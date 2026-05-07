Realme 16x இந்தியாவில் விரைவில் அறிமுகம்: குறைந்த விலையில் ஒரு மாஸ் போன்

Realme 16x Launch: சந்தையில் வெளியாவதற்கு முன்னதாகவே,  Realme 16x ஸ்மார்ட்போன் தற்போது இந்தியச் சான்றிதழ் வழங்கும் தளமான BIS-இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 7, 2026, 02:16 PM IST
  • Realme 16x விலை விவரம் என்ன?
  • Realme 16x அறிமுகம் எப்போது?
  • Realme 15x பேட்டரி திறன் எவ்வளவு?

6
Realme 16x Launch: ரியல்மீ நிறுவனம் தனது ‘16 Series’-ஐ விரிவுபடுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இந்தத் தொடரில் Realme 16, Realme 16 Pro மற்றும் Realme 16 Pro+ போன்ற ஸ்மார்ட்போன்கள் ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தற்போது, ​​புதிய Realme 16x மாடல் மிக விரைவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இது ஒரு மலிவு விலை 5G போனாக இருக்கும் என்றும், ₹20,000-க்கும் குறைவான விலையில் இது அறிமுகப்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சந்தையில் வெளியாவதற்கு முன்னதாகவே, இந்த ஸ்மார்ட்போன் தற்போது இந்தியச் சான்றிதழ் வழங்கும் தளமான BIS-இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

BIS -இல் பட்டியலிடப்பட்ட Realme 16x

Realme 16x 5G போன், இந்தியத் தரநிலைகள் பணியகத்தின் (BIS) சான்றிதழ் இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. BIS தளத்தில், இந்தச் சாதனம் RMX5270 என்ற மாதிரி எண்ணின் கீழ் சான்றளிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்தியச் சந்தையில் எந்தவொரு ஸ்மார்ட்போனையும் விற்பனை செய்வதற்கு முன், BIS சான்றிதழைப் பெறுவது கட்டாயமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. Realme 16x 5G தற்போது இந்தச் சான்றிதழ் ஒப்புதலைப் பெற்றுள்ளது என்பதிலிருந்து, இந்த மொபைல் போன் விரைவில் சந்தையில் விற்பனைக்கு வரும் என்பதை நாம் அறிந்துகொள்ளலாம். Realme 16x போன் இந்தியாவில் மே மாத இறுதியில் அல்லது ஜூன் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

Realme 16x முக்கிய அம்சங்கள்

சில நாட்களுக்கு முன்பு, வரவிருக்கும் இந்த 5G போன் (Realme 16x) தொடர்பான நினைவக வகைகள் மற்றும் வண்ணத் தேர்வுகள் குறித்த விவரங்களும் கசிவுகள் மூலம் வெளியாகின. இந்த ஸ்மார்ட்போன் மூன்று நினைவக அமைப்புகளில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அந்தக் கசிவுகள் தெரிவித்தன: 4GB RAM + 128GB Storage, 6GB RAM + 128GB Storage மற்றும் 6GB RAM + 256GB Storage. மேலும், Realme 16x 5G போன் இந்தியச் சந்தையில் Endurance Brown மற்றும் Glory White ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் விற்பனைக்கு வரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Realme 16x விலை விவரம்

Realme 16x 5G போன், கடந்த அக்டோபர் மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Realme 15x 5G போனின் அடுத்த தலைமுறை மாடலாக (successor) வெளியாகவுள்ளது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், Realme 15x போன் ₹16,999 என்ற விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது; இது 6GB RAM + 128GB Storage என்ற நினைவக அமைப்பை வழங்கியது. ஸ்மார்ட்போன் விலையிடலில் நிலவும் தற்போதைய போக்குகளைக் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கையில், 6GB RAM வசதியுடன் வரும் Realme 16X மாடலின் ஆரம்ப விலை சுமார் ₹18,999-ஐ ஒட்டி இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Realme 16x: எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கள்:

ஸ்டோரேஜ் 4GB RAM + 128GB Storage, 6GB RAM + 128GB Storage மற்றும் 6GB RAM + 256GB Storage
வண்ண வகைகள் Endurance Brown மற்றும் Glory White
விலை சுமார் ₹18,999 (எதிர்பார்ப்பு)
அறிமுகம் மே மாத இறுதியில் அல்லது ஜூன் மாதத்தின் தொடக்கத்தில்

Realme 15X 5G முக்கிய அம்சங்கள்

குறிப்பாக Realme 15X 5G பற்றிப் பேசுகையில், இந்த மொபைல் சாதனம் MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. 6nm தொழில்நுட்பத்தில் உருவான இந்த ஆக்டா-கோர் (octa-core) செயலி, 2.4 GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. கிராஃபிக்ஸ் பணிகளுக்காக, இந்தத் தொலைபேசியில் ARM Mali-G57 MC2 GPU பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த Realme 5G தொலைபேசி, Android-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Realme UI 6.0 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது.

Realme 15X 5G பேட்டரி

இந்த ஸ்மார்ட்போன் 10GB 'Dynamic RAM Expansion' (விரிவாக்கக்கூடிய RAM) தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ளது; இது சாதனத்தின் ஃபிசிக்கல்  RAM-உடன் இணையும்போது, ​​அதன் மொத்த நினைவகத் திறனை ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் 18GB-ஆக (8GB + 10GB) உயர்த்துகிறது. மின்சக்தித் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய, இந்த Realme 5G தொலைபேசியில் 7,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், விரைவான சார்ஜிங்கை உறுதிசெய்யும் வகையில், Realme 15X மாடலானது 60W SUPERVOOC சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கிறது.

Realme 15X 5G திரை

Realme 15X 5G ஸ்மார்ட்போன், 1570 x 720 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.8-இன்ச் HD+ 'punch-hole' (துளை வடிவ) திரையைக் கொண்டுள்ளது. LCD பேனலில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் திரை, 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 180Hz தொடு உணர்திறன் வீதம் (touch sampling rate) மற்றும் 1200 nits உச்சபட்ச வெளிச்சத் திறன் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.

Realme 15X 5G முக்கிய அம்சங்கள்:

பேட்டரி 7,000mAh
திரை 1570 x 720 பிக்சல் தெளிவுத்திறன்
கேமரா 50-மெகாபிக்சல் Sony IMX852 AI கேமரா
விலை ₹16,999 (அறிமுக விலை)

Realme 15X 5G  கேமரா

புகைப்படங்களை எடுக்க,  இந்த ஸ்மார்ட்போனில் இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. தொலைபேசியின் பின்பக்கத்தில், f/1.8 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் Sony IMX852 AI கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 5P லென்ஸுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. அதேவேளையில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, அகலக்கோண (wide-angle) சென்சார் வசதி கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவுடன் Realme 15X 5G சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Realme 16x பற்றிய பொதுவானகேள்விகள்

1. Realme 16x விலை விவரம் என்ன?

Realme 16x ₹20,000-க்கும் குறைவான விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

2. Realme 16x அறிமுகம் எப்போது?

Realme 16x போன் இந்தியாவில் மே மாத இறுதியில் அல்லது ஜூன் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

3. Realme 15x பேட்டரி திறன் எவ்வளவு?

Realme 5G தொலைபேசியில் 7,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

