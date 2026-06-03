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Realme P4R 5G: 3 நாள் நீடிக்கும் ராட்சத பேட்டரியுடன் ஜூன் 10 இந்தியாவில் அறிமுகம்

Realme P4R 5G: Realme P4R 5G, தனது பிரிவிலேயே (segment) மிகப்பெரிய பேட்டரியைக் கொண்ட ஸ்மார்ட்போனாக திகழும் என்று அந்நிறுவனம் கூறுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறித்து இதுவரை வெளியாகியுள்ள விவரங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 03, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:01 PM IST
Realme P4R 5G: 3 நாள் நீடிக்கும் ராட்சத பேட்டரியுடன் ஜூன் 10 இந்தியாவில் அறிமுகம்
Image Credit: Realme P4R 5G (Photo: Realme)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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