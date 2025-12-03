English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Redmi 15C: ரூ.13,000 -க்கும் குறைவான விலையில் அறிமுகமான அட்டகாசமான ஸ்மார்ட்போன்

Redmi 15C: ரூ.13,000 -க்கும் குறைவான விலையில் அறிமுகமான அட்டகாசமான ஸ்மார்ட்போன்

Redmi 15C: ரெட்மி தனது புதிய பட்ஜெட் 5G ஸ்மார்ட்போனான ரெட்மி 15C-ஐ இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 3, 2025, 05:10 PM IST
  • ரெட்மி 15C மூன்று வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
  • டஸ்க் பர்பிள், மூன்லைட் ப்ளூ மற்றும் மிட்நைட் பிளாக்.
  • 4GB, 6GB மற்றும் 8GB ரேம் விருப்பங்கள் உட்பட மூன்று மாடல்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

Redmi 15C: ரூ.13,000 -க்கும் குறைவான விலையில் அறிமுகமான அட்டகாசமான ஸ்மார்ட்போன்

Redmi 15C: ஒப்போவின் புதிய பட்ஜெட் போன் வெளியான ஒரு நாளுக்குப் பிறகு, ரெட்மி தனது புதிய பட்ஜெட் 5G ஸ்மார்ட்போனான ரெட்மி 15C-ஐ இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த போன் ரெட்மி 14C-யின் மேம்படுத்தல் ஆகும். மேலும் இது அதன் பிரிவில் சிறந்த செயல்திறன் மற்றும் பேட்டரி ஆயுளை வழங்கும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 5G சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படும் இந்த போன் 8GB ரேம், 128GB சேமிப்பு, 50MP கேமரா மற்றும் ஒரு பெரிய 6000mAh பேட்டரி போன்ற அம்சங்களுடன் வருகிறது. 5G ஆதரவுடன் பல அம்சங்கள் கிடைப்பது இந்த விலையில் இதை மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக ஆக்குகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

Redmi 15C: இதன் விலை என்ன?

ரெட்மி 15C மூன்று வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது: டஸ்க் பர்பிள், மூன்லைட் ப்ளூ மற்றும் மிட்நைட் பிளாக். 4GB, 6GB மற்றும் 8GB ரேம் விருப்பங்கள் உட்பட மூன்று மாடல்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அடிப்படை வேரியண்டின் விலை ₹12,499 ஆகும். டாப் மாடல் ₹15,499க்கு கிடைக்கிறது. இந்த போன் டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி mi.com, Amazon மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட Xiaomi கடைகளில் விற்பனைக்கு வரும். பட்ஜெட் பிரிவில் இந்த புதிய 5G விருப்பம் மொபைல் சந்தையை திரும்பிப்பார்க்க வைக்கும் என்பது உறுதி.

Redmi 15C: வடிவமைப்பு மற்றும் காட்சி

Redmi 15C இன் வடிவமைப்பு எளிமையானது ஆனால் வலுவானது. பெரிய 6.9-இன்ச் டாட் டிராப் டிஸ்ப்ளே வீடியோ பார்வையாளர்கள் மற்றும் கேமர்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. HD+ தெளிவுத்திறன் இருந்தபோதிலும், 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மென்மையான ஸ்க்ரோலிங் மற்றும் சிறந்த காட்சி அனுபவத்தை வழங்குகிறது. இதன் பிரகாசம் 810 நிட்களை அடைகிறது, இது நேரடி சூரிய ஒளியிலும் திரையை தெளிவாகக் காண வைக்கிறது. TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free மற்றும் Circadian Friendly போன்ற சான்றிதழ்கள் நீண்ட காலத்திற்கு கண்களுக்குப் பாதுகாப்பாக அமைகின்றன.

Redmi 15C: செயல்திறன்

தொலைபேசி 6nm செயல்முறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட MediaTek Dimensity 6300 5G சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. இந்த சிப்செட் அன்றாட பணிகளுக்கு வேகமான செயல்திறனை வழங்குகிறது மற்றும் பல்பணி செய்வதிலும் சிறந்தது. 8 ஜிபி ரேம் மாடல் ரேம் விரிவாக்கத்துடன் வருகிறது. இது 16 ஜிபி வரை அனுமதிக்கிறது. யுஎஃப்எஸ் 2.2 சேமிப்பகம் செயலி திறப்பு மற்றும் தரவு பரிமாற்றத்தை துரிதப்படுத்துகிறது. தொலைபேசி இரட்டை சிம் மற்றும் மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு சேமிப்பகத்தையும் ஆதரிக்கிறது, இது 1TB வரை சேமிப்பக விரிவாக்கத்தை அனுமதிக்கிறது.

Redmi 15C: கேமரா அம்சங்கள்

ரெட்மி 15C ஆனது f/1.8 துளை மற்றும் 5P லென்ஸுடன் 50MP பிரதான கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது மேம்படுத்தப்பட்ட டெப்த் மற்றும் பின்னணி விளைவுகளுக்கான இரண்டாம் நிலை கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. கேமரா பயன்பாடு HDR, ஃபிலிம் கேமரா பயன்முறை, இரவு முறை, போர்ட்ரெய்ட் பயன்முறை மற்றும் டைம்-லேப்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு விருப்பங்களை வழங்குகிறது. 1080p வரை வீடியோ பதிவு செய்ய முடியும். முன் கேமராவில் மென்மையான-ஒளி வளையம், HDR பயன்முறை மற்றும் இரவு முறை ஆகியவற்றுக்கான விருப்பங்களுடன் 8MP கேமரா உள்ளது, இது சமூக ஊடக புகைப்படங்களை ரசிக்கும் பயனர்களுக்கு ஒரு நல்ல தேர்வாக அமைகிறது.

Redmi 15C: பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங்

Redmi 15C ஒரு பெரிய 6000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் ஒரு நாள் முழுவதும் வசதியாக நீடிக்கும். 33W ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் பெட்டியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. பெரிய பேட்டரி இருந்தபோதிலும், தொலைபேசி மிகவும் கனமாக இருக்கவில்லை. இது 10W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது, இது தேவைப்படும்போது பவர் பேங்காகப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. இந்த பெரிய பேட்டரி நீண்ட நேரம் தொலைபேசியைப் பயன்படுத்தும் பயனர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Redmi 15C:இணைப்பு, நெட்வொர்க் மற்றும் பிற அம்சங்கள்

இந்த தொலைபேசி 5G SA மற்றும் NSA நெட்வொர்க்குகளை ஆதரிக்கிறது, மேலும் அதன் பல 5G பேண்டுகள் அதை எதிர்காலத்திற்கு ஏற்றதாக ஆக்குகின்றன. இது புளூடூத் 5.4, டூயல்-பேண்ட் Wi-Fi, GPS, GLONASS, Beidou மற்றும் கலிலியோ வழிசெலுத்தல் அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. HyperOS 2 உடன் Android 15 இல் இயங்கும் இந்த தொலைபேசி, இரண்டு ஆண்டுகள் OS மற்றும் நான்கு ஆண்டுகள் பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளை உறுதியளிக்கிறது. பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட கைரேகை சென்சார், 3.5 மிமீ ஹெட்ஃபோன் ஜாக், எஃப்எம் ரேடியோ மற்றும் ஹை-ரெஸ் ஆடியோ ஆதரவு ஆகியவை இதை இன்னும் பயனர் நட்பு ரீதியில் மேம்படுத்துகின்றன.

மேலும் படிக்க | வந்தாச்சு மத்திய அரசின் பாரத் டாக்ஸி செயலி! ஓலா, ஊபர் நிறுவனங்களுக்கு சிக்கல்

மேலும் படிக்க | BSNL அசத்தல் ரீசார்ஜ் பிளான்.. ரூ.1 இருந்தால் போதும், 30 நாட்கள் 2GB டேட்டா

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

