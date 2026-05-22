/Realme 16T 5G மிரட்டலான 8000mAh பேட்டரியுடன் இன்று அறிமுகம்! விலை மற்றும் அம்சங்கள் இதோ!

Realme 16T 5G Launch: ரியல்மீ ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. Realme 16, Realme 16 Pro மற்றும் Realme 16 Pro+ ஆகிய மாடல்களைத் தொடர்ந்து, இந்தத் தொடரின் நான்காவது ஸ்மார்ட்போன் மாடல் இப்போது வெளியாகவுள்ளது. நிறுவனம் இந்தியாவில் Realme 16T என்ற புதிய 5G ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகிவிட்டது. இன்று இந்த போன் இந்திய சந்தைகளில் அறிமுகம் ஆகும். அதைத் தொடர்ந்து இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை, சிறப்பம்சங்கள், தொழில்நுட்ப விவரங்கள், விற்பனைத் தகவல்கள் மற்றும் சிறப்புச் சலுகைகள் குறித்த முழு விவரங்கள் வெளியிடப்படவுள்ளன.
சந்தையில் அறிமுகமாவதற்கு முன்பாகவே Realme 16T-யின் விலை மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரங்கள் குறித்த தகவல்கள் சில கசிந்துள்ளன. அவற்றைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Realme 16T 5G ஸ்மார்ட்போனின் மிகச்சிறந்த பலம் அதன் பேட்டரியாகும். இந்த மொபைல், மிகச் சக்திவாய்ந்த 8000mAh பேட்டரியுடன் (8000mAh Battery) அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பிரம்மாண்டமான பேட்டரி குறித்துப் பேசியுள்ள நிறுவனம், முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்ட பிறகு, Realme 16T 5G ஸ்மார்ட்போனால் எவ்விதத் தடையுமின்றித் தொடர்ந்து 3 நாட்களுக்குச் செயல்பட முடியும் என்றும், ஒரே முறை சார்ஜ் செய்வதன் மூலம் 14 மணிநேரம் வரை மொபைல் கேம்களை விளையாட முடியும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், 7 ஆண்டுகளுக்கான பேட்டரி ஆயுள் மதிப்பீட்டுடன் வெளியாகவுள்ளது. Realme 16T 5G ஸ்மார்ட்போன் 45W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டிருக்கும். மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்திற்கான ஆதரவையும் வழங்கும்.
கேமரா பிரிவைப் பொறுத்தவரை, குறைந்த வெளிச்சத்திலும் துல்லியமான புகைப்படங்களை எடுக்கப் பயனர்களுக்கு உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட 'LumaColor IMAGE Engine' தொழில்நுட்பத்துடன் realme 16T அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், f/1.8 துளைமுகத்துடன் (aperture) செயல்படும் 50-மெகாபிக்சல் Sony IMX852 சென்சார் கொண்ட இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும்.
இதே தொடரில் வெளியான realme 16 5G ஸ்மார்ட்போனைப் போலவே, realme 16T-யிலும் Selfie Mirror வசதி இடம்பெறுகிறது. இது ஒரு Convex Lens போன்ற அமைப்பாகும். இதன் மூலம் பயனர்கள் கண்ணாடியில் பார்ப்பது போலவே தங்களைப் பார்த்துக்கொண்டு, ஸ்மார்ட்போனின் பின்பக்கக் கேமராவைப் பயன்படுத்திச் செல்ஃபி புகைப்படங்களை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், realme 16T 5G ஸ்மார்ட்போனில் செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 16-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
செயலாக்கத் திறனைப் பொறுத்தவரை, Realme-இன் வரவிருக்கும் இந்த 5G ஸ்மார்ட்போன், MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட் உடன் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆக்டா-கோர் (Octa-core) செயலி, 2.4 GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. மேலும், தடையற்ற மற்றும் வேகமான பல்பணிச் செயல்பாட்டை (multitasking) உறுதிசெய்யும் வகையில், Realme 16T மாடலில் LPDDR4x RAM தொழில்நுட்பம் இடம்பெறக்கூடும்.
Realme 16T 5G முக்கிய அம்சங்கள்:
|Realme 16T 5G அம்சம்
|விவரம்
|அறிமுகம்
|மே 22 (இன்று)
|பேட்டரி
|8000mAh பேட்டரி
|கேமரா
|'LumaColor IMAGE Engine' தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பு
|திரை
|144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட திரை
|விலை
|₹30,000-க்கும் குறைவான விலை (பணிப்பு)
Realme 16T 5G ஸ்மார்ட்போன், 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) கொண்ட திரையுடன் அறிமுகமாக உள்ளது. திரையின் துல்லியமான அளவு இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும், இது சுமார் 6.7 அங்குலங்களாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, இந்தத் தொலைபேசியின் திரை 1200 nits வரையிலான உச்சபட்ச வெளிச்சத்தை (peak brightness) ஆதரிக்கும் என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. Realme 16T வலுவான கட்டமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், தூசி மற்றும் நீரிலிருந்து பாதுகாப்பளிக்கும் IP69 Pro தரச்சான்றிதழைப் பெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Starlight Red மற்றும் Starlight Black ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளுடன் கூடுதலாக, இந்தச் சாதனம் வெள்ளை நிறத்திலும் கிடைக்கும் என்று அந்நிறுவனம் ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
