களமிறங்கும் Redmi-ன் புதிய ஸ்மார்ட்போன், வேற லெவல் பெர்பார்மன்ஸ், பவர்ஃபுல் கேமிங்

Redmi K90 series launching In India : Redmi தனது ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதிய விருந்தை அளிக்கவுள்ளது. இந்தியாவில் மிக விரைவில், மிகச்சிறந்த செயல்திறனை உறுதிசெய்யும் ஒரு புதிய மொபைல் போனை அறிமுகப்படுத்தப்போவதாக அந்நிறுவனம் சூசகமாகத் தெரிவித்துள்ளது. வரவிருக்கும் இந்தச் சாதனத்தின் பெயரை அந்நிறுவனம் இன்னும் வெளியிடவில்லை என்றாலும், இந்தியாவில் Redmi K90 வரிசைச் சாதனங்களை அந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தக்கூடும் என்று தெரிவிக்கின்றன. இது அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், அறிமுகமாகவுள்ள இந்தச் சாதனம் Redmi K90 அல்லது Redmi K90 Pro Max-ஆக இருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விரைவில் வெளியாகவுள்ள ஒரு புதிய மொபைல்
Redmi நிறுவனம் தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக, விரைவில் வெளியாகவுள்ள ஒரு புதிய மொபைல் சாதனத்தைப் பற்றிய முன்னோட்டத்தை வெளியிட்டுள்ளது. வேகத்துடன் இத்தொலைபேசியை இணைத்துக் காட்டுவதன் மூலம், இச்சாதனம் அதிவேகச் செயலாக்கத் திறனையும் மிகச் சீரான செயல்பாட்டையும் வழங்கும் என அந்நிறுவனம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. தற்போது அந்த முன்னோட்டப் பக்கத்தில் "விரைவில் வருகிறது" (Coming Soon) என்ற செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது; இந்த Redmi 5G தொலைபேசியானது மே மாத இறுதியில் அல்லது ஜூன் மாதத்தின் தொடக்க நாட்களில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | OPPO Reno16 Pro 5G: விரைவில் அறிமுகம், லீக் ஆன முக்கிய அம்சங்கள்
Blink and you'll miss it. We are redefining where the limit starts.
Speed is no longer a feature, it’s the soul of what’s next. Stay Tuned! pic.twitter.com/IFt9mM8hWG
— Redmi India (@RedmiIndia) May 6, 2026
Redmi K90 Pro Max போன்
Redmi K90 Pro Max போனின் சிறப்பம்சங்களையும் விவரக்குறிப்புகளையும் பார்க்கையில், இந்த மொபைல் Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட் மூலம் இயங்கும் வகையில் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தீவிர பயன்பாடு அல்லது கேமிங் விளையாடும்போது தொலைபேசி அதிக வெப்பமடைவதைத் தடுக்கும் வகையில், இந்தச் சாதனத்தில் 6700mm² பரப்பளவு கொண்ட ஹீட் டிஸ்பென்ஷன் ஏரியா இடம்பெற்றுள்ளது. இத்தொலைபேசியானது ஒரு தனித்துவமான D2 கிராபிக்ஸ் சிப்புடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது; இது Adreno 840 GPU-உடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. சீனாவில், இது 16GB LPDDR5X RAM வசதியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
பவர் பேக்கப், இந்த Redmi ஸ்மார்ட்போன் 7560mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், விரைவாக சார்ஜ் செய்வதை சாத்தியமாக்க, இது 100W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்துடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த Redmi போன் 50W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் மற்றும் 22.5W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பங்களையும் ஆதரிக்கிறது.
|செயலி (Processor)
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|திரை (Display)
|6.59-அங்குல 2K AMOLED
|6.9-அங்குல 2K 12-bit AMOLED
|புதுப்பிப்பு விகிதம்
|120Hz
|120Hz
|உச்ச ஒளிர்வு (Peak Brightness)
|3500 nits
|3500 nits
|ரேம் (RAM)
|16GB LPDDR5X (சீன மாடல்)
|பின்புற கேமரா
|50MP (Light Fusion 800) + 50MP (Tele) + 8MP (Ultra-wide)
|50MP (Light Fusion 950) + 50MP (Ultra-wide) + 50MP (5x Periscope)
Redmi K90 Pro Max 5G விவரக்குறிப்புகள்
Redmi K90 Pro Max 5G ஆனது, 2608 x 1200 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.9-அங்குல 2K திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 12-பிட் AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளதோடு, 3500 nits உச்சபட்ச ஒளிர்வுத் திறனையும், 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தையும், 2560Hz உடனடித் தொடு உணர்திறன் விகிதத்தையும் வழங்குகிறது. பயனர்கள் இந்தத் தொலைபேசியில் 3D Ultrasonic திரைக்குள்ளேயே அமைந்த கைரேகை உணர்வியையும் காணலாம். இந்த மொபைல் சாதனம் IP68 தரச்சான்றைப் பெற்றுள்ளது.
மேலும் படிக்க | உங்கள் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ற பெஸ்ட் 1.5 Ton இன்வெர்ட்டர் ஏசிகள் இவைதான்
புகைப்படக்கலைக்காக, Redmi K90 Pro Max ஆனது f/1.67 aperture கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் Light Fusion 950 சென்சார், 50-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் மற்றும் 50-மெகாபிக்சல் 5x பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. அதேவேளையில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இந்தத் தொலைபேசியில் 20-மெகாபிக்சல் முன்புற கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
Redmi K90 5G பேட்டரி திறன்
Redmi K90 5G குறித்துப் பேசுகையில், இந்த மொபைல் சாதனம் Snapdragon 8 Elite செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. மின்சக்தித் தேவைக்காக, இது 7100mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது; இத்துடன் 100W அதிவேக சார்ஜிங் மற்றும் 22.5W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பங்களும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. புகைப்படம் எடுக்க இதில், மூன்று பின்புற கேமராக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன; இதில் 50-மெகாபிக்சல் Light Fusion 800 சென்சார், 50-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ சென்சார் மற்றும் 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் ஆகியவை அடங்கும்.
Redmi K90 ஸ்மார்ட்போனானது, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate), 2560Hz தொடு மாதிரி விகிதம் (touch sampling rate) மற்றும் 3500 nits பிரகாசம் கொண்ட 6.59-அங்குல 2K AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 3D Ultrasonic கைரேகை sensor ஒன்றையும் கொண்டுள்ளது. இந்த மொபைல் சாதனம் Xiaomi HyperOS 3 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இந்த Redmi போன் IP68 தரச்சான்று மற்றும் infrared sensor ஆகியவற்றை ஆதரிப்பதுடன், Wi-Fi 7 மற்றும் Bluetooth 5.4 போன்ற இணைப்பு வசதிகளையும் வழங்குகிறது.
மேலும் படிக்க | Vivo X300 Ultra, Vivo X300 FE இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்: முக்கிய அம்சங்களின் விவரம் இதோ