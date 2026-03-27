Redmi 15A 5G அறிமுகம்: வெறும் ரூ.12,000 -இல் 6300mAh பேட்டரி, அட்டகாசமான அம்சங்கள்

Redmi 15A 5G: Xiaomi-யின் துணை பிராண்டான ரெட்மி, இன்று இந்தியச் சந்தையில் தனது தயாரிப்பு வரிசையை விரிவுபடுத்தும் வகையில், 'Redmi 15A' எனும் புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இது வெறும் ₹12,999 என்ற ஆரம்ப விலையில் கிடைக்கும் மலிவு விலை 5G ஸ்மார்ட்போனாகும். குறைந்த விலையிலேயே, Redmi 15A 5G ஆனது 6300mAh திறன் கொண்ட பெரிய பேட்டரி, 32MP கேமரா, 120Hz HD+ திரை மற்றும் 6GB வரையிலான RAM உள்ளிட்ட சக்திவாய்ந்த அம்சங்களை வழங்குகிறது.
இந்த மலிவு விலை ஸ்மார்ட்போனின் விலை, அம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரங்கள் குறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Redmi 15A 5G: விலை விவரங்கள்
Redmi 15A 5G ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் மூன்று வெவ்வேறு வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- 4GB RAM மற்றும் 64GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட அடிப்படை வகையின் விலை ₹12,999-இல் தொடங்குகிறது.
- 4GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பகம் கொண்ட வகை ₹14,499 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- 6GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பகம் கொண்ட வகையின் அறிமுக விலை ₹16,599 ஆகும்.
இந்த மலிவு விலை 5G ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 3-ஆம் தேதி முதல் விற்பனைக்கு வரும். இது 'Awesome Blue', 'Amaze Purple' மற்றும் 'Ace Black' ஆகிய மூன்று வண்ண வகைகளில் கிடைக்கும்.
Redmi 15A 5G: டிஸ்ப்ளே விவரங்கள்
Redmi 15A 5G ஸ்மார்ட்போன், 720 x 1600 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.9-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் திரையானது 'Waterdrop Notch' வடிவமைப்புடன் கூடிய LCD பேனலைப் பயன்படுத்துகிறது. மேலும் இது 120Hz எனும் அதிவேக புதுப்பிப்பு விகிதத்தை ஆதரிக்கிறது. திரையைச் சீராக ஸ்க்ரோல் செய்யும் அனுபவத்தை உறுதிசெய்யும் இந்த அதிவேக புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடுதலாக, இச்சாதனத்தில் 240Hz டச் சேம்ப்ளிங் ரேட், 800 nits உச்சபட்ச ஒளிர்வுத் திறன் மற்றும் 'Wet Touch 2.0' தொழில்நுட்பம் ஆகியவையும் இடம்பெற்றுள்ளன. ஈரமான கைகளால் தொடும்போதும் திரையின் துல்லியமான செயல்பாட்டை இந்த 'Wet Touch 2.0' தொழில்நுட்பம் உறுதி செய்கிறது.
Redmi 15A 5G: இயங்குதளம்
Redmi 15A 5G ஸ்மார்ட்போன், Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்கும் வகையில், HyperOS 3 உடன் இணைந்து செயல்படும் விதமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. செயலாக்கப் பணிகளுக்காக, இந்தச் சாதனம் 6nm உற்பத்திச் செயல்முறையில் கட்டமைக்கப்பட்ட UniSoc T8300 ஆக்டா-கோர் செயலியைக் கொண்டுள்ளது. இது 2.0GHz முதல் 2.2GHz வரையிலான அதிவேகத்தில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. மேலும், கிராபிக்ஸ் சார்ந்த பணிகளுக்காக, இந்த மொபைல் போன் Mali G57 GPU-வை ஆதரிக்கிறது.
Redmi 15A 5G ஸ்மார்ட்போனுடன், நிறுவனம் 4 ஆண்டுகளுக்கான Android OS மேம்படுத்தல்களையும் 6 ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்புப் பேட்ச் புதுப்பிப்புகளையும் வழங்குகிறது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் 'விரிவுபடுத்தக்கூடிய RAM' தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது ஃபிசிக்கல் RAM-உடன் வர்சுவல் RAM-ஐ இணைப்பதன் மூலம், மொத்த RAM திறனை 12GB (6GB + 6GB) வரை உயர்த்துகிறது. பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற இந்த 5G ஸ்மார்ட்போன், LPDDR4X RAM மற்றும் UFS 2.2 சேமிப்பகத் தொழில்நுட்பங்களை ஆதரிக்கிறது.
Redmi 15A 5G: பேட்டரி
மலிவு விலையில் கிடைக்கும் இந்த 5G Redmi போனின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் அதன் பேட்டரியாகும். Redmi 15A 5G, 6,300mAh திறன் கொண்ட வலிமையான பேட்டரியுடன் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பேட்டரி தனது செயல்திறனை 4 ஆண்டுகள் வரை தக்கவைத்துக்கொள்ளும் என்று நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது. இவ்வளவு பெரிய பேட்டரியை விரைவாக ரீசார்ஜ் செய்வதை உறுதிசெய்யும் வகையில், இந்தச் சாதனம் 15W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது. Redmi 15A ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்க் வசதியையும் ஆதரிக்கிறது. இதன் மூலம், இந்த ஸ்மார்ட்போனைப் பயன்படுத்தி பிற மொபைல் போன்கள் மற்றும் சாதனங்களை சார்ஜ் செய்ய முடியும்.
Redmi 15A 5G: கேமரா
புகைப்படங்களை எடுக்க, Redmi 15A 5G ஸ்மார்ட்போன் f/2.0 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 32-மெகாபிக்சல் AI இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இது f/2.0 துளைமுகம் கொண்ட 8-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவுடன் வருகிறது. பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற இந்த 5G மொபைல் IP52 தரச்சான்றிதழுடன் வருகிறது. இது தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளிலிருந்து போனுக்குப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் Google Gemini, Circle to Search மற்றும் Xiaomi Interconnectivity போன்ற சிறப்பம்சங்களையும் பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. Redmi 15A 5G ஸ்மார்ட்போனின் விலை என்ன?
Redmi 15A 5G 4GB RAM மற்றும் 64GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட அடிப்படை வகையின் விலை ₹12,999-இல் தொடங்குகிறது.
2. Redmi 15A 5G போனின் கேமரா எப்படி இருக்கும்?
புகைப்படங்களை எடுக்க, Redmi 15A 5G ஸ்மார்ட்போன் f/2.0 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 32-மெகாபிக்சல் AI இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
3. Redmi 15A 5G போனின் சிறப்பம்சம் என்ன?
மலிவு விலையில் கிடைக்கும் இந்த 5G Redmi போனின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் அதன் பேட்டரியாகும்.
