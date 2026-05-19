/காஸ்லி ஆன POCO ஸ்மார்ட்போன்கள்: POCO M8, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Max... லேட்டஸ் விலை இதோ

POCO Phones Price Hike: POCO நிறுவனம் POCO M8, POCO X8 Pro மற்றும் POCO X8 Pro Max ஆகிய மாடல்களின் விலைகளை அதிகரித்துள்ளது. இந்த புதிய விலை மாற்றங்கள் Flipkart மற்றும் பிற தளங்களில் ஏற்கனவே அமலுக்கு வந்துவிட்டன.
POCO M8, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Max: பிரபல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான போகோ, இந்தியாவில் தனது பல ஸ்மார்ட்போன்களின் விலைகளை உயர்த்தியுள்ளது. குறிப்பாக, POCO M8, POCO X8 Pro மற்றும் POCO X8 Pro Max ஆகிய மாடல்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. இந்த புதிய விலை மாற்றங்கள் Flipkart மற்றும் பிற தளங்களில் ஏற்கனவே அமலுக்கு வந்துவிட்டன.
எமக்கு கிடைத்த தகவல்களின்படி, இந்த விலை உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணங்களாக, மெமரி சிப் விலை உயர்வு மற்றும் சேமிப்பகக் கூறுகளின் (storage components) விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பற்றாக்குறை ஆகியவை குறிப்பிடப்படுகின்றன. POCO ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை உயர்வு பற்றிய முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
புதிய விலை நிர்ணயக் கட்டமைப்பின் அடிப்படையில், POCO M8-இன் 6GB + 128GB வகையானது தற்போது ₹20,999-க்குக் கிடைக்கிறது. இந்த சாதனம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது இதன் விலை ₹18,999 ஆக இருந்தது. அதாவது, இதன் விலை தற்போது ₹2,000 உயர்ந்துள்ளது. அதேவேளையில், 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட மாடலானது தற்போது ₹22,999-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அறிமுகத்தின்போது இதன் விலை ₹19,999 ஆக இருந்தது. மேலும், 8GB RAM + 256GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட மாடலின் விலையானது ₹21,999-லிருந்து ₹24,999 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது மொத்தம் ₹3,000 விலை உயர்வாகும்.
POCO M8 ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை விவரம்:
|ஸ்மார்ட்போன்
|பழைய விலை
|தற்போதைய விலை
|POCO M8 6GB + 128GB
|₹18,999
|₹20,999
|POCO M8 8GB RAM + 128GB
|₹19,999
|₹22,999
|POCO M8 8GB RAM + 256GB
|₹21,999
|₹24,999
POCO X8 Pro மாடலைப் பொறுத்தவரை, அதன் 8GB RAM + 256GB சேமிப்பக வகையின் விலை ₹34,999 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மாடல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சமயத்தில், இதன் விலை ₹32,999 ஆக இருந்தது. அதேபோன்று, 12GB RAM + 256GB சேமிப்பக வகையின் விலையானது, அறிமுகத்தின்போது இருந்த ₹35,999-லிருந்து உயர்ந்து, தற்போது ₹37,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. சுருக்கமாகச் சொன்னால், இவ்விரு மாடல்களின் விலையும் தலா ₹2,000 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
POCO X8 Pro ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை விவரம்:
|ஸ்மார்ட்போன்
|பழைய விலை
|தற்போதைய விலை
|POCO X8 Pro 8GB RAM + 256GB
|₹32,999
|₹34,999
|POCO X8 Pro 12GB RAM + 256GB
|₹35,999
|₹37,999
இந்தத் தொடரிலேயே மிகவும் பிரீமியம் மாடலாகத் திகழும் POCO X8 Pro Max-இன் விலையும் தற்போது அதிகரித்துள்ளது. இதன் 12GB RAM + 256GB சேமிப்பக வகையின் விலையானது ₹42,999-லிருந்து ₹44,999 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதேவேளையில், 12GB RAM + 512GB சேமிப்பக வகையானது, அறிமுகத்தின்போது ₹46,999-க்குக் கிடைத்த நிலையில், தற்போது ₹48,999-க்குக் கிடைக்கிறது. அதாவது, இந்தத் தொடரில் உள்ள இரண்டு மாடல்களின் விலையும் ₹2,000 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
POCO X8 Pro ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை விவரம்:
|ஸ்மார்ட்போன்
|பழைய விலை
|தற்போதைய விலை
|POCO X8 Pro Max 12GB RAM + 256GB
|₹42,999
|₹44,999
|POCO X8 Pro Max 12GB RAM + 512GB
|₹46,999
|₹48,999
மெமரி சிப்களின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதாலும், சேமிப்பகக் கூறுகளின் (storage components) விநியோகத்தில் பற்றாக்குறை நிலவுவதாலும், POCO நிறுவனம் தனது ஸ்மார்ட்போன்களின் விலையை உயர்த்தியுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்த விலை உயர்வுப் போக்கு கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதே பாணியைப் பின்பற்றி, realme, Motorola, OnePlus மற்றும் Xiaomi போன்ற பல முன்னணி நிறுவனங்களும் தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களின் விலையை உயர்த்தியுள்ளன.
இந்த புதிய விலை நிர்ணயத்தின் மூலம், POCO M8 ஸ்மார்ட்போன் இப்போது OnePlus Nord CE 6 Lite உடன் நேரடியாகப் போட்டியிட முடியும். ஏனெனில், அந்த OnePlus போனின் ஆரம்ப விலையும் ₹20,999 ஆகவே உள்ளது. OnePlus போனில் சிறந்த 'பெஞ்ச்மார்க்' (benchmark) மதிப்பெண்களை வழங்கும் செயலி இடம்பெற்றிருந்தாலும், POCO M8 ஸ்மார்ட்போன் வளைந்த AMOLED திரையைக் (curved AMOLED display) கொண்டுள்ளது. இது சிறந்த வண்ணத் துல்லியம், பரந்த கோணங்களில் பார்க்கும் வசதி மற்றும் மிகவும் பிரீமியம் தரத்திலான வடிவமைப்பு அனுபவம் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.
POCO X8 Pro Max ஸ்மார்ட்போனின் விலை இப்போது iQOO 15R-இன் விலைக்கு மிக நெருக்கமாக வந்துவிட்டது. இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களிலும் உயர் செயல்திறன் கொண்ட செயலிகள் இடம்பெற்றிருந்தாலும், POCO X8 Pro Max-இன் தனித்துவமான சிறப்பம்சம் அதன் பிரம்மாண்டமான 9,000mAh பேட்டரி ஆகும். அதே வேளையில், POCO X8 Pro ஸ்மார்ட்போனும் அதன் வலுவான அம்சங்களின் தொகுப்பால் இந்தியச் சந்தையில் ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய தேர்வாகத் தொடர்ந்து திகழ்கிறது.
சமீபத்திய விலை உயர்வுகளுக்குப் பிறகு, POCO ஸ்மார்ட்போன்களை வாங்குவதற்கு நுகர்வோர் இப்போது சற்று அதிக தொகையைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
POCO M8-இன் 6GB + 128GB -இன் விலை ₹18,999 -இலிருந்து ₹20,999 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
POCO X8 Pro Max ஸ்மார்ட்போனின் விலை இப்போது iQOO 15R-இன் விலைக்கு மிக நெருக்கமாக வந்துவிட்டது.
மெமரி சிப் விலை உயர்வு மற்றும் சேமிப்பகக் கூறுகளின் விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பற்றாக்குறை ஆகியவை இதற்கு முக்கிய காரணங்களாக கூறப்படுகின்றன.