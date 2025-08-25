English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Redmi 15 5G: விற்பனை எப்போது தொடக்கம்? விலை எவ்வளவு?

Redmi 15 5G Launch:  Redmi 15 5G -இன் விலை, அம்சங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். இந்த ஸ்மார்ட்போனை ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி நண்பகல் முதல் Xiaomi-யின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம், Amazon மற்றும் ஆஃப்லைன் சில்லறை சேனல்கள் வழியாக வாங்கலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 25, 2025, 04:15 PM IST
  • Redmi 15 5G இந்தியாவில் ரூ.15,000 க்கும் குறைவான விலையில் தொடங்குகிறது.
  • இதன் மூலம் இது அனைவரும் வாங்கும் வகையில், ஒரு தரமான போனாக அமைந்துள்ளது.
  • Redmi 15 5G அடிப்படை 6GB RAM + 128GB சேமிப்பு வகை ரூ.14,999 இல் தொடங்குகிறது.

Redmi 15 5G: விற்பனை எப்போது தொடக்கம்? விலை எவ்வளவு?

Redmi 15 5G: Xiaomi-யின் துணை பிராண்டான Redmi, Redmi 15 5G என்ற அதன் சமீபத்திய மலிவு விலை ஸ்மார்ட்போனை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த தொலைபேசியின் முக்கிய சிறப்பம்சம் அதன் மிகப்பெரிய பேட்டரி. இது ஒரு 7,000mAh EV-தர சிலிக்கான் கார்பன் பேட்டரி ஆகும்.

இந்த ஸ்மார்ட்போன், அதன் பிரிவில் சிலிக்கான் கார்பன் செல் கொண்டிருக்கும் முதல் தொலைபேசியாகும். இதனால் அதன் அளவிற்கு தொலைபேசியின் ஒப்பீட்டளவில் மெலிதான வடிவமைப்பை பெற முடிகிறது. Redmi 15 5G -இன் விலை, அம்சங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Redmi 15 5G: இந்தியாவில் இதன் விலை என்ன?

- Redmi 15 5G இந்தியாவில் ரூ.15,000 க்கும் குறைவான விலையில் தொடங்குகிறது.

- இதன் மூலம் இது அனைவரும் வாங்கும் வகையில், ஒரு தரமான போனாக அமைந்துள்ளது.

- Redmi 15 5G அடிப்படை 6GB RAM + 128GB சேமிப்பு வகை ரூ.14,999 இல் தொடங்குகிறது. 

- மேலும் இரண்டு வகைகளும் உள்ளன: 8GB + 128GB (ரூ.15,999) மற்றும் 8GB + 256GB (ரூ.16,999). 

- இந்த ஸ்மார்ட்போனை ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி நண்பகல் முதல் Xiaomi-யின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம், Amazon மற்றும் ஆஃப்லைன் சில்லறை சேனல்கள் வழியாக வாங்கலாம்.

Redmi 15 5G ஸ்மார்ட்போன்  Midnight Black, Frosty White மற்றும் Sandy Purple ஆகிய வண்ண வகைகளில் கிடைக்கிறது.

Redmi 15 5G: முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அம்சங்கள்

Redmi 15 5G பார்பதற்கு பெரிய போனாக உள்ளது. முன்பக்கத்தில், ஒரு பெரிய 6.9-இன்ச் LCD டிஸ்ப்ளே உள்ளது, முழு-HD+ (1080 x 2340) தெளிவுத்திறன், 288Hz வரை டச் சேம்ப்ளிங் ரேட், 850 nits வரை பீக் ப்ரைட்னஸ் மற்றும் 144Hz வரை புதுப்பிப்பு வீதம் ஆகிய அம்சங்கள் உள்ளன. 

இந்த ஸ்மார்ட்போன் மிகப்பெரியதாக இருந்தாலும், இது சுமார் 8.4 மிமீ தடிமன் கொண்டது. இருப்பினும், இதன் சுமார் 217 கிராம் எடை வாடிக்கையாளர்களின் வசதியை சற்று பாதிக்கலாம்.

Redmi 15 5G, Snapdragon 6s Gen 3 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 8GB வரை LPDDR4X RAM மற்றும் 256GB UFS 2.2 சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 33W வேகமான வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 18W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் ஆதரவுடன் ஹூட்டின் கீழ் ஒரு பெரிய 7,000mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி உள்ளது. மென்பொருளைப் பொறுத்தவரை, தொலைபேசி ஆண்ட்ராய்டு 15 இல் ஹைப்பர்ஓஎஸ் 2.0 ஐ இயக்குகிறது. இது 2 ஆண்டுகள் பிரதான OS புதுப்பிப்புகள் மற்றும் 4 ஆண்டுகள் பாதுகாப்பு இணைப்புகளுக்கு உறுதியளிக்கிறது. முக்கிய AI அம்சங்களில் கூகிள் ஜெமினி மற்றும் சர்க்கிள் டு சர்ச்சிற்கான ஆதரவும் அடங்கும்.

ஒளி அமைப்புகளின் அடிப்படையில், ரெட்மி தொலைபேசியின் பின்புறத்தில் இரண்டு லென்ஸ்கள் கொண்ட மெட்டல் கேமரா டெகோவையும் விளம்பரப்படுத்துகிறது - துணை லென்ஸுடன் இணைக்கப்பட்ட 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார். முன்பக்கத்தில் செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கான 8 மெகாபிக்சல் கேமரா உள்ளது. 

மற்ற முக்கிய அம்சங்களில் அங்கீகாரத்திற்காக பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட கைரேகை சென்சார், ஒரு IR பிளாஸ்டர், புளூடூத் 5.1, டூயல்-பேண்ட் வைஃபை, சார்ஜ் மற்றும் தரவு பரிமாற்றத்திற்கான USB டைப்-சி போர்ட், தூசி மற்றும் ஸ்பிளாஸ் எதிர்ப்பிற்கான IP64 மதிப்பீடு ஆகியவை அடங்கும்.

