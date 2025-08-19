Redmi 15 5G இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

Redmi 15 5G: Redmi நிறுவனம் தனது சக்திவாய்ந்த Redmi 15 5G போனை இன்று, ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் பிரமாண்டமான அறிமுகத்திற்கு முன்பே, நிறுவனம் அதன் பேட்டரி, வடிவமைப்பு மற்றும் சிறப்பு அம்சங்களை பற்றி அறிவித்திருந்தது. Redmi 15 5G ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய அம்சங்கள், விலை மற்றும் பிற விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரெட்மி 15 5ஜி: 3 வண்ணங்களில் கிடைக்கும்
Redmi 15 5G போன் Sandy Purple, Frosted White மற்றும் Midnight Black ஆகிய மூன்று வண்ண வகைகளில் கிடைக்கும். மேலும், Gemini ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் Circle to Search போன்ற அம்சங்களும் இதில் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. Redmi 15 5G இன் விலை ரூ.20,000 க்கும் குறைவாக இருக்கலாம் என கூறப்ப்படுகின்றது. இதில் புதிய பல அம்சங்களும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
Redmi 15 5G போனின் விவரக்குறிப்புகள்
Redmi 15 5G ஸ்மார்ட்போனில் 6.9-இன்ச் முழு HD+ டிஸ்ப்ளே மற்றும் 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் இருக்கக்கூடும். இது தவிர, TUV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly மற்றும் Flicker Free அம்சங்களும் இதில் இருக்கலாம் என ஊகிக்கப்படுகின்றது. Qualcomm இன் Snapdragon 6s Generation 3 சிப்செட்டை இந்த Redmi போனில் காணலாம். இதனுடன், 16GB வரையிலான RAM எக்ஸ்டென்ஷனும் இதில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிடைக்கலாம்.
Redmi 15 5G கேமரா அமைப்பு
சிறந்த புகைப்படங்களை எடுக்க, இந்த ஸ்மார்ட்போன் இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கலாம். இதில் 50 MP பிரைமரி கேமராவுடன் 2MP செகண்டரி கேமராவும் வழங்கப்பட்டிருக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட்போனின் முன்பக்கத்தில் 8MP கேமரா இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இது தவிர, AI அம்சங்களையும் இந்த போனில் பெறலாம். இதில் AI Erase, Classic Film Filter மற்றும் AI Sky போன்ற பல சிறந்த அம்சங்கள் அடங்கும்.
Redmi 15 5G பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங்
இந்த Redmi ஸ்மார்ட்போனில் 7000mAh பேட்டரி உள்ளது. இது 33W வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 18W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கும். இந்த தொலைபேசியை ஒரு முறை முழு சார்ஜ் செய்தால், 23.5 மணிநேரம் YouTube, 55.6 மணிநேரம் Spotify ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் 17.5 மணிநேரம் Instagram ரீல்களைப் பயன்படுத்தலாம் என நிறுவனம் கூறுகிறது. இது தவிர, டால்பி ஆடியோ மற்றும் தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்பிற்கான IP64 சான்றிதழும் சாதனத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கலாம். கூடிய விரைவில் இந்த ரெட்மி போனின் முழு விவரங்கள் பற்றி தெரியவரும்.
மேலும் படிக்க | Google Pixel 10 Pro Fold போனின் அனைத்து அம்சங்களும் கசிந்தன, இதோ முழு விவரம்
மேலும் படிக்க | அதிரடி தள்ளுபடியில் iPhone 15: அமேசான் சேலில் அட்டகாசமான ஆஃபர்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ