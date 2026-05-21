/ Redmi A7 Pro 5G: இந்தியாவில் திடீரென அதிகரித்த விலை, எவ்வளவு தெரியுமா?

Redmi A7 Pro 5G Price Hike: வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில், நிறுவனம் Redmi A7 Pro 5G-யின் விலையை உயர்த்தியுள்ளது. பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற இந்த Redmi ஸ்மார்ட்போனின் விலை ₹2,500 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
Redmi A7 Pro 5G Price Hike: Xiaomi Redmi நிறுவனம் தனது மலிவு விலை 5G ஸ்மார்ட்போனான Redmi A7 Pro-வை, கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த மொபைல் சாதனம் ₹12,499 என்ற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதில் 4GB RAM மற்றும் 64GB சேமிப்பகம், 6300mAh பேட்டரி மற்றும் 32MP கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றிருந்தன.
இந்நிலையில், இன்று தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில், இந்நிறுவனம் Redmi A7 Pro 5G-யின் விலையை உயர்த்தியுள்ளது. பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற இந்த Redmi ஸ்மார்ட்போனின் விலை ₹2,500 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விலை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
Redmi A7 Pro ஸ்மார்ட்போன், 5G வசதி கொண்ட, 4GB RAM கொண்ட ஒரு ஸ்மார்ட்போனாகும். இது 64GB மற்றும் 128GB என இரண்டு சேமிப்பக வகைகளில் (variants) கிடைக்கிறது. ஆரம்பக்கட்ட அறிமுக விலைகளைப் பொறுத்தவரை, இந்த இரண்டு வகைகளும் முறையே ₹12,499 மற்றும் ₹13,499 என்ற விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இருப்பினும், தற்போது இந்த இரண்டு வகைகளின் விலையும் ₹2,500 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து, 4GB+64GB வகையை வாங்குவதற்கு இனி ₹14,999 செலவாகும். 128GB சேமிப்பகம் கொண்ட மாடலின் விலை ₹15,999 ஆக இருக்கும்.
|Redmi A7 Pro 5G 4GB RAM + 64GB
|Redmi A7 Pro 5G 4GB RAM + 128GB
|பழைய விலை
|₹12,499
|₹13,499
|புதிய விலை
|₹14,999
|₹15,999
|அதிகரிப்பு
|₹2,500
|₹2,500
இந்த விலை உயர்வுக்குப் பிறகும், ₹15,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த 5G ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாக Redmi A7 Pro-வை கருத முடியுமா? இதன் அம்சங்களில் அத்தகைய சிறப்பு உள்ளதா? இந்த போன் பற்றிய முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்த Redmi 5G ஸ்மார்ட்போன், 1600 × 720 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.9-இன்ச் HD திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது LCD பேனலில் கட்டமைக்கப்பட்ட, 'வாட்டர்டிராப்' (waterdrop) வடிவ நாட்ச் (notch) கொண்ட ஒரு பெரிய திரையைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. இந்தத் திரையில் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) மற்றும் 800 nits உச்ச பிரகாசம் (peak brightness) ஆகிய வசதிகளைப் பயனர்கள் அனுபவிக்க முடியும். மேலும், Redmi A7 Pro-வின் திரை 'Low Blue Light' மற்றும் 'Flicker-Free' செயல்பாடுகளுக்கான சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளது. இது நீண்ட நேரம் பயன்படுத்தும்போதும் பயனர்களின் கண்களுக்கு ஏற்படும் சோர்விலிருந்து பாதுகாக்கிறது.
Redmi A7 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன், Unisoc T8300 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. இந்த ஆக்டா-கோர் (Octa-core) செயலி, 6-நானோமீட்டர் உற்பத்தி செயல்முறையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2.0 GHz முதல் 2.2 GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. கிராஃபிக்ஸ் சார்ந்த பணிகளுக்காக, மலிவு விலையில் கிடைக்கும் இந்த Redmi 5G ஸ்மார்ட்போனில் Mali-G57 GPU இடம்பெற்றுள்ளது. இந்தச் சாதனம், HyperOS 3 உடன் இணைந்து இயங்கும் Android 16 இயங்குதளத்துடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த 5G ஸ்மார்ட்போன், விரிவாக்கக்கூடிய RAM (Expandable RAM) தொழில்நுட்பத்துடன் வருகிறது. இந்த அம்சம், சாதனத்தின் 4GB பிசிக்கல் RAM உடன் கூடுதலாக 4GB மெய்நிகர் RAM-ஐ (Virtual RAM) சேர்ப்பதன் மூலம் அதன் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் மொத்தமாக 8GB RAM (4GB + 4GB) பயனர்களுக்குக் கிடைக்கிறது. Redmi A7 Pro ஸ்மார்ட்போன், LPDDR4X RAM மற்றும் UFS 2.2 சேமிப்பகத் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், Redmi A7 Pro 5G-ஐ வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, நான்கு தலைமுறை OS மேம்படுத்தல்களும் (Upgrades), ஆறு ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகளும் (Security updates) வழங்கப்படும்.
பவர் பேக் அப் தேவைகளுக்காக, Redmi A7 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனில் 6300 mAh திறன் கொண்ட வலிமையான பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாதனத்தின் பேட்டரி திறன், நான்கு ஆண்டுகள் வரை 80%-க்கும் குறையாமல் நீடிக்கும் என்று நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது. மேலும், விரைவாக சார்ஜ் செய்வதை உறுதிசெய்யும் வகையில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் 15W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கிறது. இந்த Redmi ஸ்மார்ட்போனைப் பயன்படுத்தும் பயனர்கள், 7.5W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் (Reverse charging) வசதியையும் பெறலாம். இதன் மூலம் தங்கள் சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி மற்ற மொபைல் போன்களையும் சார்ஜ் செய்துகொள்ள முடியும்.
புகைப்படங்களை எடுக்க. Redmi A7 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனில் இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. சாதனத்தின் பின்பக்கத்தில், f/2.0 துளைமுகம் (Aperture) கொண்ட 13-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. LED ஃபிளாஷ் வசதியுடன் வரும் இந்தச் சென்சார், துணையாக உள்ள மற்றொரு AI லென்ஸுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. செல்ஃபிக்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, மலிவு விலையில் கிடைக்கும் இந்த Redmi 5G ஸ்மார்ட்போனில் f/2.0 துளைமுகம் கொண்ட 8-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Google Gemini மற்றும் 'Circle to Search' போன்ற AI சார்ந்த திறன்களுடன் கூடிய, Redmi A7 Pro எனும் இந்த மலிவு விலை 5G ஸ்மார்ட்போனை நிறுவனம் தற்போது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மேலும், நீர் பாதிப்பிலிருந்து சாதனத்தைப் பாதுகாக்கும் வகையில், இதற்கு IP52 தரச்சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளது. Wi-Fi மற்றும் Bluetooth 5.4 வசதிகளுடன் கூடுதலாக, OTG மற்றும் FM ரேடியோ போன்ற அம்சங்களும் Redmi A7 Pro-வில் இடம்பெற்றுள்ளன. பயனர்கள் இந்தச் சாதனத்தில் 3.5mm ஹெட்போன் ஜாக் (headphone jack) மற்றும் 200% ஒலி அளவு அதிகரிப்பு (Volume Boost) வசதி ஆகியவற்றையும் பெற முடியும்.
தற்போதைய சந்தைப் போக்குகளைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, இக்காலகட்டத்தில் ஸ்மார்ட்போன்களின் விலைகள் பொதுவாக உயர்ந்து கொண்டே வருகின்றன. இந்தச் சூழலில், ₹15,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாக Redmi A7 Pro 5G-யைக் கருதலாம். இந்த Redmi 5G போனைத் தவிர, இதே விலை வரம்பில் பரிசீலிக்கத்தக்க பிற சாதனங்களில், சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட HMD Vibe 2, Moto G37 Power, Realme P4 Lite மற்றும் OPPO K14x ஆகியவை அடங்கும்.
