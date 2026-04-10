Realme C100 5G: ரூ.25,000 -ஐ விட குறைவான விலை, 8000mAh பேட்டரி.... அறிமுகம் எப்போது?

Realme C100 5G Launch: ரியல்மி போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஸ்மார்ட்போன் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் Realme நிறுவனம், புதிய Realme C100 5G மாடலை அறிமுகப்படுத்தி தனது 'C-சீரிஸ்' வரிசையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது. பட்ஜெட் மற்றும் நடுத்தர விலைப்பிரிவு வாடிக்கையாளர்களைக் கருத்தில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஸ்மார்ட்போன், அடிக்கடி சார்ஜ் செய்ய வேண்டிய தொல்லையிலிருந்து விடுபட விரும்புவோருக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
Realme C100 5G அறிமுகம்
சீன ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான Realme, இதை தாய்லாந்தில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இந்தியாவில் Realme C100 5G-யின் அறிமுகம் குறித்து நிறுவனம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. எனினும், இந்த ஆண்டிற்குள்ளேயே இந்த போன் இங்கு அறிமுகம் ஆகும் என சில நிபுணர்களும் கசிந்த தகவல்களும் தெரிவிக்கின்றன.
Realme C100 5G விவரக்குறிப்புகள்
Realme C100 5G ஸ்மார்ட்போனின் பிரம்மாண்டமான 8,000mAh பேட்டரி மற்றும் உறுதியான 'ArmorShell' கண்ணாடிப் பாதுகாப்பு ஆகியவை, இதை ஒரு வலிமைமிக்க சாதனமாக மாற்றுகின்றன. கீழே விழுந்தாலும் உடையாமல் தாங்கும் திறன் கொண்ட, அதே சமயம் நீர் மற்றும் தூசியிலிருந்து முழுமையான பாதுகாப்பை வழங்கும் ஒரு ஸ்மார்ட்போனை நாடும் வாடிக்கையாளர்களின் எதிர்பார்ப்பை இந்த புதிய Realme தொலைபேசி நிச்சயம் பூர்த்தி செய்யும். இதன் சக்திவாய்ந்த அம்சங்கள் மற்றும் உறுதியான விவரக்குறிப்புகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Realme C100 5G: 8,000mAh பேட்டரி
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம், இதில் உள்ள பிரம்மாண்டமான 8,000mAh பேட்டரியாகும். ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், 23 மணிநேரம் வரை தடையின்றி வீடியோக்களை ஸ்ட்ரீம் செய்யவும், 20 மணிநேரத்திற்கும் மேலாக வழிசெலுத்தல் (Navigation) வசதியைப் பயன்படுத்தவும் முடியும் என்று Realme நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது. கேமிங் பிரியர்களுக்கும் இது 13 மணிநேரம் வரை உறுதியான பேட்டரி பேக்கப்பை வழங்குகிறது. மேலும், இதில் 45W அதிவேக சார்ஜிங் மற்றும் 10W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் (Reverse Charging) வசதிகள் உள்ளன. இதன் மூலம் மற்ற சிறிய மின்னணு சாதனங்களையும் இந்தத் தொலைபேசியைக் கொண்டே நம்பகத்தன்மையுடன் சார்ஜ் செய்துகொள்ள முடியும்.
Realme C100 5G: திரை மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் தன்மை
Realme C100 5G ஸ்மார்ட்போன், 6.8 அங்குல IPS LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 120Hz என்ற அதிவேக புதுப்பிப்பு விகிதத்தில் (Refresh Rate) இயங்கக்கூடியது. இதன் அதிகபட்ச ஒளிர்வுத் திறன் (Peak Brightness) 1200 nits ஆக இருப்பதால், நேரடி சூரிய ஒளியில்கூட திரையைத் தெளிவாகப் பார்க்க முடிகிறது. பாதுகாப்பிற்காக இதில் 'ArmorShell' கண்ணாடி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது தொலைபேசி கீழே விழுந்தாலும் உடையாமல் தாங்கும் வலிமையை வழங்குகிறது.
மேலும், இது IP69K தரச்சான்றைப் பெற்றுள்ளதால், தூசு மற்றும் அதிக அழுத்தத்துடன் பீய்ச்சியடிக்கப்படும் நீரிலிருந்து முழுமையான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இந்தத் தொலைபேசி வெள்ளை, ஊதா மற்றும் பழுப்பு போன்ற உறுதியான வண்ண வகைகளில் கிடைக்கிறது.
Realme C100 5G: G92 Max செயலி
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொலைபேசியானது MediaTek Helio G92 Max சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 6GB மற்றும் 8GB ஆகிய வலிமையான RAM விருப்பங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்காலத் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, 128GB மற்றும் 256GB அளவிலான உறுதியான சேமிப்பக வசதியையும் இது வழங்குகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன், சமீபத்திய Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட realme UI 7.0 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இது மென்பொருள் ரீதியாக இக்கருவியை மிகவும் உறுதியானதாகவும், எதிர்காலத் தொழில்நுட்பங்களுக்கு ஏற்றதாகவும் மாற்றுகிறது. புகைப்படங்காய் எடுக்க, இது 50MP முதன்மை கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த கேமராவால் மிகவும் துல்லியமான மற்றும் கூர்மையான படங்களைப் படம்பிடிக்க முடியும்.
Realme C100 5G: விலை விவரம்
மிகவும் கடினமான சூழல்களையும் தாங்கி நிற்கும் வகையிலான, உறுதியான மற்றும் நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள் கொண்ட ஒரு ஸ்மார்ட்போனை நாடும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான மிகச்சிறந்த தேர்வாக Realme C100 5G திகழ்கிறது. சுமார் ₹24,000 என்ற விலையில், இவ்வளவு பெரிய பேட்டரி வசதியையும் IP69K பாதுகாப்புத் தரத்தையும் பெறுவது மிகவும் லாபகரமான ஒரு ஒப்பந்தமாகும். அடிக்கடி பயணம் மேற்கொள்வோருக்கும், தங்கள் தொலைபேசி கீழே விழுந்துவிடுமோ அல்லது உடைந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் எப்போதும் இருப்போருக்கும், கேமர்களுக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன் மிகச்சிறந்த தேர்வாக அமையும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. Realme C100 5G அறிமுகம் எப்போது?
சீன ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான Realme-இன் Realme C100 5G மாடல், பல்வேறு பட்டியல்களிலும் மின்னணு வர்த்தக இணையதளங்களிலும் தென்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தாய்லாந்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட தயாராக உள்ளது.
2. Realme C100 5G முக்கிய அம்சம் என்ன?
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் முக்கியச் சிறப்பம்சம், 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் வயர்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வசதிகளின் ஆதரவைப் பெறும், பிரம்மாண்டமான 7,000mAh பேட்டரியாகும்.
3. Realme C100 5G இந்தியாவிள் எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?
இந்தியாவில் Realme C100 5G-யின் அறிமுகம் குறித்து நிறுவனம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், இந்த ஆண்டிற்குள்ளேயே, விரைவில் இந்தியாவில் இந்தச் சாதனம் அறிமுகமாகும் என்று சில நிபுணர்களும் கசிந்த தகவல்களும் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும் படிக்க | 7000mAh பேட்டரி, 12GB ரேம்.. மிரட்டலான அம்சங்களுடன் ஏப்ரல் 14 அறிமுகமாகும் OPPO A6s Pro 5G
மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G விற்பனை இந்தியாவில் ஆரம்பம்: விலை மற்றும் அதிரடி சலுகைகள்
