Realme C100 5G: பேட்டரி, கேமரா, லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

Realme C100 5G: சமீபத்தில், Realme நிறுவனம் தனது ‘C Series’-இலிருந்து, Realme C100 4G மற்றும் Realme C100 5G ஆகிய இரண்டு மொபைல் போன்களை அறிமுகப்படுத்தியது. 4G மாடல் வியட்நாமில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், 5G போன் தாய்லாந்தில் வெளியிடப்பட்டது. இப்போது, இந்த நிறுவனம் இதே வரிசையில் மூன்றாவது மாடலான Realme C100x-ஐ அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்பாகவே, வரவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் ரீடெயில் பாக்ஸ் மற்றும் முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் இணையத்தில் கசிந்துள்ளன.
Realme C100 Series அறிமுகம்
Realme C100 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்கள் இந்தோனேசியாவில் அறிமுகமாக உள்ளன. இந்நிறுவனம் ஏற்கனவே இதன் வெளியீடு குறித்த டீஸரை வெளியிட்டுள்ளது. தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்கள் இப்போது அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்படுவதை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். இந்த வரிசையில் இடம்பெறும் சாதனமான Realme C100x குறித்த முக்கிய விவரங்கள், பிராண்டின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பிற்கு முன்பாகவே வெளியாகியுள்ளன. *PassionateGeekz* என்ற தொழில்நுட்ப இணையதளம், வரவிருக்கும் இந்த Realme போனின் ரீடெயில் பாக்ஸ் புகைப்படங்கள் உட்பட, அதன் விவரக்குறிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தக் கசிவுகளின்படி, Realme C100 வரிசை போன்கள் இந்தியாவிலும் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Realme C100 Series பேட்டரி
இந்தக் கசிவில் இடம்பெற்றுள்ள சந்தைப்படுத்தல் சார்ந்த தகவல்கள், Realme C100x ஸ்மார்ட்போன் பிரம்மாண்டமான 8,000mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகமாகும் என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன. வியட்நாமில் முன்னதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Realme C100 4G மாடலும் இதே அளவிலான பேட்டரித் திறனைக் கொண்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், வரவிருக்கும் Realme C100x ஸ்மார்ட்போனில், விரைவாக சார்ஜ் ஏறும் வசதியை உறுதிசெய்யும் வகையில் 45W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பம் இடம்பெறும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Realme C100 Series விவரக்குறிப்புகள்
Realme C100x-இன் பிற அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, இது மிலிட்டரி கிரேட் சான்றிதழ் பெற்ற, உறுதியான கட்டமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்று கசிவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இதன் மூலம், இந்த ஸ்மார்ட்போன் மிகவும் வலிமையான மற்றும் உறுதியான கட்டுமானத் தரத்தைக் கொண்டிருக்கும் என்பது தெளிவாகிறது. இது Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்கும் வகையிலும், Realme UI-இன் சமீபத்திய பதிப்புடன் கூடியும் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, Google Gemini மற்றும் "Circle to Search" போன்ற மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அம்சங்களும் இந்த போனில் இடம்பெறக்கூடும் என்று செய்திகள் பரவி வருகின்றன.
Realme C100 Series டிஸ்பிளே விவரம்
கசிந்துள்ள தகவல்களின்படி, Realme C100x ஸ்மார்ட்போன் HD+ தெளிவுத்திறன் கொண்ட, 6.7 அங்குல அளவிலான பெரிய திரையுடன் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த போன் 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (refresh rate) கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
Realme C100 Series கேமரா
புகைப்படங்களை எடுக்க, இது இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். மேலும், வழக்கமான இணைப்பு வசதிகளுடன் சேர்த்து, இது NFC ஆதரவையும் வழங்கக்கூடும்.
realme C100x ஸ்மார்ட்போன் 6GB RAM வசதியுடன் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்நிறுவனம் இந்தச் சாதனத்தில் 12GB 'டைனமிக் RAM' (Dynamic RAM) தொழில்நுட்பத்தையும் இணைக்கவுள்ளது. அதாவது, 6GB அளவிலான ஃபிசிக்கல் RAM-உடன் கூடுதலாக 12GB மெய்நிகர் RAM-ஐ (virtual RAM) சேர்ப்பதன் மூலம், இந்தச் சாதனம் மொத்தம் 18GB அளவிலான ஒருங்கிணைந்த RAM திறனை எட்ட முடியும். இந்தத் தொலைபேசி 128GB மற்றும் 256GB ஆகிய சேமிப்பகத் தேர்வுகளுடன் சந்தையில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், மலிவு விலையில் கிடைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், 'Golden Coast' மற்றும் 'Deep Blue Tides' ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் கிடைக்கும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Realme C100 Series பற்றி பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
