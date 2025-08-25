Redmi 15 5G: விற்பனை எப்போது தொடக்கம்? விலை எவ்வளவு?

Redmi 15 5G: Xiaomi-யின் துணை பிராண்டான Redmi, Redmi 15 5G என்ற அதன் சமீபத்திய மலிவு விலை ஸ்மார்ட்போனை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த தொலைபேசியின் முக்கிய சிறப்பம்சம் அதன் மிகப்பெரிய பேட்டரி. இது ஒரு 7,000mAh EV-தர சிலிக்கான் கார்பன் பேட்டரி ஆகும்.
இந்த ஸ்மார்ட்போன், அதன் பிரிவில் சிலிக்கான் கார்பன் செல் கொண்டிருக்கும் முதல் தொலைபேசியாகும். இதனால் அதன் அளவிற்கு தொலைபேசியின் ஒப்பீட்டளவில் மெலிதான வடிவமைப்பை பெற முடிகிறது. Redmi 15 5G -இன் விலை, அம்சங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Redmi 15 5G: இந்தியாவில் இதன் விலை என்ன?
- Redmi 15 5G இந்தியாவில் ரூ.15,000 க்கும் குறைவான விலையில் தொடங்குகிறது.
- இதன் மூலம் இது அனைவரும் வாங்கும் வகையில், ஒரு தரமான போனாக அமைந்துள்ளது.
- Redmi 15 5G அடிப்படை 6GB RAM + 128GB சேமிப்பு வகை ரூ.14,999 இல் தொடங்குகிறது.
- மேலும் இரண்டு வகைகளும் உள்ளன: 8GB + 128GB (ரூ.15,999) மற்றும் 8GB + 256GB (ரூ.16,999).
- இந்த ஸ்மார்ட்போனை ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி நண்பகல் முதல் Xiaomi-யின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம், Amazon மற்றும் ஆஃப்லைன் சில்லறை சேனல்கள் வழியாக வாங்கலாம்.
Redmi 15 5G ஸ்மார்ட்போன் Midnight Black, Frosty White மற்றும் Sandy Purple ஆகிய வண்ண வகைகளில் கிடைக்கிறது.
Redmi 15 5G: முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அம்சங்கள்
Redmi 15 5G பார்பதற்கு பெரிய போனாக உள்ளது. முன்பக்கத்தில், ஒரு பெரிய 6.9-இன்ச் LCD டிஸ்ப்ளே உள்ளது, முழு-HD+ (1080 x 2340) தெளிவுத்திறன், 288Hz வரை டச் சேம்ப்ளிங் ரேட், 850 nits வரை பீக் ப்ரைட்னஸ் மற்றும் 144Hz வரை புதுப்பிப்பு வீதம் ஆகிய அம்சங்கள் உள்ளன.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் மிகப்பெரியதாக இருந்தாலும், இது சுமார் 8.4 மிமீ தடிமன் கொண்டது. இருப்பினும், இதன் சுமார் 217 கிராம் எடை வாடிக்கையாளர்களின் வசதியை சற்று பாதிக்கலாம்.
Redmi 15 5G, Snapdragon 6s Gen 3 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 8GB வரை LPDDR4X RAM மற்றும் 256GB UFS 2.2 சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 33W வேகமான வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 18W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் ஆதரவுடன் ஹூட்டின் கீழ் ஒரு பெரிய 7,000mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி உள்ளது. மென்பொருளைப் பொறுத்தவரை, தொலைபேசி ஆண்ட்ராய்டு 15 இல் ஹைப்பர்ஓஎஸ் 2.0 ஐ இயக்குகிறது. இது 2 ஆண்டுகள் பிரதான OS புதுப்பிப்புகள் மற்றும் 4 ஆண்டுகள் பாதுகாப்பு இணைப்புகளுக்கு உறுதியளிக்கிறது. முக்கிய AI அம்சங்களில் கூகிள் ஜெமினி மற்றும் சர்க்கிள் டு சர்ச்சிற்கான ஆதரவும் அடங்கும்.
ஒளி அமைப்புகளின் அடிப்படையில், ரெட்மி தொலைபேசியின் பின்புறத்தில் இரண்டு லென்ஸ்கள் கொண்ட மெட்டல் கேமரா டெகோவையும் விளம்பரப்படுத்துகிறது - துணை லென்ஸுடன் இணைக்கப்பட்ட 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார். முன்பக்கத்தில் செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கான 8 மெகாபிக்சல் கேமரா உள்ளது.
மற்ற முக்கிய அம்சங்களில் அங்கீகாரத்திற்காக பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட கைரேகை சென்சார், ஒரு IR பிளாஸ்டர், புளூடூத் 5.1, டூயல்-பேண்ட் வைஃபை, சார்ஜ் மற்றும் தரவு பரிமாற்றத்திற்கான USB டைப்-சி போர்ட், தூசி மற்றும் ஸ்பிளாஸ் எதிர்ப்பிற்கான IP64 மதிப்பீடு ஆகியவை அடங்கும்.
மேலும் படிக்க | கூகிள் வீயோ (Veo) 3 இலவசம்: இனி இலவசமாக AI வீடியோக்களை உருவாக்கலாம்!
மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு கன்பார்ம் முன்பதிவு டிக்கெட் பெறுவது எப்படி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ