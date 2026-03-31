Realme 16 5G: ஏப்ரல் 2 அறிமுகத்திற்கு முன் கசிந்த முக்கிய தகவல்.... இதுதான் விலை

Realme 16 5G Launch: ரியல்மீ போன் பிரியர்களுக்கு நல்ல செய்தி! Realme 16 மொபைலின் இந்திய வெளியீட்டுத் தேதி ஏப்ரல் 2 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொடரில் ஏற்கனவே வெளியான Realme 16 Pro மற்றும் Realme 16 Pro+ ஆகிய மாடல்களைத் தொடர்ந்து, மூன்றாவது மாடலாக இந்த ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகமாக உள்ளது.
Realme 16 5G: செல்ஃபி மிரர் வடிவமைப்பு
தனித்துவமான 'Selfie Mirror' வடிவமைப்புடன், இந்த செக்மெண்டில் ஒரு புதுமையான அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்தும் வாக்குறுதியுடன் வரும் இந்த மொபைல் குறித்த தகவல்களை, நிறுவனம் தொடர்ந்து டீஸ் செய்து வருகிறது. அறிமுகம் ஆகவுள்ள இந்த ஸ்மார்ட்போனின் ரீடெயில் பாக்ஸ் (retail box) சமீபத்தில் இணையத்தில் வெளியான நிலையில், சந்தையில் அறிமுகமாவதற்கு முன்பாகவே Realme 16 5G -யின் விலை விவரங்களும் தற்போது கசிந்துள்ளன.
Realme 16 5G: விலை விவரங்கள்
Realme 16 5G-யின் இந்திய விலை விவரங்களை *PassionateGeekz* என்ற இணையதளம் பகிர்ந்துள்ளது.
- இந்த Realme 5G போன் மூன்று வெவ்வேறு மெமரி வகைகளில் அறிமுகமாகும் என்று அந்த அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது.
- கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்த போனின் ஆரம்ப விலை ₹31,999-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது, இது 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதியுடன் வரும்.
- 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட மாடலின் அறிமுக விலை ₹33,999-ஆக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
- 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட மாடல் ₹36,999 விலையில் அறிமுகமாகும்.
Realme 16 5G: என்னென்ன சலுகைகள் கிடைக்கும்?
Realme 16-இன் விலை விவரங்களை வெளியிட்டது மட்டுமல்லாமல், இந்த போனுக்குக் கிடைக்கும் சலுகைகள் குறித்த விவரங்களையும் அந்த இணையதள அறிக்கை வழங்குகிறது. கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்த Realme 5G போன் அதன் ஆரம்பக்கட்ட விற்பனையின்போது ₹3,000 தள்ளுபடியுடன் விற்கப்படும். இது ஒரு வங்கி கிரெடிட் கார்ட் சலுகையாக இருக்கும் என்றும், இதன் மூலம் Realme 16 5G-யின் அசல் ஆரம்ப விலை ₹28,999-ஆகக் குறையும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், இந்த மொபைல் சாதனத்தின் மீது ₹5,000 மதிப்பிலான எக்ஸ்சேஞ் போனஸ், அதாவது பரிமாற்ற சலுகை ஒன்றும் வழங்கப்படும். அந்த அறிக்கையின்படி, Realme 16 5G அறிமுகமானதைத் தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 5-ஆம் தேதி முதல் அதற்கான முன்பதிவுகள் (pre-bookings) தொடங்கும் என்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
எனினும், இணையத்தில் கசிந்துள்ள இந்த விலை விவரங்களை, தற்போதைய நிலையில் முழுமையாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்களாகக் கருத வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றது. குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், இதே நிறுவனம் இதற்கு முன்பு Realme 16 Pro 5G மாடலை ₹31,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தது. இந்தச் சூழலைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, Realme 16 மற்றும் Realme 16 Pro ஆகிய இரண்டு மாடல்களும் ஒரே மாதிரியான அறிமுக விலையைக் கொண்டிருப்பது சற்றே நம்பத்தகாத ஒன்றாகவே தோன்றுகிறது.
விரைவில் அறிமுகம் ஆகவுள்ள Realme 16 ஸ்மார்ட்போன் ₹25,000 விலை வரம்பில் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என்று சந்தை நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். இருப்பினும், இந்தத் தொலைபேசியின் துல்லியமான விலையை உறுதிப்படுத்த, அதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகம் வரை பயனர்கள் காத்திருக்க வேண்டும்.
Realme 16 5G: விவரக்குறிப்புகள்
Realme 16 5G-யின் அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளைப் பற்றிப் பேசுகையில், இது மீடியாடெக் டைமென்சிடி 6400 டர்போ சிப்செட் உடன் அறிமுகமாக உள்ளது. இந்த ஆக்டா-கோர் செயலி 6nm உற்பத்திச் செயல்முறையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது; மேலும் இது 2.0 GHz முதல் 2.5 GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. இந்த Realme 5G தொலைபேசியானது Android 16 இயங்குதளத்துடன் வெளியாகும். இது Realme UI 7 உடன் இணைந்து செயல்படும்.
Realme 16 5G: கேமரா அம்சங்கள்
புகைப்படங்கள் எடுக்க, Realme 16 5G இரட்டைப் பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதன் பின்பக்கத்தில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார்—குறிப்பாக Sony IMX852—இடம்பெற்றுள்ளது. இத்துடன் ஒரு LED ஃபிளாஷும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, Realme 16 5G இந்தியாவில் 50-மெகாபிக்சல் முன்புற கேமராவுடன் அறிமுகமாகிறது. மேலும், இந்தத் தொலைபேசியின் பின்புற கேமரா தொகுதியில் "Selfie Mirror" எனப்படும் அம்சம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Realme 16 5G: பேட்டரி
பவர் பே அப் அடிப்படையில் பார்க்கையில், Realme 16 5G 7000mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகமாகிறது. இந்த பேட்டரி 5 ஆண்டுகள் வரையிலான ஆயுட்காலத்தை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், விரைவான சார்ஜிங்கை உறுதிசெய்யும் வகையில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் 60W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்துடன் வருகிறது. Realme 16 5G ஒரு 6.57-அங்குல Full HD+ திரையைக் கொண்டிருக்கும். இந்தத் திரையானது AMOLED பேனலின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும், 4200 nits உச்ச பிரகாசத்தையும் ஆதரிக்கிறது. முக்கியமாக, IP69 Pro தரச்சான்றைப் பெறும் முதல் Realme ஸ்மார்ட்போன் இதுவாக இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. Realme 16 5G என்று அறிமுகம் ஆகிறது?
2. Realme 16 5G பேட்டரி திறன் என்ன?
3. Realme 16 5G ஸ்மார்ட்போனின் சிறப்பம்சம் என்ன?
