தையில், Poco M8s 5G-யின் 6GB+128GB வகையின் விலை $189-லிருந்து (தோராயமாக ₹18,000) தொடங்குகிறது. இன்னும் அதிக செயல்திறன் கொண்ட 8GB+256GB மாடலின் விலை சுமார் ₹20,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

Poco M8s 5G சக்திவாய்ந்த அம்சங்கள்

IP64 தரச்சான்று, பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட கைரேகை சென்சார் மற்றும் Dolby Atmos போன்ற சக்திவாய்ந்த சிறப்பம்சங்கள், இந்தச் ஸ்மார்ட்போனை அதன் விலைக்கு முற்றிலும் தகுதியான, உறுதியான ஒரு கோட்டையாக மாற்றுகின்றன. இதன் வலிமையான செயல்பாடு மற்றும் துல்லியமான 5G இணைப்பு வசதி ஆகியவை உங்கள் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையையும் வெற்றிகரமாக்கும். இதன் மூலம், இது நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒரு மிகச் சிறந்த முதலீடாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்

1. செயல்திறன் & மென்பொருள்

Snapdragon 6s Gen 3 (6nm சிப்செட்) மூலம் இயங்குகிறது
HyperOS 2 (Android 15) இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது
6GB/8GB RAM + 256GB வரை சேமிப்பகம்
2TB வரை நீட்டிக்கக்கூடிய சேமிப்பகம்
தடையற்ற பல்பணிச் செயல்பாடு & திறமையான செயல்திறன்

2. பிரம்மாண்டமான பேட்டரி திறன்

7000mAh பேட்டரி (2 நாட்கள் வரை பயன்பாடு)
33W அதிவேக சார்ஜிங்
18W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் (பவர் பேங்காகச் செயல்படும்)
கேமிங் மற்றும் அதிகப்படியான பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது

3. திரை & வடிவமைப்பு

6.9-இன்ச் FHD+ திரை
144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (Refresh rate)
850 nits பிரகாசம்
தடையற்ற ஸ்க்ரோலிங் + மெய்மறக்கச் செய்யும் கேமிங் அனுபவம்

4. கேமரா அமைப்பு

50MP முதன்மை கேமரா
8MP முன்பக்க கேமரா
தினசரி புகைப்படம் எடுத்தல் & வீடியோ அழைப்புகளுக்குச் சிறந்தது

5. விலை விவரம்

6GB+128GB: ~₹18,000
8GB+256GB: ~₹20,000
IP64 தரச்சான்று + பக்கவாட்டு கைரேகை உணர்வி
Dolby Atmos ஆதரவு
7000mAh பேட்டரி

Poco M8s 5G பற்றி பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகல் (FAQs)

1. Poco M8s 5G ஸ்மார்ட்போன் எப்படி உள்ளது?

இந்தத் தொலைபேசியை ஒரு சக்திவாய்ந்த காட்சி மையமாக மாற்றும் வகையில், Poco நிறுவனம் ஒரு பிரம்மாண்டமான 6.9-இன்ச் FHD+ திரையை மிக நேர்த்தியாக வடிவமைத்துள்ளது.

2. Poco M8s 5G ஸ்மார்ட்போனின் பேட்டரி திறன் என்ன?

Poco M8s 5G ஸ்மார்ட்போனின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் அதன் பிரம்மாண்டமான 7000mAh பேட்டரியாகும். இது ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் இரண்டு முழு நாட்கள் வரை பேட்டரி ஆயுளை வழங்குகிறது.

3. Poco M8s 5G யாருக்கு சிறந்தது?

ஆதிக செயல்திறன் மற்றும் பயணங்களின்போது தடையின்றிப் பயன்படுத்தக்கூடிய பிரம்மாண்டமான பேட்டரித் திறன் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு ஆடம்பரமான சாதனத்தை வாங்கும் எண்ணம் கொண்டுள்ள பயனர்களுக்கு இந்த ஸ்மார்ட்போன் சரியான தேர்வாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | Vivo T5 Pro vs OnePlus Nord 6: இந்த இரண்டு போன்களில் எது பெஸ்ட்?

மேலும் படிக்க | தரமான டிசைன்.. மிரட்டலான கேமரா! Samsung Galaxy A56 5G போனில் ₹4,000 Discount

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

