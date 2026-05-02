Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro Plus விலைகள் அதிகரிப்பு: எவ்வளவு தெரியுமா?

Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro Plus: பிப்ரவரி மாதத்தில், Xiaomi-யின் துணை பிராண்டான Redmi, தனது 'Note 15 Pro' வரிசையை இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இதில் Redmi Note 15 Pro மற்றும் Redmi Note 15 Pro Plus ஆகிய இரண்டு புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள் வெளியிடப்பட்டன. இவை இரண்டுமே 5G வசதி கொண்ட போன்களாகும்.
இவற்றில் 200 மெகாபிக்சல் கேமரா, பெரிய பேட்டரி மற்றும் AMOLED திரை ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இருப்பினும், தனது ரசிகர்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை அளிக்கும் வகையில், இந்நிறுவனம் இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களின் விலையையும் உயர்த்தியுள்ளது. Redmi Note 15 Pro மற்றும் Note 15 Pro+ ஆகிய போன்களின் விலை தற்போது அதிகரித்துள்ளது.
Redmi Note 15 Pro மற்றும் Redmi Note 15 Pro Plus ஆகியவற்றின் புதிய விலை விவரங்கள், அம்சங்கள், முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Redmi Note 15 Pro விலை விவரம்
- Redmi Note 15 Pro-வின் விலை ₹2,000 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 8GB RAM வசதி கொண்ட இந்த 5G போன், ஆரம்பத்தில் 128GB மற்றும் 256GB சேமிப்பக வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த போனின் ஆரம்ப விலை ₹29,999 ஆக இருந்தது. விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து, இது தற்போது ₹31,999 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
- அதேபோல, 256GB சேமிப்பக வகை ₹31,999-க்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் அதன் விலை இப்போது ₹33,999 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்த புதிய விலைகளுடன், Silver Ash, Mirage Blue மற்றும் Carbon Black ஆகிய வண்ண வகைகளில் இந்த நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் இந்த ஸ்மார்ட்போன் தற்போது விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.
Redmi Note 15 Pro:
8GB RAM + 128GB சேமிப்பகம்: அறிமுக விலை-₹29,999, விலை உயர்வு-₹2,000, புதிய விலை-₹31,999
8GB RAM + 256GB சேமிப்பகம்: அறிமுக விலை-₹31,999, விலை உயர்வு-₹2,000, புதிய விலை-₹33,999
Redmi Note 15 Pro+ விலை விவரம்
- Redmi Note 15 Pro+ 5G போன் மூன்று வெவ்வேறு வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் அடிப்படை வகையில் 8GB RAM உடன் 256GB சேமிப்பகம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆரம்பத்தில் ₹37,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த வகையின் விலை தற்போது ₹2,000 உயர்ந்து, ₹39,999 ஆக மாறியுள்ளது.
- 12GB RAM + 256GB சேமிப்பக வகையின் விலை ₹39,999-லிருந்து ₹41,999 ஆக மாறியுள்ளது.
- மிக உயர்ந்த வகையான 12GB + 512GB மாடலின் விலை ₹1,000 உயர்ந்து, தற்போது ₹44,999 ஆக உள்ளது.
- இந்த Redmi போன், Coffee Mocha, Mirage Blue மற்றும் Carbon Black ஆகிய வண்ண வகைகளில் Mi.com இணையதளத்தில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.
Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro Plus: சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள்
- Redmi Note 15 Pro 5G போன், 2.6GHz வரையிலான வேகத்தில் இயங்கும் MediaTek Dimensity 7400-Ultra செயலியைக் கொண்டுள்ளது. Redmi Note 15 Pro+ ஸ்மார்ட்போன், 2.7GHz உச்ச வேகத்தில் இயங்கும் Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 செயலியைக் கொண்டுள்ளது.
- இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் Xiaomi HyperOS இயங்குதளத்தில் இயங்குகின்றன. மேலும், வேகமான மற்றும் தடையற்ற கேமிங் அனுபவத்தை வழங்குவதற்காக, சிறந்த வெப்ப மேலாண்மையை உறுதிசெய்யும் Xiaomi IceLoop குளிரூட்டும் அமைப்பையும் இவை கொண்டுள்ளன.
- இந்த இரண்டு Redmi Note ஸ்மார்ட்போன்களுமே 6.83-அங்குல 1.5K திரையைக் கொண்டுள்ளன. Note 15 Pro ஒரு தட்டையான திரையைக் (flat screen) கொண்டிருந்தாலும், Note 15 Pro+ ஒரு Quad-Curve திரையைக் கொண்டுள்ளது.
- இரண்டு சாதனங்களும் CrystalRes AMOLED பேனலைப் பயன்படுத்துகின்றன. இவை 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம், 3200 nits உச்ச பிரகாசம், Flicker-Free சான்றிதழ், திரைக்குள்ளேயே அமைந்த கைரேகை உணர்வி மற்றும் Corning Gorilla Glass Victus 2 பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை வழங்குகின்றன.
Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro Plus: கேமரா
புகைப்படம் எடுக்க, Redmi Note 15 Pro மற்றும் Note 15 Pro+ ஆகிய இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களுமே மிகச் சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன. இவற்றின் பின்பக்கத்தில் 200-மெகாபிக்சல் கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. இந்தக் கேமரா 2x மற்றும் 4x 'in-sensor zoom' திறன்களையும், OIS (Optical Image Stabilization) அம்சங்களையும் ஆதரிக்கிறது. இந்த பின்பக்க கேமரா அமைப்பில் 8-மெகாபிக்சல் 'ultra-wide-angle' லென்ஸும் அடங்கும். செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, Redmi Note 15 Pro-வில் 20-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவும், Redmi Note 15 Pro+-இல் 32-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro Plus: பேட்டரி
சிறந்த பவர் பேக்அப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், Redmi Note 15 Pro+ 5G போன் 6500mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது. மேலும், இந்த பெரிய பேட்டரியை விரைவாக சார்ஜ் செய்வதற்காக, இச்ச ஸ்மார்ட்போனில் 100W HyperCharge தொழில்நுட்பம் இடம்பெற்றுள்ளது. Redmi Note 15 Pro-வைப் பொறுத்தவரை, இதில் 6580mAh பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது. இது 45W வேகமான சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது. இந்த இரண்டு Redmi மொபைல் போன்களும் 22.5W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்துடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
