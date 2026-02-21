English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஷாக் கொடுத்த சலுகை! மிரட்டலான 6200mAh பேட்டரி Xiaomi போன் மீது ரூ.9,154 அதிரடி தள்ளுபடி

இந்த Redmi Note 14 Pro+ தொலைபேசி 6200mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 90W ஹைப்பர்சார்ஜை ஆதரிக்கிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 21, 2026, 01:01 PM IST
  • இந்த போன் 26% தள்ளுபடியுடன் இ-காமர்ஸ் வலைத்தளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
  • இந்த போனில் நிறுவனம் ரூ.9,154 நேரடி தள்ளுபடியை வழங்கியுள்ளது.
  • இந்த போன் ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜெனரல் 3 சிப்செட் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

Redmi Note 14 Pro+ 5G Discount Offer: Xiaomi இன் துணை நிறுவனமான Redmi இன் பிரபலமான ஸ்மார்ட்போனான Note 14 Pro+ 5G-ஐ மிகப்பெரிய தள்ளுபடி விலையில் வாங்க வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த போனில் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் உட்பட 50-மெகாபிக்சல் டிரிபிள் கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இது சக்திவாய்ந்த Snapdragon 7s Gen 3 சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. இந்த சாதனம் Gorilla Glass Victus 2 ஆல் பாதுகாக்கப்படுகிறது மற்றும் IP68 மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Flipkart தளத்தில் இந்த போன் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. போனின் ஒரிஜினல் விலை ரூ.34,999 இருக்கும் நிலையில், Flipkart தளத்தில் ரூ. 25,000-க்கும் குறைவான விலையில் வாங்கலாம்.

Redmi Note 14 Pro+ 5G Discount Offer Flipkart Deal Today

Redmi Note 14 Pro+ 5G தற்போது Flipkart தளத்தில் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கிறது. இந்த போன் 26% தள்ளுபடியுடன் e-commerce வலைத்தளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. Redmi Note 14 Pro+ 5G ரூ.25,845க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி நிறுவனம் இந்த போனில் நேரடியாக ரூ.9,154 தள்ளுபடியை வழங்கியுள்ளது. இருப்பினும், நீங்கள் வங்கி சலுகையை பயன்படுத்தி இந்த போனை இன்னும் குறைந்த விலையில் வாங்கலாம்.

இந்த போனை நீங்கள் Flipkart Axis Bank கிரெடிட் கார்டு பரிவர்த்தனை மூலம் இன்னும் மலிவான விலையில் பெறலாம். இந்த வங்கி சலுகையுடன் கூடுதலாக ரூ.1,293 தள்ளுபடியை நிறுவனம் வழங்குகிறது, இதன் மூலம் போனின் விலை ரூ.24,552 ஆகக் குறைக்கிறது. அதாவது நீங்கள் இந்த போனில் ரூ.10,500 வரை குறைந்த விலையில் பெறலாம். 8GB RAM, 128GB சேமிப்பு வகை இந்த சலுகையின் கீழ் கிடைக்கிறது.

Redmi Note 14 Pro+ 5G Specifications

Redmi Note 14 Pro 5G+ ஆனது 6.67-இன்ச் 1.5K AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 3000 nits உச்ச பிரகாசத்தையும் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் Snapdragon 7s Gen 3 சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. இது பின்புறத்தில் 50-மெகாபிக்சல் பிரதான கேமராவையும், 50-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ கேமராவையும், 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ராவைடு கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்பிற்காக இந்த போனில் 20-மெகாபிக்சல் முன் கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த போன் 6200mAh பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 90W ஹைப்பர்சார்ஜை ஆதரிக்கிறது. இந்த போன் ப்ளூடூத் 5.4 இணைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது IP68 மதிப்பீட்டில் வருகிறது. இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 14, ஹைப்பர்ஓஎஸ் இல் இயங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | Realme P4 Lite இந்தியாவில் அறிமுகம் ஆனது: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ

மேலும் படிக்க | Google Pixel 10a worth இல்லை.. இப்போதைக்கு இதுதான் டாப் 5 சிறந்த போன்கள்.. இதோ முழு பட்டியல்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

