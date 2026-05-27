/Realme P4s 5G இந்தியாவில் அடுத்த மாதம் அறிமுகம்? லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

Realme P4s 5G: ரியல்மீ ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. Realme நிறுவனம் விரைவில் இந்தியாவில் தனது P-தொடர் வரிசையை விரிவுபடுத்தக்கூடும். சமீபத்திய கசிவுகளின்படி, நிறுவனம், அறிமுகம் ஆகவுள்ள Realme P4s 5G மாடலில் பணியாற்றி வருகிறது. இது அடுத்த மாதம் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். இந்தத் தகவலை டிப்ஸ்டர் அபிஷேக் யாதவ் சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த ஸ்மார்ட்போன் RMX5125 என்ற மாதிரி எண்ணுடன் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Realme P4s 5G ஸ்மார்ட்போன் பற்றி கசிந்துள்ள முக்கிய விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Realme P4 தொடரானது, Realme P4 5G மற்றும் P4 Pro 5G ஆகிய மாடல்களின் அறிமுகத்துடன் ஆகஸ்ட் 2025-இல் தொடங்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதன் பிறகு, நிறுவனம் P4 Power 5G, P4x 5G மற்றும் P4 Lite 5G போன்ற மாடல்களையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சாதனங்களின் விலை தோராயமாக ₹15,000 முதல் ₹28,000 வரை உள்ளது. இப்போது, வரவிருக்கும் Realme P4s 5G இந்தத் தொடரின் ஆறாவது மாடலாக இணையத் தயாராக உள்ளது.
Realme P4s 5G: லீக் ஆன தகவல்கள்:
|Realme P4s 5G அம்சம்
|விவரம் (அனுமானம்)
|அறிமுகம்
|அடுத்த மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம்.
|மாதிரி எண்
|RMX5125
|சேமிப்பக வகைகள்
|6GB, 8GB மற்றும் 12GB RAM
|வண்ணம்
|பச்சை மற்றும் பழுப்பு
அறிக்கைகளின்படி, நிறுவனம் தனது சாதனங்களை மாறுபட்ட பேட்டரித் திறன்கள், வடிவமைப்பு, செயல்திறன், கேமரா அமைப்புகள் மற்றும் சார்ஜிங் அம்சங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தி, பல்வேறு விலை வரம்புகளில் விருப்பங்களை வழங்குகிறது.
12GB RAM வகையைப் பற்றி கசிந்த தகவல்களின் அடிப்படையில், Realme P4s 5G மாடலானது அம்சங்களில் வழக்கமான P4 5G-ஐ விட ஒரு படி மேலே இருக்கலாம் என்றும், இது P4 Pro அல்லது P4 Power மாடல்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கலாம் என்றும் கணிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த வரவிருக்கும் தொலைபேசியை, இத்தொடரில் உள்ள மற்ற மாடல்களிலிருந்து நிறுவனம் எந்த அளவிற்கு மாறுபட்டதாக உருவாக்க உத்தேசித்துள்ளது என்பது இன்னும் சில நாட்களில் தெளிவாகிவிடும்.
போதுமான RAM, நேர்த்தியான வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பட்ட செயல்திறன் ஆகியவற்றை ஒரு நடுத்தர விலை வரம்பிற்குள் (mid-range budget) தேடும் வாடிக்கையாளர்களை, வரவிருக்கும் Realme P4s 5G ஈர்க்கக்கூடும். சந்தையில், இது Xiaomi, Samsung, Motorola மற்றும் OnePlus நிறுவனங்களின் சாதனங்களுடன் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது.
ஒரு புதிய நடுத்தர விலைப்பிரிவு ஸ்மார்ட்போனை வாங்கத் திட்டமிட்டு, சிறிது காலம் காத்திருக்க தயாரக இருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு Realme P4s 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையக்கூடும். இந்தச் சாதனம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்கனவே சந்தையில் அதிகரித்துள்ளது. இதன் அறிமுகம் நடுத்தர விலைப்பிரிவு சந்தையில் போட்டித்தன்மையை மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
