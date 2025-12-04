Realme P4X: அட்டகாசமான பேட்டரி, நம்ப முடியாத விலை... களத்தில் குதிக்கும் புதிய போன்

Realme P4x: Realme தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான Realme P4x ஐ இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குறைந்த விலையில் அதிக செயல்திறன், நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் பிரீமியம் அம்சங்களை விரும்பும் பயனர்களுக்காக இந்த போன் குறிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போனுடன், நிறுவனம் Realme Watch 5 ஐயும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. Realme P4x ஒரு பெரிய 7,000mAh பேட்டரி மற்றும் MediaTek Dimensity 7400 Ultra செயலியைக் கொண்டுள்ளது. பட்ஜெட் விலையில் புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கு இந்த போன் ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கலாம்.
Realme P4x வடிவமைப்பு
தொலைபேசியின் வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, Realme P4x ஒரு "ஏரோஸ்பேஸ்-ஈர்க்கப்பட்ட வடிவமைப்பைக்" கொண்டுள்ளது. அதன் பின்புற பேனலில் செங்குத்து பில்-ஷேப் கேமரா தொகுதி உள்ளது, இது ஒரு பெரிய Realme பிராண்டிங்கையும் காட்டுகிறது. இந்த போன் வெறும் 8.39 மிமீ தடிமன் மற்றும் 208 கிராம் எடை கொண்டது.
Realme P4x டிஸ்பிளே: மென்மையான மற்றும் பிரகாசமான 144Hz திரை
Realme P4x 6.72-இன்ச் டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இதன் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் அதன் 144Hz உயர் புதுப்பிப்பு வீதமாகும். இது இந்த விலைப் பிரிவில் ஒரு அரிய அம்சமாகும். திரையின் உச்ச பிரகாசம் 1000 நிட்கள், இதன் காரணமாக சூரிய ஒளியிலும் டிஸ்பிளே தெளிவாகத் தெரியும். இந்த தொலைபேசி இரட்டை ஸ்பீக்கர் அமைப்பையும் கொண்டுள்ளது. இது பொழுதுபோக்கு அனுபவத்தை மேம்படுத்துகிறது.
Realme P4x செயல்திறன்: டைமன்சிட்டி 7400 அல்ட்ரா மற்றும் சக்திவாய்ந்த கேமிங்
தொலைபேசியில் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7400 அல்ட்ரா 5G சிப்செட் உள்ளது. இது அதன் பிரிவில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த செயலி என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. தொலைபேசியின் AnTuTu ஸ்கோர் 780,000 ஐ தாண்டியுள்ளதாக ரியல்மி கூறுகிறது. BGMI மற்றும் கால் ஆஃப் டூட்டி மொபைலை 90 FPS இல் இயக்க முடியும் என நிறுவனத்தின் தெரிவிக்கிறது. ஃப்ரீ ஃபயரை 120 FPS வரை இயக்க முடியும். நீண்ட கேமிங் அமர்வுகளின் போது வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்த ஒரு நீராவி குளிரூட்டும் அறையும் வழங்கப்படுகிறது.
Realme P4x கேமரா: 50MP AI கேமரா மற்றும் 4K வீடியோ
Realme P4x 4K வீடியோ பதிவை ஆதரிக்கும் 50MP AI பிரதான கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. கேமரா செயலியில் புகைப்படங்களை மேம்படுத்தும் Eraser, Motion Deblur மற்றும் Glare Remover போன்ற AI அம்சங்களும் உள்ளன. செல்ஃபிக்களுக்கு 8MP முன் கேமரா கிடைக்கிறது.
Realme P4x பேட்டரி: 7,000mAh பவர்ஹவுஸ் மற்றும் 45W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்
இந்த தொலைபேசியின் மிகப்பெரிய பலம் அதன் 7,000mAh பேட்டரி ஆகும். தொலைபேசி 45W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இது பைபாஸ் சார்ஜிங் விருப்பத்தையும் வழங்குகிறது, இது கேமிங் செய்யும் போது தொலைபேசி அதிக வெப்பமடைவதைத் தடுக்கிறது.
Realme P4x வெளியீடு மற்றும் விலை: வேரியண்டும் விலையும்
Realme P4x இன் முதல் விற்பனை டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு தொடங்கும். விற்பனை 12 மணி நேரம் நீடிக்கும், மேலும் தொலைபேசி realme.com, Flipkart மற்றும் Realme ரீடெய்ல் கூட்டாளர்களிடம் கிடைக்கும்.
• 6GB/128GB – ரூ.15,999
• 8GB/128GB – ரூ.17,499
• 8GB/256GB – ரூ.19,499
Realme இணையதளம் மற்றும் Flipkart-ல் ₹1,000 கூப்பன் மற்றும் ₹1,500 வரையிலான வங்கிச் சலுகை கிடைக்கும். ஆஃப்லைன் சேனல்களில் ₹2,500 வரையிலான வங்கிச் சலுகை கிடைக்கும்.
Realme P4x vs Redmi 15C 5G
Redmi 15C 5G-க்கு ஒரு நாள் முன்பு Realme P4x விற்பனைக்கு வரும். Redmi 15C ரூ.12,499 இல் தொடங்குகிறது மற்றும் Dimensity 6300 சிப்செட், 6,000mAh பேட்டரி மற்றும் 50MP கேமரா ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. Redmi 15C-யின் சிறப்பு அம்சம் அதன் 10W ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் அம்சமாகும், இது P4x-ல் இல்லை.
Realme Watch 5 அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது
ஆப்டிமஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட Realme Watch 5, Realme P4x-உடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது 1.97-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே, உள்ளமைக்கப்பட்ட GPS மற்றும் HD அழைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இதன் விலை ₹4,499. மேலும் முதல் விற்பனையின் போது ₹500 தள்ளுபடியும் கிடைக்கும். இது டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு விற்பனைக்கு வரும்.
