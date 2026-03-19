Realme P4 Lite 5G அறிமுகம் ஆனது: ரூ.13,000-க்கும் குறைவான விலையில் அசத்தலான அம்சங்கள்

Realme P4 Lite 5G Launch: புதிய Realme 5G போனின் விற்பனை மார்ச் 25 ஆம் தேதி முதல் ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் வாயிலாகத் தொடங்கவுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 19, 2026, 02:05 PM IST
Realme P4 Lite 5G Launch: ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக மலிவு விலையில் 5G ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கு அதற்கான நல்ல வாய்ப்பு வந்துள்ளது. Realme நிறுவனம் ஒரு புதிய மொபைல் போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ரியமி இன்று இந்தியாவில் Realme P4 Lite 5G மாடலை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்தது. 

₹15,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் இந்த 5G போன்

₹15,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் ரியல்மியின் இந்த 5G போன், வலிமையான 7000mAh பேட்டரி, MediaTek Dimensity 6300 செயலி, சக்திவாய்ந்த 14GB RAM (6GB + 8GB) மற்றும் மேம்பட்ட Realme UI 7.0 ஆகிய அம்சங்களுடன் வருகிறது. Realme P4 Lite 5G போனின் விலை, அம்சங்கள் மற்றும் பிற முக்கிய விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Realme P4 Lite 5G: விலை விவரம்

- விலையைப் பொறுத்தவரை, Realme P4 Lite 5G போன் ₹12,999 என்ற விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது, 4GB RAM மற்றும் 64GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட வேரியண்டிற்கான விலையாகும். 

- இந்த போனின் 4GB + 128GB வேரியண்ட் ₹13,999-க்கும், உயர்நிலை மாடலான 6GB RAM + 128GB சேமிப்பக வேரியண்ட் ₹15,999-க்கும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

Realme P4 Lite 5G: விற்பனை எப்போது தொடங்கும்?

புதிய Realme 5G போனின் விற்பனை மார்ச் 25 ஆம் தேதி முதல் ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் வாயிலாகத் தொடங்கவுள்ளது. இது 'Mosaic Green' மற்றும் 'Mosaic Blue' ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். அறிமுகச் சலுகையாக, விற்பனையின் தொடக்க நாட்களில் இந்த போனை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ₹1,000 தள்ளுபடியும், கூடுதலாக ₹500 மதிப்பிலான வங்கிச் சலுகையும் வழங்கப்படும்.

Realme P4 Lite 5G: விவரக்குறிப்புகள்

அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, Realme P4 Lite 5G-யின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் அதன் சக்திவாய்ந்த பேட்டரியாகும். இந்தச் சாதனத்தில் பிரம்மாண்டமான 7000mAh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்ட நிலையில், பயனர்களால் தொடர்ந்து 19 மணி நேரம் 35 நிமிடங்கள் வரை YouTube வீடியோக்களை ஸ்ட்ரீம் செய்து பார்க்க முடியும் என்று நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது. 

Realme P4 Lite போன், 6 ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கும் வகையிலான சிறந்த பேட்டரி ஆயுட்காலத்தை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த போனில் பைபாஸ் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பமும் இடம்பெற்றுள்ளது. இது அதிக செயல்திறன் தேவைப்படும் பணிகளைச் செய்யும்போது, ​​மின்சாரத்தை நேரடியாக மதர்போர்டிற்கே செலுத்தி, பேட்டரியின் மீது ஏற்படும் தேவையற்ற அழுத்தத்தைத் தடுக்கிறது.

Realme P4 Lite 5G: Android 16 இயங்குதளம்

Realme P4 Lite 5G போன், Android 16 இயங்குதளத்தின் அடிப்படையில், Realme UI 7.0 இடைமுகத்துடன் இணைந்து செயல்படும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. செயலாக்கப் பணிகளுக்காக, இந்த மொபைல் 2.4 GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய MediaTek Dimensity 6300 ஆக்டா-கோர் செயலியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சிப்செட் இரண்டு ஆண்டுகள் பழமையானதாக இருந்தாலும், வலுவான செயலாக்கத் திறனை உறுதி செய்வதற்காக, 5300mm² பரப்பளவு கொண்ட Airflow VC Cooling ஆதரவு இதற்குத் துணையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் மொபைல் போனுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் ரேம் தொழில்நுட்பத்தில் பவர் கிடைக்கிறது. இந்த தொழில்நுட்பம், தொலைபேசியின் ஃபிசிக்கல் RAM -இல் 8GB வர்சுவல் RAM -ஐ சேர்த்து, மொத்தமாக 14GB RAM திறனைச் சிறப்பாக வழங்குகிறது.

Realme P4 Lite 5G: டிஸ்பிளே எப்படி உள்ளது?

புதிய Realme 5G தொலைபேசியானது 6.8-அங்குல Full HD+ டிஸ்பிளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் திரையானது வாடர்டிராப் நாட்ச் வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளதுடன், 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை ஆதரிக்கிறது. இது ஒரு மலிவு விலை சாதனமாக இருந்தபோதிலும், மென்மையான அனிமேஷன் வசதிகளையும் துரிதமாகப் பதிலளிக்கும் கிராஃபிக்ஸ்களையும் உறுதி செய்கிறது. இத்திரையானது 900 nits பிரகாசத்தையும், 180Hz டச் சாம்ப்ளிங் விகிதத்தையும் வழங்குகிறது. இது Smart Touch 2.0 ஃப்ளிக்கர் ஃப்ரீ திரையாகும். இது கண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளைத் தடுக்கவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Realme P4 Lite 5G: கேமரா

புகைப்படம் எடுக்க, Realme P4 Lite 5G ட்யூயல் ரியர் கேமரா அமைப்பை ஆதரிக்கிறது. இதன் பின்பக்கப் பேனலில்,  LED ஃபிளாஷுடன் கூடிய f/ துளை கொண்ட 13-மெகாபிக்சல் முதன்மை OIS சென்சார் இடம்பெற்றுள்ளது. இது  துணைக் AI லென்ஸுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. செல்ஃபிகள் எடுக்கவும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கும் Realme P4 Lite 5G-இல் 8-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

Realme P4 Lite 5G: IP64 தரச்சான்றிதழ்

Realme P4 Lite 5G ஸ்மார்ட்போன் IP64 தரச்சான்றிதழுடன் வருகிறது. இது லேசான நீர் தெறிப்புகளிலிருந்து சாதனத்தைப் பாதுகாக்கும் திறனை வழங்குகிறது. இது ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வசதியையும் ஆதரிக்கிறது. இதன் மூலம், இந்த மொபைல் போனை பயன்படுத்தி மற்ற மொபைல் தொலைபேசிகளை சார்ஜ் செய்ய முடியும். Realme P4 Lite 5G ஸ்மார்ட்போன், Android 16 இயங்குதளத்தின் அடிப்படையில், Realme UI 7.0 இடைமுகத்துடன் (interface) அறிமுகமாகிறது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் நான்கு ஆண்டுகள் வரை எவ்விதத் தொய்வும்  இல்லாத பயனர் அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் கூறுகிறது. பயனர்களுக்கு இரண்டு Android OS புதுப்பிப்புகளும், மூன்று பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகளும் வழங்கப்படும்.

Realme P4 Lite 5G FAQs

1. Realme P4 Lite 5G அறிமுகம் எப்போது?
Realme P4 Lite 5G இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம் ஆனது.

2. Realme P4 Lite 5G விற்பனை எப்போது தொடங்கும்?
3. Realme P4 Lite 5G விலை என்ன?
About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

