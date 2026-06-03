/Realme P4R 5G: 3 நாள் நீடிக்கும் ராட்சத பேட்டரியுடன் ஜூன் 10 இந்தியாவில் அறிமுகம்

Realme P4R 5G: Realme நிறுவனம், இந்தியச் சந்தையில் தனது 'P-சீரிஸ்' (P-series) வரிசையை விரிவுபடுத்தும் திட்டங்களை ஏற்கனவே உறுதி செய்திருந்தது. தற்போது, புதிய realme P4R 5G ஸ்மார்ட்போன் ஜூன் 10, 2026 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள், நேர்த்தியான வடிவமைப்பு மற்றும் AI கேமரா அம்சங்களை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களைக் குறிவைத்தே இந்த ஸ்மார்ட்போன் பிரத்யேகமாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
Realme P4R 5G, தனது பிரிவிலேயே (segment) மிகப்பெரிய பேட்டரியைக் கொண்ட ஸ்மார்ட்போனாக திகழும் என்று அந்நிறுவனம் கூறுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறித்து இதுவரை வெளியாகியுள்ள விவரங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Realme P4R 5G-இன் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் அதன் 8000mAh திறன் கொண்ட 'Titan Battery' ஆகும். ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், இந்த பேட்டரியால் 3 நாட்கள் வரை செயல்பட முடியும் என நிறுவனம் கூறுகிறது. இவ்வளவு பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருந்தாலும், இந்த ஸ்மார்ட்போனை மெல்லியதாகவும், எடை குறைவாகவும் வடிவமைக்க நிறுவனம் பெரிதும் முயன்றுள்ளது.
Realme P4R 5G முக்கிய அம்சங்கள்
|Realme P4R 5G அம்சம்
|விவரம்
|பேட்டரி
|8000mAh திறன் கொண் பேட்டரி
|கேமரா
|50MP திறன் கொண்ட AI கேமரா
|திரை
|1200 nits
|எங்கு வாங்கலாம்?
|Flipkart, சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் மற்றும் realme.com
Realme P4R 5G ஸ்மார்ட்போனில் 45W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியும் வழங்கப்படவுள்ளது. இதன் மூலம், அந்தப் பெரிய பேட்டரியை மிகக் குறைந்த நேரத்திலேயே மீண்டும் முழுமையாக சார்ஜ் செய்துகொள்ள முடியும். மேலும், AI மின் மேலாண்மை (AI Power Management) மற்றும் 'Battery Health Engine' போன்ற நவீன தொழில்நுட்ப அம்சங்களும் இதில் இடம்பெறுகின்றன. 7 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பயன்படுத்திய பிறகும், இந்த பேட்டரியின் திறன் 80%-க்கும் குறையாமல் இருக்கும் என்று அந்நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது.
Realme P4R 5G-இல் 'Bypass Charging' எனும் சிறப்பம்சமும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கேம்களை விளையாடும்போது, பேட்டரியின் மீது ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வகையில், மின்சாரத்தை நேரடியாகவே போனுக்குள் செலுத்தும் பணியை இந்த அம்சம் செய்கிறது. அத்துடன், 'Reverse Charging' வசதியும் இதில் உள்ளது. இதன் மூலம், பயனர்கள் தங்கள் realme P4R 5G போனைப் பயன்படுத்தி மற்ற மின்னணுச் சாதனங்களையும் சார்ஜ் செய்துகொள்ள முடியும். இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான பேட்டரி மற்றும் மேம்பட்ட AI பேட்டரி மேலாண்மை அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளதால், அதிக நேரம் போனைப் பயன்படுத்தும் பயனர்களையும், மொபைல் கேமர்களையும் இந்தச் ஸ்மார்ட்போன் நிச்சயம் வெகுவாகக் கவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, Realme P4R 5G ஸ்மார்ட்போனில் 50MP திறன் கொண்ட AI கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்குத் தேவையான கூர்மையான மற்றும் துடிப்பான புகைப்படங்களை மிகத் துல்லியமாகப் படம்பிடிக்கும் திறன் இந்தக் கேமராவிற்கு உண்டு என்று அந்நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போனின் முன்புற மற்றும் பின்புறக் கேமராக்கள் இரண்டிலும் 'Motion Photo' எனும் சிறப்புப் புகைப்பட முறை (mode) இடம்பெறுகிறது. மேலும், புகைப்பட எடிட்டிங் மற்றும் பிற பணிகளை எளிதாக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட 'AI Portrait Glow', 'AI Eraser 2.0', 'AI Ultra Clarity' மற்றும் 'AI Unblur' போன்ற பல்வேறு AI
அம்சங்களின் தொகுப்பை இது வழங்கும்.
வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, realme P4R 5G மற்றவற்றிலிருந்து தனித்து நிற்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதிபலிக்கும் பரப்புகளில் ஒளியின் ஊடாடலால் ஈர்க்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும், புதிய 'Floating Light Design' (மிதக்கும் ஒளி வடிவமைப்பு) ஒன்றை இந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்துகிறது.
திரையைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொலைபேசி 1200 nits வரையிலான பிரகாச நிலைகளை ஆதரிக்கும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் 'Titanium Glare', 'Silver Glare' மற்றும் 'Lavender Glare' ஆகிய மூன்று வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கும். கூடுதலாக, அறிவிப்புகள், கேமிங் அமர்வுகள் மற்றும் இசை இயக்கும்போது தனித்துவமான ஒளி விளைவுகளைக் காட்டும் வகையில், தனிப்பயனாக்கக்கூடிய 'Pulse Light' மற்றும் 'AI Power Light' போன்ற அம்சங்களையும் இது கொண்டிருக்கும்.
நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் பயனர்களுக்கு, வரவிருக்கும் realme P4R 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையக்கூடும். மேலும், மேம்பட்ட AI கேமரா அம்சங்களை விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களையும் இந்த சாதனம் ஈர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, இந்த ஸ்மார்ட்போன் Flipkart, சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் மற்றும் realme.com இணையதளம் வாயிலாக விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் போது, realme P4R 5G ஆனது Redmi Note 15, iQOO Z10R மற்றும் Vivo T5x போன்ற சாதனங்களுடன் போட்டியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இதில் உள்ள பிரம்மாண்டமான 8000mAh பேட்டரி, அதன் பிரிவில் இதற்கு ஒரு கூடுதல் போட்டி நன்மையை வழங்கக்கூடும்.
சிறந்த பேட்டரி ஆயுள், மேம்பட்ட AI கேமரா திறன்கள் மற்றும் ஸ்டைலான வடிவமைப்பு ஆகியவற்றை வழங்கும் ஒரு ஸ்மார்ட்போனை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால், realme P4R 5G உங்களுக்குச் சரியான தேர்வாக இருக்கும். இந்த ஸ்மார்ட்போனை வாங்க ஆர்வமாக உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஜூன் 10-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள அறிமுக நிகழ்வில் கூடுதல் தகவல்கள் கிடைக்கக்கூடும்.