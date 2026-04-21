Realme NARZO 100 Lite 5G: இன்று விற்பனை தொடக்கம்... விலை, சலுகைகள், சிறப்பம்சங்கள் இதோ

Realme NARZO 100 Lite 5G: Realme-யின் மிகப்பெரிய 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்ட மலிவு விலை 5G ஸ்மார்ட்போனான realme NARZO 100 Lite 5G இப்போது விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. நிறுவனம் தனது முதல் விற்பனையை இன்று, ஏப்ரல் 21 அன்று தொடங்கியது. இதில் பயனர்களுக்கு ₹1,500 வரை தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள், சீரான செயல்திறன் மற்றும் வலுவான 5G அனுபவம் ஆகியவற்றை மலிவு விலையில் எதிர்பார்க்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்காகவே இந்த ஸ்மார்ட்போன் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விலை, சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாகக் காணலாம்.
Realme NARZO 100 Lite 5G விலை விரவம்
- Realme NARZO 100 Lite 5G-யின் 4GB + 64GB வேரியண்டின் விலை ₹13,499 ஆகும். இருப்பினும், ₹1,000 மதிப்பிலான கூப்பனைப் பயன்படுத்திய பிறகு, இதை வெறும் ₹12,499-க்கு வாங்கலாம்.
- 4GB + 128GB சேமிப்பக வேரியண்ட் ₹14,499-க்குக் கிடைக்கிறது. சலுகைகளுக்குப் பிறகு இதன் விலை ₹13,499 ஆகக் குறையும்.
- 6GB + 128GB மெமரி வேரியண்டின் விலை ₹16,499 ஆகும். ₹1,500 கூப்பன் தள்ளுபடிக்குப் பிறகு ₹14,999 ஆக குறையும்.
தற்போது, மதியம் 12:00 மணி முதல் நள்ளிரவு 12:00 மணி வரை நடைபெறும் சிறப்பு 12 மணி நேர விற்பனையின் போது, Amazon மற்றும் realme.com இணையதளங்கள் வாயிலாக இந்தத் தொலைபேசியை வாங்கிக்கொள்ளலாம்.
Realme NARZO 100 Lite 5G பேட்டரி
Realme NARZO 100 Lite 5G-யின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம், அதில் இடம்பெற்றுள்ள பிரம்மாண்டமான 7000mAh "Titan" பேட்டரியாகும். இதுவே இத்துறையில் உள்ள மற்ற மாடல்களிலிருந்து இதைத் தனித்துக்காட்டுகிறது. இந்தத் தொலைபேசியைக் கொண்டு நீண்ட நேரத்திற்குத் தடையின்றி அழைப்புகளை மேற்கொள்ளவும், பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை அனுபவிக்கவும், வழிசெலுத்தல் சேவைகளைப் பயன்படுத்தவும் முடியும் என நிறுவனம் தெரிவிக்கின்றது.
இதில் 'AI Power Saving' மற்றும் 'Super Power Saving Mode' போன்ற அம்சங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. பேட்டரி சார்ஜ் குறைவாக இருக்கும்போதும், ஸ்மார்ட்போன் நீண்ட நேரத்திற்குத் தொடர்ந்து இயங்குவதை இந்த அம்சங்கள் உறுதி செய்கின்றன. மேலும், இது 'Reverse Charging' வசதியையும் ஆதரிக்கிறது. இதன் மூலம் பயனர்கள் தேவைப்படும்போது பிற சாதனங்களையும் இந்தத் தொலைபேசியைக் கொண்டே சார்ஜ் செய்துகொள்ள முடியும்.
Realme NARZO 100 Lite 5G டிஸ்பிளே
டிஸ்பிளேவை பொறுத்தவரை, realme NARZO 100 Lite 5G-யில் 6.8-இன்ச் அளவிலான 144Hz ஐ கம்ஃபர்ட் திரை இடம்பெற்றுள்ளது. இது திரையைச் சீராக ஸ்க்ரோல் செய்யவும், மேம்பட்ட காட்சி அனுபவத்தைப் பெறவும் உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிவேக 'Refresh Rate' வசதியானது, குறிப்பாக கேம்களை விளையாடும்போதும் மற்றும் வீடியோக்களைப் பார்க்கும்போதும் பயனர்களுக்குச் சிறப்பான அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
Realme NARZO 100 Lite 5G செயல்திறன்
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, realme NARZO 100 Lite 5G ஸ்மார்ட்போன், சீரான பல்பணிச் செயல்பாடுகளையும் நிலையான கேமிங் அனுபவத்தையும் வழங்கக்கூடிய MediaTek Dimensity 6300 6nm octa-core செயலியுடன் வருகிறது. இந்தத் தொலைபேசி 560,000-க்கும் அதிகமான AnTuTu மதிப்பெண்ணைப் பெற்றுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன், நீண்ட நேரம் பயன்படுத்தும்போதும் தொலைபேசியைக் குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க உதவும் 5300mm² VC குளிரூட்டும் அமைப்பும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது. இதுமட்டுமின்றி இந்த ஸ்மார்போன், 14GB வரையிலான Dynamic RAM மற்றும் 128GB வரையிலான சேமிப்பகத்தை ஆதரிக்கிறது.
Realme NARZO 100 Lite 5G கேமரா விவரம்
கேமராவைப் பொறுத்தவரை, realme NARZO 100 Lite 5G-ல் 13MP AI பின்புறக் கேமராவும், 5MP முன்புறக் கேமராவும் இடம்பெற்றுள்ளன. இது அன்றாடப் புகைப்படங்கள் எடுப்பதற்கும், வீடியோ அழைப்புகளை மேற்கொள்வதற்கும் மிகவும் ஏற்றதாக அமைகிறது. கூடுதலாக, AI Eraser 2.0, AI Clear Face மற்றும் பிற AI சார்ந்த அம்சங்களும் இதில் உள்ளன. இவை பயனர்களுக்கு ஒரு புத்திசாலித்தனமான மற்றும் தடையற்ற அனுபவத்தை வழங்குகின்றன.
Realme NARZO 100 Lite 5G ஸ்மார்ட்போன், Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட realme UI-ல் இயங்குகிறது. இது பயனர்களுக்குச் சீரான மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மென்பொருள் அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது. வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இது மிகவும் உறுதியான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மிலிட்டரி கிரேட் நீடித்துழைக்கும் தன்மையையும், IP64 தரச்சான்றையும் இது பெற்றுள்ளதால், அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.
Realme NARZO 100 Lite 5G யாருக்கு சிறந்தது?
குறைந்த பட்ஜெட்டிற்குள், பெரிய பேட்டரி, அதிக புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட திரை மற்றும் 5G செயல்திறன் ஆகியவற்றை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களுக்கு, realme NARZO 100 Lite 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாகத் திகழ்கிறது. ஆரம்பக்கட்ட விற்பனையின்போது வழங்கப்படும் சலுகைகள், இந்தத் தொலைபேசியை இன்னும் அதிக ஈர்ப்புடையதாக மாற்றுகின்றன. ஒரு புதிய, குறைந்த விலை 5G ஸ்மார்ட்போனை வாங்கத் திட்டமிட்டிருக்கும் பயனர்களுக்கு இந்தச் சாதனம் ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையக்கூடும்.
Realme NARZO 100 Lite 5G பற்றி அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. Realme NARZO 100 Lite 5G ஸ்மார்ட்போனின் விற்பனை தொடங்கிவிட்டதா?
ஆம், Realme NARZO 100 Lite 5G ஸ்மார்ட்போனின் விற்பனை இன்று தொடங்கிவிட்டது.
2. Realme NARZO 100 Lite 5G ஸ்மார்ட்போனை எப்படி வாங்குவது?
Realme NARZO 100 Lite 5G ஸ்மார்ட்போனை Amazon மற்றும் realme.com இணையதளங்கள் வாயிலாக வாங்கிக்கொள்ளலாம்.
3. Realme NARZO 100 Lite 5G ஸ்மார்ட்போனின் சிறப்பம்சம் என்ன?
Realme NARZO 100 Lite 5G-யின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம், அதில் இடம்பெற்றுள்ள பிரம்மாண்டமான 7000mAh "Titan" பேட்டரி. இதுவே இத்துறையில் உள்ள மற்ற மாடல்களிலிருந்து இதைத் தனித்துக்காட்டுகிறது.
மேலும் படிக்க | Oppo Find X9 Ultra இன்று அறிமுகம்: பேட்டரி, கேமரா, திரை... முக்கிய விவரங்கள் இதோ
மேலும் படிக்க | Vivo T5 Pro vs OnePlus Nord 6: இந்த இரண்டு போன்களில் எது பெஸ்ட்?
