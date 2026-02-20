Realme P4 Lite இந்தியாவில் அறிமுகம் ஆனது: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

Realme P4 Lite: ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு நல்ல செய்தி. பட்ஜெட் போனை வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. Realme இந்தியாவில் பெரிய பேட்டரியுடன் கூடிய பட்ஜெட் போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. P4 தொடரின் சமீபத்திய சேர்க்கையாக Realme P4 Lite அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அல்ட்ரா-ஸ்லிம் வடிவமைப்பு மற்றும் சமீபத்திய Unisoc T7250 சிப்செட் ஆகியவற்றைக் கொண்ட P4 Lite தற்போது பிளிப்கார்ட்டில் ப்ரீ=ஆர்டருக்குக் கிடைக்கிறது. வாடிக்கையாளர்கள் இதை மூன்று வண்ண வகைகளில் தேர்வு செய்யலாம். அதன் விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் விலையை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Realme P4 Lite: இந்தியாவில் கிடைக்கும் விலை மற்றும் கிடைக்கும் தன்மை
Realme புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஸ்மார்ட்போனின் விலை இந்தியாவில் ரூ.9999 இல் தொடங்குகிறது. இது 4GB RAM மற்றும் 64GB சேமிப்பகத்துடன் கூடிய அதன் அடிப்படை மாறுபாட்டின் விலையாகும். சிறந்த 4GB + 128GB RAM மாறுபாட்டின் விலை ரூ.11,999.
நிறுவனம் இந்த போனை வாங்குவதற்கு ரூ.1,000 வங்கி தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இந்தியாவில் பிப்ரவரி 24 ஆம் தேதி பிளிப்கார்ட் மற்றும் ரியல்மி ஆன்லைன் ஸ்டோர் வழியாக இதை வாங்கலாம். வாடிக்கையாளர்கள் இந்த ஸ்மார்ட்போனை கோட், அப்சீடியன் பிளாக் மற்றும் சீ ப்ளூ வண்ண வகைகளில் வாங்கலாம்.
Realme P4 Lite: விவரக்குறிப்புகள்
ரியல்மி பி4 லைட் 6.74-இன்ச் HD+ (720×1,600 பிக்சல்கள்) டிஸ்ப்ளேவை 90 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 180 ஹெர்ட்ஸ் வரை தொடு மாதிரி வீதத்தை கொண்டுள்ளது. இது 563 நிட்களின் உச்ச பிரகாசத்தையும் கொண்டுள்ளது.
இது ஆண்ட்ராய்டு 15-அடிப்படையிலான ரியல்மி UI இல் இயங்கும் இரட்டை சிம் கைபேசியாகும். செயல்திறனுக்காக, இது 12 nm செயல்பாட்டில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஆக்டா-கோர் யூனிசாக் T7250 சிப்செட்டைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் மாலி G57 MP1 GPU உடன் வருகிறது. இந்த தொலைபேசி 167.20×76.60×7.94 மிமீ அளவையும் தோராயமாக 201 கிராம் எடையும் கொண்டது.
இது 4 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி உள் சேமிப்பிடத்தையும் கொண்டுள்ளது. இது தூசி மற்றும் தெறிப்புகளை எதிர்க்கும் மற்றும் IP54 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது. புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் வீடியோகிராஃபிக்கு, இந்த Realme சாதனம் பின்புறத்தில் 13-மெகாபிக்சல் (f/2.2) கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்பிற்கு 5-மெகாபிக்சல் முன் கேமரா வழங்கப்படுகிறது. இது 1080p/30 fps வீடியோவைப் பதிவுசெய்ய முடியும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது.
Realme P4 Lite: பேட்டரி விவரங்கள்
பேட்டரி ஆயுளைப் பொறுத்தவரை, இது 15 W வயர்டு சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 6,300 mAh பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இணைப்பு விருப்பங்களில் 4G LTE, புளூடூத் 5.2, Wi-Fi, BeiDou, GPS மற்றும் கலிலியோ ஆகியவை அடங்கும். பாதுகாப்பு விருப்பங்களில் பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட கைரேகை ஸ்கேனர் அடங்கும்.
இந்த ரியல்மி ஸ்மார்ட்போன் குறைந்த பட்ஜெட்டில் போன் வாங்க விரும்பும் நபர்களுக்கும், திருமணம், பிறந்தநாள் போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் பரிசளிக்க விரும்பும் நபர்களுக்கும் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
