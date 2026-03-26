Redmi Note 15 SE 5G: அறிமுக தேதி, பேட்டரி, நிறம்.. முழு விவரம் இதோ

Redmi Note 15 SE 5G: துடிப்பான சிவப்பு நிறம் மற்றும் உறுதியான தங்க நிற ஃப்ரேமுடன் Redmi Note 15 SE 5G அறிமுகம் ஆகவுள்ளது. மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய அம்சம் அதன் புதிய "ஸ்பெஷல் எடிஷன்" வடிவமைப்பாகும். முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 04:48 PM IST
RCB vs SRH: ராயல் சேலஞ்சர் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. ரூ.7 கோடி வீரர் நீக்கம்!
camera icon7
RCB
RCB vs SRH: ராயல் சேலஞ்சர் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. ரூ.7 கோடி வீரர் நீக்கம்!
பக்தர்களே அலர்ட்.. பழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் ரத்து.. எப்போது தெரியுமா?
camera icon6
Palani
பக்தர்களே அலர்ட்.. பழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் ரத்து.. எப்போது தெரியுமா?
அகவிலைப்படி உயர்வு: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஏமாற்றம்
camera icon10
DA hike
அகவிலைப்படி உயர்வு: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஏமாற்றம்
பண மழை கொட்டப்போகுது.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம்: புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்!
camera icon6
Mercury transit
பண மழை கொட்டப்போகுது.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம்: புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்!
Redmi Note 15 SE 5G: Xiaomi -யின் துணை பிராண்டான Redmi, தனது மிகவும் வெற்றிகரமான ஸ்மார்ட்போனான Redmi Note 15 SE 5G -இன் ஒரு முழுமையான மற்றும் சிறப்பான பதிப்பை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துகிறது. ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட்டில் இது குறித்த ஒரு டீசர் வெளியாகியுள்ளது. இதன் படி, இந்தத் தொலைபேசி ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ளது. இது சீனாவின் பிரபலமான "New Year Cherry Red" பதிப்பால் ஈர்க்கப்பட்ட வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.

Redmi Note 15 SE 5G: பேட்டரி

பேட்டரி திறனிலும் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. ஸ்டாண்டர்ட் மாடலின் கட்டமைப்பிற்கு இணங்க, 45W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 5,520mAh பேட்டரியை இந்தச் சாதனம் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Redmi Note 15 SE 5G: சிவப்பு நிறத்தில் மாஸ் தோற்றம்

துடிப்பான சிவப்பு நிறம் மற்றும் உறுதியான தங்க நிற ஃப்ரேமுடன், இந்தத் தொலைபேசி நடுத்தர விலைப்பிரிவில் ஒரு வெற்றிகரமான மற்றும் புத்திசாலித்தனமான தேர்வாக அமையத் தயாராக உள்ளது. Redmi Note 15 SE 5G -யில் செய்யப்பட்டுள்ள வியத்தகு மாற்றங்கள் மற்றும் அதை ஒரு மதிப்புமிக்க முதலீடாக மாற்றக்கூடிய வலுவான சிறப்பம்சங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

Redmi Note 15 SE 5G: ஸ்பெஷலான வடிவமைப்பு

Redmi Note 15 SE 5G -யின் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய அம்சம் அதன் புதிய "ஸ்பெஷல் எடிஷன்" வடிவமைப்பாகும். இது முந்தைய மாடல்களை விட இதற்கு மிகவும் செழுமையான தோற்றத்தை அளிக்கிறது. இது குறித்து கசிந்த தகவல்கள் மற்றும் ஃப்ளிப்கார்ட் டீசரின் மூலம், இந்தத் தொலைபேசி அடர் செர்ரி ரெட் (Cherry Red) நிறத்திலான பின்பக்கப் பகுதியையும், பளபளப்பான தங்க நிறச் சட்டத்தையும் கொண்டிருக்கும் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

Redmi Note 15 SE 5G: பின்புறத்தில் Redmi' முத்திரை

தொலைபேசியின் பின்பக்க மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பெரிய அளவிலான 'Redmi' முத்திரை, இதற்கு ஒரு நேர்த்தியான மற்றும் உயர்தரமான உணர்வை அளிக்கிறது. இதன் சதுர வடிவ கேமரா தொகுதி நவீனமாகத் தெரிவது மட்டுமல்லாமல், இரண்டு சக்திவாய்ந்த கேமராக்களையும், ஒரு சக்திவாய்ந்த LED ஃபிளாஷ் விளக்கையும் கச்சிதமாக ஒருங்கிணைத்துள்ளது. தங்கள் தேர்வுகளில் ஒரு நேர்த்தியான மற்றும் உறுதியான தன்மையை விரும்புவோருக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

Redmi Note 15 SE 5G: மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள்

மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, Redmi Note 15 SE 5G அதன் ஸ்டாண்டர்ட் மாடலைப் போலவே வலுவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது பிரமிக்க வைக்கும் 6.67-அங்குல Super AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய இந்தத் திரை, மென்மையான மற்றும் சக்திவாய்ந்த அனுபவத்தை வழங்கும். இது கேமிங் மற்றும் வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் அனுபவத்தை மிகவும் எளிதாக்குகிறது.

Redmi Note 15 SE 5G: சக்திவாய்ந்த செயலி

வலுவான 5G இணைப்பு மற்றும் சக்திவாய்ந்த செயலியுடன், இந்தத் தொலைபேசி பல பணிகளை ஒரே நேரத்தில் கையாளக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த சாதனமாகத் திகழும். இந்தச் சிறப்புப் பதிப்பின் மூலம், பாணியை விட தொழில்நுட்பத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வாடிக்கையாளர்களையும், கூட்டத்திற்கு மத்தியில் தனித்துத் தெரியும் ஒரு தொலைபேசியை விரும்புவோரையும் ஈர்க்க Redmi நிறுவனம் தீவிர முயற்சி எடுத்துள்ளது.

Redmi Note 15 SE 5G: விலை மற்றும் வெளியீட்டுத் தேதி

விலையைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வழக்கமான Redmi Note 15 5G மாடலின் ஆரம்ப விலை ₹22,999 ஆக இருந்தது. இந்த புதிய சிறப்புப் பதிப்பும் அதே வலுவான விலை வரம்பிற்குள்ளேயே அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி முதல் Flipkart மூலம் இந்தத் தொலைபேசி விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். 

தற்போதுள்ள கருப்பு (Black) மற்றும் கிளேசியர் பிளூ (Glacier Blue) வண்ணங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், இதில் அறிமுகமாகும் புதிய 'Cherry Red' நிறம் நிச்சயமாக ஒரு தனித்துவமான மற்றும் கண்ணைக் கவரும் தேர்வாகத் திகழும். ஒரு முதன்மைத் தரத் தொலைபேசியின் நேர்த்தியான தோற்றத்தையும், Redmi-யின் வலுவான நம்பகத்தன்மையையும் ஒருங்கே கொண்ட ஒரு ஸ்மார்ட்போனை தேடும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு Redmi Note 15 SE 5G மிகச்சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1. Redmi Note 15 SE 5G அறிமுகம் எப்போது?
Redmi Note 15 SE 5G ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.

2. Redmi Note 15 SE 5G -யின் முக்கிய அம்சம் எது?
Redmi Note 15 SE 5G -யின் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய அம்சம் அதன் புதிய "ஸ்பெஷல் எடிஷன்" வடிவமைப்பாகும்.

3. Redmi Note 15 SE 5G ஸ்மார்ட்போனை எங்கு வாங்குவது?
Redmi Note 15 SE 5G ஸ்மார்ட்போனை ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட்டில் வாங்கலாம்.

மேலும் படிக்க | Vivo T5 Pro விரைவில் அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி.... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

மேலும் படிக்க | Realme 16 5G: இந்தியாவில் அறிமுகம் எப்போது? கசிந்த முக்கிய தகவல்கள்

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

