Realme 16T விரைவில் அறிமுகம்: அதற்கு முன் லீக் ஆக முக்கிய அம்சங்கள்

Realme 16T: Realme 16T ஸ்மார்ட்போன் மிக விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டிற்கு முன்னதாகவே, Realme 16T ஸ்மார்ட்போன் Geekbench பெஞ்ச்மார்கிங் இணையதளத்தில் காணப்பட்டுள்ளது. இது அதன் முக்கிய விவரக்குறிப்புகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. வரவிருக்கும் இந்தத் தொலைபேசியில் MediaTek Dimensity சிப்செட் இடம்பெறும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. Geekbench பட்டியலில் Realme 16T-இன் RAM மற்றும் இயங்குதளம் (OS) தொடர்பான விவரங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. Realme 16T மூன்று தனித்துவமான வண்ண வகைகளில் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Realme 16T விவரக்குறிப்புகள் வெளியாகினவா?
வியாழக்கிழமையன்று, இதற்கு முன் எந்தத் தகவலும் வெளியிடப்பதாத Realme-இன் ஒரு ஸ்மார்ட்போன் Geekbench இணையதளத்தில் காணப்பட்டது. அந்தச் சாதனம் Realme RMX5268 என்ற மாதிரி எண்ணைக் கொண்டிருந்தது. இந்த மாதிரி எண் Realme 16T-ஐக் குறிக்கிறது என்று நம்பப்படுகிறது. அந்த அளவுகோல் தளத்தில், இத்தொலைபேசி Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குவதாகவும், Mali-G57 MC2 GPU-வைக் கொண்டிருப்பதாகவும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
Realme 16T: சாத்தியமான அம்சங்கள்
Realme 16T ஸ்மார்ட்போன் பட்டியலின்படி, இச்சாதனம் MediaTek MT6835 சிப்செட்டைத் தனது செயலியாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த மாதிரி எண்ணும், இந்த விவரக்குறிப்புகளும் MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட்டுடன் தொடர்புடையவையாகும். Realme 16T ஸ்மார்ட்போன், MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட்டுடன் தான் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Dimensity 6400 Max சிப்செட் 2 GHz அடிப்படை அதிர்வெண்ணைக் (base frequency) கொண்டுள்ளது. அதே சமயம் அதன் முதன்மை CPU கோர் 2.50 GHz வேகத்தில் இயங்குகிறது.
Realme 16T இந்தியாவில் மூன்று விதமான RAM மற்றும் சேமிப்பக (storage) வகைகளில் வெளியாகும் என்று முந்தைய கசிவுகள் தெரிவிக்கின்றன: 6GB + 128GB, 8GB + 128GB மற்றும் 8GB + 256GB. இந்தச் சாதனம் Aurora Green, Starlight Black மற்றும் Starlight Red ஆகிய வண்ண வகைகளில் கிடைக்கும் என்று தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இதன் முந்தைய மாடலான Realme 15T, கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ₹20,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது 6.57-இன்ச் AMOLED திரையையும், 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் அடங்கிய இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பையும் கொண்டுள்ளது.
Realme 16T கேமரா விவரம்
செல்ஃபி எடுப்பதற்காக, இந்த மாடலில் 50-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. Realme 15T ஸ்மார்ட்போனில் 7,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது. இது 60W அதிவேக சார்ஜிங் மற்றும் 10W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கிறது. தூசி மற்றும் நீரிலிருந்து பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், இது IP66, IP68 மற்றும் IP69 ஆகிய தரச்சான்றுகளைப் பெற்றுள்ளது.
Realme 16T ஸ்மார்ட்போன்: முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்
சாதனம்: Realme 16T
மாதிரி எண்: RMX5268 (Geekbench-இல் காணப்பட்டது)
வெளியீட்டு நிலை: இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை (Geekbench பட்டியல் மற்றும் கசிந்த தகவல்களின் அடிப்படையில்)
முந்தைய பதிப்பு: Realme 15T (செப்டம்பரில் வெளியிடப்பட்டது; விலை ₹20,999-இல் தொடங்குகிறது)
எதிர்பார்க்கப்படும் சிப்செட் மற்றும் செயல்திறன்
சிப்செட்: MediaTek Dimensity 6300 (MT6835)
GPU: Mali-G57 MC2
அடிப்படை அதிர்வெண்: 2 GHz
முதன்மை CPU கோர்: 2.50 GHz
OS: Android 16
எதிர்பார்க்கப்படும் RAM மற்றும் சேமிப்பக வகைகள்
6GB RAM + 128GB சேமிப்பகம்
8GB RAM + 128GB சேமிப்பகம்
8GB RAM + 256GB சேமிப்பகம்
எதிர்பார்க்கப்படும் வண்ண விருப்பங்கள்
Aurora Green
Starlight Black
Starlight Red
