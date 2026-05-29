/Redmi K100: பேட்டரி, கேமரா, விலை.... அறிமுகத்துக்கு முன் லீக் ஆன முக்கிய தகவல்

Redmi K100: Redmi K100 ஸ்மார்ட்போனில் 6.59 அங்குலத் திரை இடம்பெறும் என்றும், இது வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியை வழங்கும் என்றும் கசிந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Redmi K100: ரெட்மி (Redmi) நிறுவனம் வரும் மாதங்களில் தனது K100 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வரிசையில் வரவிருக்கும் முதன்மை ஸ்மார்ட்போனான Redmi K100 குறித்து, 'Digital Chat Station' என்ற டிப்ஸ்டர் Weibo தளத்தில் ஒரு புதிய பதிவைப் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் இந்தச் சாதனத்தின் முக்கிய அம்சங்களை அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். வரவிருக்கும் இந்தத் தொலைபேசியின் சிறப்பம்சங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
கசிந்த தகவல்களின்படி, வரவிருக்கும் இந்த Redmi ஸ்மார்ட்போன் Qualcomm Snapdragon 8 Elite செயலி (அல்லது) Snapdragon 8 Gen 5 செயலியால் இயக்கப்படக்கூடும். அந்தத் தகவல் கசிவு நிபுணர் இந்தச் சாதனத்தின் பெயரை வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், இது Redmi K100 என்ற பெயரிலேயே அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று பரவலாக நம்பப்படுகிறது.
Redmi K100 சுருக்கமாக...
|Redmi K100 அம்சம்
|விவரம் (எதிர்பார்க்கப்படுவது)
|அறிமுகம்
|வரும் செப்டம்பர் மாதம்
|கேமரா
|Samsung JN5 50MP சென்சார் பொருத்தப்பட்ட 60mm டெலிஃபோட்டோ (telephoto) கேமரா
|பேட்டரி
|8000mAh பேட்டரி
|திரை
|6.59 அங்குலத் திரை
அறிக்கைகளின்படி, Redmi K100 ஸ்மார்ட்போனில் Samsung JN5 50MP சென்சார் பொருத்தப்பட்ட 60mm டெலிஃபோட்டோ (telephoto) கேமரா இடம்பெறலாம். இதன் ஒரு சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இந்தக் கேமரா 10 செ.மீ வரையிலான தொலைவிலிருந்து 'டெலிஃபோட்டோ மேக்ரோ' (telephoto macro) புகைப்படங்களை எடுக்கும் வசதியை ஆதரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, இந்தத் தொலைபேசியில் 'அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள்' (ultra-wide-angle) கேமராவும் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இந்த டெலிஃபோட்டோ கேமராவில் OIS (Optical Image Stabilization - ஒளியியல் பட நிலைப்படுத்தல்) வசதியும் இடம்பெறும் என வதந்திகள் பரவி வருகின்றன.
வரவிருக்கும் Redmi K100 ஸ்மார்ட்போனில் 1/1.56 அங்குல அளவுள்ள பெரிய சென்சாரைப் பயன்படுத்தும் 200MP முதன்மை கேமரா இடம்பெறக்கூடும் என டிப்ஸ்டர் தெரிவித்துள்ளார். கச்சிதமான வடிவமைப்பைக் கொண்ட இந்த முதன்மைச் சாதனம், மிகச் சிறந்த கேமரா அனுபவத்தை வழங்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
Redmi K100 ஸ்மார்ட்போனில் 6.59 அங்குலத் திரை இடம்பெறும் என்றும், இது வயர்லெஸ் சார்ஜிங் (wireless charging) வசதியை வழங்கும் என்றும் கசிந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முந்தைய அறிக்கைகளின்படி, இந்தச் சாதனம் 1.5K தெளிவுத்திறன் (resolution) மற்றும் அதிக புதுப்பிப்பு வீதத்தைக் (refresh rate) கொண்ட திரையுடன் வெளியாகலாம்.
அறிமுகமாகவுள்ள Redmi K100 ஸ்மார்ட்போனில், 100W வயர்டு மற்றும் வயர்லெஸ் ஆகிய இருவகை சார்ஜிங் வசதிகளையும் ஆதரிக்கும் வகையில், பிரம்மாண்டமான 8000mAh பேட்டரி இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிற சாத்தியமான அம்சங்களைப் பற்றிப் பேசுகையில், இந்தத் தொலைபேசியில் திரைக்குள்ளேயே செயல்படும் 'அல்ட்ராசோனிக்' கைரேகை சென்சார், சமச்சீர் அமைப்பைக் கொண்ட இரட்டை ஸ்பீக்கர்கள், மற்றும் IP68/IP69 தரச்சான்றுடன் கூடிய தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட வடிவமைப்பு ஆகியவை இடம்பெறலாம்.
தற்போதைய நிலையில், Redmi K100 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்கள் குறித்து Redmi நிறுவனம் தரப்பிலிருந்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வத் தகவலும் வெளியிடப்படவில்லை. எனினும், தொடர்ந்து கசிந்து வரும் தகவல்களின்படி, இந்நிறுவனம் இந்தத் தொடரை வரும் செப்டம்பர் மாதம் அறிமுகப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இந்தச் சாதனம் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் வரும் நாட்களில் வெளியாகும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நடுத்தர விலைப்பிரிவில் இது ஒரு வலுவான போட்டியாளராக உருவெடுக்கத் தயாராக உள்ளது.
