Realme 16 5G ஏப்ரல் 2 அறிமுகம்.. 7000mAh பேட்டரியுடன் பல வியக்க வைக்கும் அம்சங்கள்

Realme 16 5G Launch on April 2: ரியல்மி நிறுவனம் தனது புதிய நடுத்தர விலை ஸ்மார்ட்போனான ரியல்மி 16 5ஜி போனின் இந்திய வெளியீட்டுத் தேதியை உறுதி செய்துள்ளது. அதன்படி இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என அந்நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த சாதனம் முன்னதாக ஜனவரி மாதம் சில உலகளாவிய சந்தைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இப்போது, இது இந்திய வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கிடைக்கும். வெளியீட்டிற்குப் பிறகு, இது ஃபிளிப்கார்ட், நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் பிற சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் வாங்குவதற்குக் கிடைக்கும். மேலும் விவரங்களைத் தெரிந்துகொள்வோம்.
வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, Realme 16 5G போனில் கிடைமட்டமாக அமைக்கப்பட்ட (Horizontally aligned) பின்புற கேமரா மாட்யூல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 50MP மெயின் கேமரா இடம் பெற்றுள்ளது. மேலும், இதில் வட்ட வடிவ LED ஃபிளாஷ் மற்றும் பிரத்யேக 'செல்ஃபி மிரர்' ஆகியவையும் உள்ளன, இவற்றை வாடிக்கையாளர்கள் பின்புற கேமரா மூலம் செல்ஃபிகள் எடுக்கப் பயன்படுத்தலாம். வண்ணத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் ஏர் பிளாக் மற்றும் ஏர் ஒயிட் ஆகிய வண்ணங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் 60W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய பெரிய 7,000mAh பேட்டரியுடன் வரும் என்று நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. செயல்திறன் மற்றும் வெப்ப மேலாண்மைக்காக, இதில் 6,050mm² பரப்பளவு கொண்ட வேப்பர் சேம்பர் கூலிங் சிஸ்டம் இடம்பெறும், இது ஃபோனை நீண்ட நேரம் குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க உதவும். மேலும், இந்த சாதனம் IP69 மதிப்பீட்டைக் கொண்டிருப்பதால், இது தூசி மற்றும் நீர் புகாத தன்மையைக் கொண்டுள்ளது.
டிஸ்ப்ளேவைப் பொறுத்தவரை, ரியல்மி 16 5ஜி ஆனது 6.57-இன்ச் திரையைக் கொண்டிருக்கும். மென்பொருளைப் பொறுத்தவரை, இது ஆண்ட்ராய்டு 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ரியல்மி யுஐ 7.0 உடன் வரும். மேலும், இந்நிறுவனம் நான்கு வருட பாதுகாப்பு அப்டேட்களையும் மூன்று வருட ஆண்ட்ராய்டு அப்டேட்களையும் வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது, இது இந்தப் பிரிவில் மிகச் சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
உலகளாவிய மாடலானது மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6400 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 12ஜிபி வரையிலான ரேம் மற்றும் 256ஜிபி ஸ்டோரேஜுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கேமரா அமைப்பில் 50MP முதன்மை சென்சார் மற்றும் 2MP டெப்த் சென்சார் ஆகியவை அடங்கும். இந்த போன் 183 கிராம் எடை மற்றும் 8.1 மிமீ தடிமன் கொண்டது, இது மெல்லியதாகவும் எடை குறைவாகவும் உள்ளது.
ரியல்மியின் வரவிருக்கும் ரியல்மி 16 5ஜி ஸ்மார்ட்போன், அதன் பெரிய பேட்டரி, தனித்துவமான 'செல்ஃபி மிரர்' வடிவமைப்பு மற்றும் நீண்ட மென்பொருள் ஆதரவு ஆகியவற்றால் நடுத்தர விலைப் பிரிவில் ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையக்கூடும்.
முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்
ரேம் மற்றும் சேமிப்பகம்: 8 ஜிபி ரேம் + 256 ஜிபி
செயலி: டெக் டைமென்சிட்டி 6400 டர்போ
பின்புற கேமரா: 50 மெகாபிக்சல் + 2 மெகாபிக்சல்
முன்புற கேமரா: 50 மெகாபிக்சல்
பேட்டரி: 7000mAh
திரை: 6.57 அங்குலம் (16.69 செ.மீ)
பொதுவானவை
வெளியீட்டுத் தேதி: ஏப்ரல் 2, 2026 (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது)
இயங்குதளம்: ஆண்ட்ராய்டு v16
செயல்திறன்
சிப்செட்: MediaTek Dimensity 6400 Turbo
CPU: Octa core (2.5 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55)
கட்டமைப்பு: 64 bit
உற்பத்தி நுட்பம்: 6 nm
கிராபிக்ஸ் (GPU): Mali-G57 MC2
RAM: 8 GB
RAM வகை: LPDDR4X
பின்புறக் கேமரா
முதன்மை- 50 MP, f/1.8, 10x வரை டிஜிட்டல் ஜூம்
செகண்டரி- 2 MP, f/2.4 மோனோ
முன்பக்கக் கேமரா
முதன்மை- 50 MP, f/2.45
பேட்டரி
திறன்: 7000 mAh
விரைவு சார்ஜிங்: ஆம், 60W விரைவு சார்ஜிங்
சேமிப்பு
உள்ளீட்டுச் சேமிப்பகம் 256 GB
சேமிப்பக வகை UFS 2.2
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
இந்தியாவில் ரியல்மி 16 5ஜி எப்போது அறிமுகமாகிறது?
ரியல்மி 16 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
இந்த போனின் பேட்டரி திறன் எவ்வளவு?
இந்த போனில் மிகப்பெரிய 7,000mAh பேட்டரி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டுள்ளதா?
ஆம், இந்த ஸ்மார்ட்போன் 60W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது, இது பெரிய பேட்டரியை விரைவாக சார்ஜ் செய்ய உதவும்.
மேலும் படிக்க | Best Phones To Play BGMI: ₹50,000க்குள் மிரட்டலான கேமிங் போன்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ
மேலும் படிக்க | Poco முதல் Vivo வரை: ரூ.20,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் டாப் 5G ஸ்மார்ட்போன்கள்
