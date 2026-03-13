English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Poco X8 Pro Series மார்ச் 17 அன்று அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, கேமரா, முழு விவரம் இதோ

Poco X8 Pro Series மார்ச் 17 அன்று அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, கேமரா, முழு விவரம் இதோ

POCO X8 series Launch: POCO X8 Pro மற்றும் POCO X8 Pro Max ஆகிய இரண்டு மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாக போகோ நிறுவனம் உறுதி செய்துள்ளது. எந்த நாளில் அறிமுகம்?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 04:06 PM IST
  • போக்கோ போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி.
  • POCO நிறுவனத்தின் புதிய X8 சீரிஸ்.
  • மார்ச் 17 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்.

Poco X8 Pro Series மார்ச் 17 அன்று அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, கேமரா, முழு விவரம் இதோ

POCO X8 Pro மற்றும் POCO X8 Pro Max: போக்கோ போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. POCO நிறுவனம் தனது புதிய ‘X8 சீரிஸ்’ (X8 Series) ஸ்மார்ட்போன்களை இந்தியாவிற்கு கொண்டுவர இருப்பதாக கடந்த வாரம் அறிவித்திருந்தது. சமீபத்தில், அந்தத் தொடரில் இடம்பெறும் ஸ்மார்ட்போன்களின் பெயர்களையும், அவை அறிமுகமாகும் தேதியையும் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது. POCO X8 Pro மற்றும் POCO X8 Pro Max ஆகிய இரண்டு மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாக போகோ நிறுவனம் உறுதி செய்துள்ளது. இவை மார்ச் 17 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளன.

POCO X8 series Launch: இந்தியாவில் அறிமுகம்

POCO X8 சீரிஸ் மார்ச் 17 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாகும். இந்தத் தொடரின் கீழ், POCO X8 Pro மற்றும் X8 Pro Max ஆகிய இரண்டு மொபைல் போன்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. இது இந்தத் தொடரின் உலகளாவிய அறிமுகத்தைக் குறிக்கிறது. இதில் புதிய POCO ஸ்மார்ட்போன்கள் இந்தியா உட்பட பல நாடுகளில் ஒரே நேரத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

POCO X8 series: உலகளாவிய நிகழ்வில் அறிமுகம்

இந்த உலகளாவிய அறிமுக நிகழ்வு இந்திய நேரப்படி மாலை 5:30 மணிக்குத் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்வின் போதே POCO X8 Pro மற்றும் POCO X8 Pro Max ஆகியவற்றின் விலையும் அறிவிக்கப்படும்.

POCO X8 series: ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பிரத்யேகப் பக்கம்

ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃப்ளிப்கார்ட்டில் POCO X8 சீரிஸிற்கான பிரத்யேகப் பக்கம் லைவ் ஆகியுள்ளது. அதில் இந்த இரண்டு மொபைல் போன்கள் குறித்த விவரங்களும் பகிரப்பட்டுள்ளன. POCO X8 Pro மற்றும் X8 Pro Max ஆகியவற்றின் படங்களும்ஃப்ளிப்கார்ட் பக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், ஒரு டீசர் வீடியோவின் மூலம், OnePlus 15R மற்றும் iQOO 15R ஆகிய மாடல்களைக் கிண்டல் செய்யும் வகையில் ஒரு நையாண்டி விமர்சனத்தையும் நிறுவனம் செய்துள்ளது. 

POCO X8 series: OnePlus மற்றும் iQOO-க்கு போட்டி

செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொடர் OnePlus மற்றும் iQOO நிறுவனங்களின் முதன்மை ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு நேரடிப் போட்டியாக அமையும் என்பதே அந்நிறுவனம் உணர்த்தும் கருத்தாகும்.

POCO X8 series: MediaTek Dimensity 9500s செயலியுடன் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் முதல் ஸ்மார்ட்போன்

POCO X8 Pro Max, MediaTek Dimensity 9500s செயலியுடன் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் முதல் ஸ்மார்ட்போனாக இருக்கும். 3-நானோமீட்டர் உற்பத்திச் செயல்முறையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மொபைல் சிப்செட், 3.73GHz வரையிலான கடிகார வேகத்தில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. இந்தியச் சந்தையில், இது Xiaomi-யின் சமீபத்திய HyperOS 3 இயங்குதளத்துடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. 

POCO X8 series: டிஸ்பிளே மற்றும் கேமரா

இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6.83-அங்குல 1.5K OLED திரையுடன் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 3500 nits உச்ச பிரகாசத்தை ஆதரிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. புகைப்படம் எடுக்க, POCO X8 Pro Max 5G ஸ்மார்ட்போனில் 50-மெகாபிக்சல் இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பு இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் முன்புறத்தில், 20 மெகாபிக்சல் கொண்ட செல்ஃபி சென்சார் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. 

இந்தியச் சந்தையில், வரவிருக்கும் இந்தப் Poco ஸ்மார்ட்போன் 8,000mAh-க்கும் அதிகமான மின்கலத் (battery) திறனுடன் அறிமுகமாகக்கூடும். மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் IP66, IP68, IP69 மற்றும் IP69K ஆகிய தரச்சான்றுகளைப் பெறக்கூடும். இதன் மூலம் தூசி, நீர் மற்றும் பிற திரவங்களிலிருந்து இந்த போன் பாதுகாப்புப் பெறும்.

Poco X8 Pro: முக்கிய அம்சங்கள்

Poco X8 Pro-வைப் பொறுத்தவரை, இது MediaTek Dimensity 8500 Ultra சிப்செட் மூலம் இயங்கும் வகையில் இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இந்தப் Poco ஸ்மார்ட்போனில் LPDDR5X RAM மற்றும் UFS 4.0 சேமிப்பகத் தொழில்நுட்பம் இடம்பெறும் என கூறப்படுகின்றது. இது குறித்து கசிந்த தகவல்களின்படி, Poco X8 Pro 5G மாடலானது 6.59 அங்குல அளவிலான 1.5K AMOLED ஸ்க்ரீனுடன் வெளியாகக்கூடும். இத்திரையானது 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை ஆதரிக்கும் வகையில் இருக்கும்.

சிறப்பான பவர் பேக் அப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், POCO X8 Pro ஸ்மார்ட்போன் 7,000mAh பேட்டரியுடன் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போனில் 100W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியும் வழங்கப்படவுள்ளது. புகைப்படம் எடுக்க, இந்த ஸ்மார்ட்போனில், 50 மெகாபிக்சல் கொண்ட இரட்டைப் பின்புறக் கேமரா அமைப்பும், 32 மெகாபிக்சல் கொண்ட செல்ஃபி சென்சாரும் இடம்பெறக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. விரைவில் அறிமுகம் ஆகவுள்ள Poco X8 Pro ஸ்மார்ட்போனில் Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC மற்றும் IR blaster போன்ற அம்சங்களும் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | Vivo T5x 5G மார்ச் 17 அன்று அறிமுகம்: விலை, கேமராம் பேட்டரி, பிற விவரங்கள் இதோ

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S26, S26+ மற்றும் S26 Ultra விற்பனை ஆரம்பம்; என்ன விலை? எங்கு வாங்கலாம்

