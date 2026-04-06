ஏப்ரல் 13 அறிமுகமாகும் Redmi A7 Pro 5G போன்: விலை, முக்கிய அம்சங்கள் லீக்!

Redmi A7 Pro 5G Launch: இந்தியாவில் Redmi A7 Pro 5G போனின் வெளியீடு வரும் ஏப்ரல் 13 ஆம் தேதி நிகழும் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாதத் தொடக்கத்தில் உலகச் சந்தைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட A7 Pro மாடலின் 5G வகையாகவே இந்த போன் வெளியாகவுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 6, 2026, 03:51 PM IST
Redmi A7 Pro 5G Launch On April 13 : Redmi இன் துணை நிறுவனமான Xiaomi, Redmi A7 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் இந்த மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாக இன்று அறிவித்துள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்கள் இன்னும் வெளியிடப்படாமல் இருந்தாலும், இது ஒரு பெரிய மற்றும் மென்மையான திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று லீக்கான சில தகவல்கள் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாதனம் 6,300mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் (battery) கொண்டிருக்கும்; இதன் மூலம் இந்த போன் இதுவரை வெளியான மற்ற மாடல்களில் அதிக பேட்டரி திறன் கொண்ட மாடல் போன் ஆகும் என்று கூறப்படுகிறது. மென்பொருள் அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, Redmi A7 Pro 5G ஆனது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட HyperOS 3 இயங்குதளத்தில் இயங்கும். மேலும், இது 32-மெகாபிக்சல் இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Redmi A7 Pro 5G இந்தியாவின் வெளியீட்டுத் தேதி

இந்தியாவில் Redmi A7 Pro 5G போனின் வெளியீடு வரும் ஏப்ரல் 13 ஆம் தேதி நிகழும் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாதத் தொடக்கத்தில் உலகச் சந்தைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட A7 Pro மாடலின் 5G வகையாகவே இந்த போன் வெளியாகவுள்ளது. இதன் வெளியீட்டுத் தேதியுடன் சேர்த்து, இதன் பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் குறித்தும் நிறுவனம் சில முன்னோட்டங்களை வெளியிட்டுள்ளது.

நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, வரவிருக்கும் இந்த போன், "மிகப்பெரிய மற்றும் மிக மென்மையான" திரை உட்பட, இத்துறையிலேயே முன்னணியில் திகழும் பல சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும். திரையின் அளவை Redmi நிறுவனம் வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், சில நுணுக்கமான விவரங்களின் அடிப்படையில் இது 6.9 அங்குலத் திரையாக இருக்கக்கூடும் என்று தெரிகிறது. மேலும், இது ஒரு Octa-core 5G செயலியால் இயங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது; இருப்பினும், அந்தச் செயலியின் தயாரிப்பு மற்றும் வகைப் பிரிவு குறித்த விவரங்கள் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.

மென்பொருள் சார்ந்த அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, Redmi A7 Pro 5G ஆனது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட HyperOS 3-இல் இயங்கும். Google-இன் 'Circle to Search' மற்றும் உள்ளமைக்கப்பட்ட Gemini voice assistant உள்ளிட்ட பல்வேறு AI அம்சங்களுடனும் இது வெளியாகவுள்ளது. கேமரா அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போன் AI மேம்பாடுகளுடன் கூடிய, 32-மெகாபிக்சல் இரட்டை AI பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரவிருக்கும் Redmi போனில் 6,300mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இடம்பெற இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது; ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ள Redmi A7 Pro 5G போனின் வெளியீட்டுத் தேதி நெருங்கும்போது, ​​இது குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் வெளியாகும்.

Redmi A தொடர் ஸ்மார்ட்போன்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற பிரிவை இலக்காகக் கொண்டுள்ளதால், Redmi A7 Pr போனின் விலை ரூ. 10,000-க்கும் குறைவாகவே இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், ஸ்மார்ட்போன் துறையில் விலையேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, ​​Redmi A7 Pro போனின் விலை சற்று அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடும். இதன் வெளியீட்டிற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், நீங்கள் ஒரு பட்ஜெட் விலையிலான ஸ்மார்ட்போனை வாங்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், Redmi A7 Pro போனிற்காகக் காத்திருக்கவும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

Redmi A7 Pro 5G இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகமாகும்?
Redmi A7 Pro 5G இந்தியாவில் வரும் ஏப்ரல் 13 அன்று அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.

இந்த போனின் திரை (Display) அளவு என்ன?
நிறுவனம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், கசிந்த தகவல்களின்படி இது 6.9 அங்குல (6.9-inch) பெரிய மற்றும் மென்மையான திரையைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதன் பேட்டரி திறன் எவ்வளவு?
இந்த போன் 6,300mAh திறன் கொண்ட மிகப்பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும். இது இதுவரை வெளியான மற்ற மாடல்களை விட அதிக பேட்டரி திறன் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த போனின் பிராசஸர் (Processor) எது?
இது ஒரு Octa-core 5G செயலியால் (Processor) இயங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அந்தப் பிராசஸரின் குறிப்பிட்ட பெயர் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

