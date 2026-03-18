Poco X8 Pro தொடரில் 3 மாஸ் போன்கள் அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, கேமரா, முழு விவரம் இதோ

Poco X8 Pro Series Launched: ஸ்மாட்போன் பிரியர்களுக்கு ஒரு சூப்பர் செய்தி உள்ளது. பிரபல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான போகோ, ஒரு புதிய, X8 Pro சீரிஸை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. நேர்த்தியான அம்சங்களுடன் பிராண்டட் போனை வாங்க திட்டமிட்டுள்ள நபர்களுக்காகவே Poco இந்த பிரம்மாண்டமான அறிமுகத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
Poco புதிய X8 Pro சீரிஸில் Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro மற்றும் ஒரு சிறப்பு 'Iron Man Edition' ஆகிய போன்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. வலிமையான பேட்டரி, அதிநவீன செயலிகள் மற்றும் பிரீமியம் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றுடன் வரும் இந்தத் தொடர், நடுத்தர விலைப்பிரிவில் மற்ற ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு நேரடிப் போட்டியை அளிக்கத் தயாராக உள்ளது.
POCO X8 series: 3 புதிய போன்கள் வெளியீடு
Poco X8 Pro சீரிஸில், Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro மற்றும் Poco X8 Pro Iron Man Edition என மூன்று ஸ்மார்ட்போன்களை நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த மூன்று போன்களும் வெவ்வேறு வகையான பயனர்களின் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், அனைவரது பட்ஜெட் மற்றும் தேவைக்கும் ஏற்ற ஒரு போன் இதில் இருப்பதை நிறுவனம் உறுதி செய்துள்ளது.
POCO X8 series: சக்திவாய்ந்த செயலிகள்
- Poco X8 Pro Max போனில் Dimensity 9500s சிப்செட் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
- Poco X8 Pro போனில் Dimensity 8500-Ultra செயலி இடம்பெற்றுள்ளது.
- இந்த இரண்டு போன்களுமே LPDDR5X Ultra RAM மற்றும் UFS 4.1 சேமிப்பக வசதியுடன் வருகின்றன.
- மென்பொருளைப் பொறுத்தவரை, இவை Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Xiaomi HyperOS 3-இல் இயங்குகின்றன.
POCO X8 series: பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங் திறன்
பேட்டரி செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Poco X8 Pro Max போன் மற்றவற்றை விட முன்னிலையில் நிற்கிறது. இதில் பிரம்மாண்டமான 9,000mAh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. Poco X8 Pro மாடல் 6,500mAh திறன் கொண்ட சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரியுடன் வருகிறது. இவ்விரு போன்களுமே 100W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிப்பதுடன், 27W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் திறனையும் கொண்டுள்ளன.
POCO X8 series: சிறப்பான டிஸ்ப்ளே
Poco X8 Pro Max மாடலானது 6.83 அங்குல அளவுள்ள பெரிய திரையைக் கொண்டுள்ளது. X8 Pro மாடல் 6.59 அங்குலத் திரையுடன் வருகிறது. இவ்விரு மாடல்களுமே 3,500 nits வரையிலான உச்சபட்ச ஒளிச்செறிவை வழங்குகின்றன. Max மாடலில் இரட்டை ஸ்பீக்கர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், Hi-Res Audio மற்றும் Dolby Atmos தொழில்நுட்பங்களுக்கான ஆதரவும் இதில் உள்ளதால், ஒட்டுமொத்த ஒலி அனுபவம் மேலும் மெருகூட்டப்படுகிறது.
POCO X8 series: வடிவமைப்பு
இவ்விரு போன்களுமே உலோகத்தால் ஆன சட்டகத்தைக் கொண்டுள்ளன. மேலும், ரேஸ்டிராக் வடிவமைப்பு பாணியில் அமைந்த கேமரா அமைப்பையும் இவை கொண்டுள்ளன. இதில் தனித்துத் தெரியும் ஒரு சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இதில் இடம்பெற்றுள்ள RGB ஒளியூட்டல் வசதியாகும். இது அறிவிப்புகள், சார்ஜிங் நிலை, கேமிங் செயல்பாடுகள் மற்றும் இசை இயக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தானாகவே மாறிக்கொண்டே இருக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
POCO X8 series: நேர்த்தியான தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் திறன்
நீடித்து உழைக்கும் தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, இவ்விரு போன்களும் மிகவும் உறுதியானவை. இவ்விரு மாடல்களுமே IP66, IP68, IP69 மற்றும் IP69K ஆகிய தரச்சான்றுகளைப் பெற்றுள்ளன. இதன் மூலம், தூசி மற்றும் நீர் உள்ளே புகாமல் தடுப்பதில் இவை மிகச்சிறந்த பாதுகாப்பை உறுதி செய்கின்றன.
POCO X8 series: கேமரா அமைப்பைப் பற்றிய விவரங்கள் என்ன?
இவ்விரு போன்களுமே 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 20MP முன்பக்கக் கேமரா ஆகியவற்றுடன் வருகின்றன. Poco X8 Pro Max மாடல் Light Fusion 600 சென்சாரைக் கொண்டுள்ளது. அதே வேளையில், Poco X8 Pro மாடலானது 'Sony IMX882' சென்சாரைப் பயன்படுத்துகிறது.
Iron Man Edition -இன் தனித்துவமான பாணி
Poco X8 Pro-வின் Iron Man Edition, வடிவமைப்பு ஆர்வலர்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது கருப்பு மற்றும் தங்க நிறம் கலந்த தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இதன் கேமரா அமைப்பானது ஆர்க் ரியாக்டர் கருவியைப் போன்ற வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வடிவமைப்பு அம்சம், மற்ற போன்களிலிருந்து இதை முற்றிலும் தனித்துக்காட்டுகிறது.
POCO X8 series: போன்களின் விலை விவரங்கள்
- Poco X8 Pro மாடலின் ஆரம்ப விலை ₹32,999 ஆகும். அதன் உயர்நிலை மாடலானது ₹35,999 விலையில் கிடைக்கிறது.
- Poco X8 Pro Max மாடலின் விலை ₹42,999-இல் தொடங்கி, ₹46,999 வரை செல்கிறது.
- Iron Man Edition மாடலின் விலை ₹37,999 ஆகும்.
இந்தத் தொலைபேசிகள் அனைத்தும் மார்ச் 23 முதல் ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட்டில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்.
POCO X8 series: இந்தத் தொடர் எந்த பயனர்களுக்கு ஏற்றது?
அதிக செயல்திறன், பெரிய பேட்டரி மற்றும் பிரீமியம் வடிவமைப்பு கொண்ட ஒரு தொலைபேசியை நாடும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு Poco X8 Pro தொடர் ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாக அமையும். குறிப்பாக, நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுளுக்கும் உயர் செயல்திறனுக்கும் முன்னுரிமை அளிப்பவர்களுக்கு X8 Pro Max மாடல் மிகவும் பொருத்தமானதாகும்.
Poco X8 Pro Series FAQs:
1. Poco X8 Pro Series அறிமுகம் ஆகிவிட்டதா?
ஆம், Poco X8 Pro Series மார்ச் 17 ஆம் தேதி அறிமுகம் ஆனது.
