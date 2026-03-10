Poco X8 Pro Series இந்த நாளில் அறிமுகம் ஆகிறது: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

Poco X8 Pro Series: பிரபல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான போக்கோ, இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் ஒரு புதிய புயலை கிளப்பவுள்ளது. Poco அதன் மிகவும் சக்திவாய்ந்த 'X' தொடரை அறிமுகப்படுத்த தயாராக உள்ளது. Poco X8 Pro மற்றும் Poco X8 Pro Max 5G மார்ச் 17 ஆம் தேதி இந்தியா உட்பட உலகளாவிய சந்தைக்கு வரும் என்பதை நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
Poco X8 Pro Series
Poco X8 Pro Series ஸ்மார்ட்போன்கள் அவற்றின் வேகத்திற்கு மட்டுமல்ல, அவற்றின் மிகப்பெரிய 8500mAh பேட்டரி மற்றும் MediaTek Dimensity 9500s போன்ற சக்திவாய்ந்த செயலிக்காகவும் பெயர் பெற்றவை. இந்த Poco தொடர், உலகின் மிகவும் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை குறைந்த விலையில் அனுபவிக்க விரும்பும் கேமர்கள் மற்றும் பவர் பயனர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Poco X8 Pro தொடரின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை என்ன?
Poco இன்னும் இந்தியாவில் இந்த தொடரின் விலைகளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. எனினும், உலகளாவிய சந்தை (ஐரோப்பா) விலைகள் ஏற்கனவே சில அறிகுறிகளை வழங்கியுள்ளன. Poco X8 Pro 8GB + 256GB வகையின் விலை சுமார் ₹43,000 ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் அதன் 12GB + 512GB மாடலின் விலை சுமார் ₹51,000 ஆக இருக்கலாம்.
இந்தத் தொடரின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த தொலைபேசியான Poco X8 Pro Max 5G, 12GB + 256GB மாடலின் விலை ₹57,000 ஆகவும் 12GB + 512GB மாடலின் விலை ₹62,000 ஆகவும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் கடுமையான போட்டி நிலவும் நிலையில், Poco இந்த விலைகளில் சிறப்பு வங்கி தள்ளுபடிகளையும் வழங்கக்கூடும்.
Poco X8 Pro Series: செயல்திறன் மற்றும் டிஸ்பிளே
இந்த Poco மாடல் Redmi Turbo 5 இன் உலகளாவிய பதிப்பாக நம்பப்படுகிறது. இது 6.59-இன்ச் 1.5K OLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு நேர்த்தியான டிஸ்பிளே அனுபவத்தை வழங்கும். வேகத்திற்கு, இது MediaTek Dimensity 8500 Ultra சிப்செட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. இது கிராபிக்ஸ்-இன்டென்சிவ் விளையாட்டுகளைக் கூட சீராக இயங்க வைக்கிறது. புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இது ஒரு சக்திவாய்ந்த 50-மெகாபிக்சல் இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதன் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் அதன் பேட்டரி ஆகும். இது பிராந்தியத்தைப் பொறுத்து 6,500mAh முதல் 7,560mAh வரை இருக்கலாம். மேலும் இது 100W அதிவேக சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
Poco X8 Pro Series: வேகம் மற்றும் சக்திவாய்ந்த பேட்டரி
இந்தத் தொடரின் மிகவும் பிரீமியம் மாடலான Poco X8 Pro Max, சமரசம் செய்ய விரும்பாதவர்களுக்கானது. இது நிறுவனத்தின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த MediaTek Dimensity 9500s செயலியைக் கொண்டுள்ளது. இதன் மிகப்பெரிய 6.83-இன்ச் OLED திரை உள்ளடக்கத்தைப் பார்ப்பதற்கும் தொழில்முறை கேமிங்கிற்கும் ஏற்றதாக அமைகிறது.
ஆனால் இந்த தொலைபேசியின் உண்மையான பலம் அதன் மிகப்பெரிய 8,500mAh முதல் 9,000mAh பேட்டரி ஆகும். இவ்வளவு பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருப்பது ஸ்மார்ட்போன் உலகில் ஒரு பெரிய சாதனையாகும். அதிக பயன்பாட்டிலும் இது மூன்று நாட்கள் வரை பேட்டரி ஆயுளை இது வழங்குகிறது. 100W சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்துடன், இந்த மிகப்பெரிய பேட்டரியும் உடனடியாக முழுமையாக சார்ஜ் ஆகிறது.
Poco X8 Pro Series: பாதுகாப்பு மற்றும் மென்பொருள்
இந்த புதிய Poco தொடரில் இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சார் மற்றும் AI ஃபேஸ் அன்லாக் போன்ற பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இடம்பெறும். இந்தத் தொடர் Android 16 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட சமீபத்திய HyperOS இல் இயங்கும். இந்த சாதனங்கள் நீண்டகால பாதுகாப்பு மற்றும் மென்பொருள் புதுப்பிப்புகளைப் பெறும் என்று நிறுவனம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இது வரும் ஆண்டுகளிலும் தொலைபேசி புதியது போலவே இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. இதன் ரக்கட் வடிவமைப்பு மற்றும் மெல்லிய பெசல்கள் அதைப் பிடிக்க வசதியாகவும், நேர்த்தியாக தோற்றமளிக்கவும் உதவுகின்றன.
