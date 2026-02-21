ஷாக் கொடுத்த சலுகை! மிரட்டலான 6200mAh பேட்டரி Xiaomi போன் மீது ரூ.9,154 அதிரடி தள்ளுபடி

Redmi Note 14 Pro+ 5G Discount Offer: Xiaomi இன் துணை நிறுவனமான Redmi இன் பிரபலமான ஸ்மார்ட்போனான Note 14 Pro+ 5G-ஐ மிகப்பெரிய தள்ளுபடி விலையில் வாங்க வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த போனில் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் உட்பட 50-மெகாபிக்சல் டிரிபிள் கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இது சக்திவாய்ந்த Snapdragon 7s Gen 3 சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. இந்த சாதனம் Gorilla Glass Victus 2 ஆல் பாதுகாக்கப்படுகிறது மற்றும் IP68 மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Flipkart தளத்தில் இந்த போன் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி விலையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. போனின் ஒரிஜினல் விலை ரூ.34,999 இருக்கும் நிலையில், Flipkart தளத்தில் ரூ. 25,000-க்கும் குறைவான விலையில் வாங்கலாம்.
Redmi Note 14 Pro+ 5G Discount Offer Flipkart Deal Today
Redmi Note 14 Pro+ 5G தற்போது Flipkart தளத்தில் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கிறது. இந்த போன் 26% தள்ளுபடியுடன் e-commerce வலைத்தளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. Redmi Note 14 Pro+ 5G ரூ.25,845க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி நிறுவனம் இந்த போனில் நேரடியாக ரூ.9,154 தள்ளுபடியை வழங்கியுள்ளது. இருப்பினும், நீங்கள் வங்கி சலுகையை பயன்படுத்தி இந்த போனை இன்னும் குறைந்த விலையில் வாங்கலாம்.
இந்த போனை நீங்கள் Flipkart Axis Bank கிரெடிட் கார்டு பரிவர்த்தனை மூலம் இன்னும் மலிவான விலையில் பெறலாம். இந்த வங்கி சலுகையுடன் கூடுதலாக ரூ.1,293 தள்ளுபடியை நிறுவனம் வழங்குகிறது, இதன் மூலம் போனின் விலை ரூ.24,552 ஆகக் குறைக்கிறது. அதாவது நீங்கள் இந்த போனில் ரூ.10,500 வரை குறைந்த விலையில் பெறலாம். 8GB RAM, 128GB சேமிப்பு வகை இந்த சலுகையின் கீழ் கிடைக்கிறது.
Redmi Note 14 Pro+ 5G Specifications
Redmi Note 14 Pro 5G+ ஆனது 6.67-இன்ச் 1.5K AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 3000 nits உச்ச பிரகாசத்தையும் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் Snapdragon 7s Gen 3 சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. இது பின்புறத்தில் 50-மெகாபிக்சல் பிரதான கேமராவையும், 50-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ கேமராவையும், 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ராவைடு கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்பிற்காக இந்த போனில் 20-மெகாபிக்சல் முன் கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த போன் 6200mAh பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 90W ஹைப்பர்சார்ஜை ஆதரிக்கிறது. இந்த போன் ப்ளூடூத் 5.4 இணைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது IP68 மதிப்பீட்டில் வருகிறது. இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 14, ஹைப்பர்ஓஎஸ் இல் இயங்குகிறது.
மேலும் படிக்க | Realme P4 Lite இந்தியாவில் அறிமுகம் ஆனது: விலை, பிற விவரங்கள் இதோ
மேலும் படிக்க | Google Pixel 10a worth இல்லை.. இப்போதைக்கு இதுதான் டாப் 5 சிறந்த போன்கள்.. இதோ முழு பட்டியல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ