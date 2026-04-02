Redmi Note 15 SE 5G இன்று அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி.... முக்கிய விவரங்கள் இதோ

Redmi Note 15 SE 5G Launch In India : ரெட்மி நிறுவனம் தனது 'Note' வரிசையில் புதியதொரு மாடலை அறிமுகம் படுத்தும் வகையில், Redmi Note 15 SE 5G ஸ்மார்ட்போனை இன்று அதாவது ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இந்த புதிய மாடல், அந்த வரிசையின் அடிப்படை மாடலுக்குக் கீழான நிலையில் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் தொலைபேசி குறித்து இதுவரை நமக்குத் தெரிந்த பெரும்பாலான தகவல்கள், Flipkart தளத்தில் உள்ள அதன் அதிகாரப்பூர்வ மைக்ரோசைட்டிலிருந்தே பெறப்பட்டவை ஆகும்; அறிமுகத்திற்கு முன்னதாகவே புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள அந்த இணையப்பக்கத்தில், தொலைபேசியின் பேட்டரி, சிப்செட், கேமரா மற்றும் வடிவமைப்பு குறித்த விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
Redmi Note 15 SE போனின் பேட்டரி திறன் எப்படி?
Redmi Note 15 SE 5G மாடலானது, 45W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 5,800mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது; இது Redmi Note 15 5G போனில் இடம்பெற்றுள்ள 5,520mAh பேட்டரியை விடச் சற்றுப் பெரியதாகும்.
அதுமட்டுமின்றி இந்த போனில் Snapdragon 6 Gen 3 சிப்செட் இடம்பெறுவதையும் உறுதி செய்கிறது; இது சாதனத்தின் செயல்திறனை அடிப்படை மாடலுக்கு இணையான நிலையில் தக்கவைத்துக்கொள்கிறது. ஆனால், 'SE' மாடல் சில அம்சங்களைக் குறைத்துக்கொள்ளும் பகுதி அதன் கேமரா அமைப்பாகும். வழக்கமான Note 15 மாடலில் இடம்பெற்றுள்ள 108MP முதன்மை கேமரா மற்றும் அல்ட்ரா-வைட் (ultrawide) அமைப்போடு ஒப்பிடுகையில், இந்த SE மாடலில் 4K வீடியோ ஆதரவுடன் கூடிய 50MP முதன்மை சென்சார் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வடிவமைப்பு பொறுத்தவரை, Redmi நிறுவனம் இதில் சில தனித்துவமான அம்சங்களைச் சேர்த்துள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியானது Carbon Black, Frosted White மற்றும் பின்புறத்தில் 'Vegan Leather' பூச்சுடன் கூடிய Crimson Reserve ஆகிய வண்ணங்களில் அறிமுகமாகலாம். இதன் ஒட்டுமொத்தத் தோற்றம் Note 15 வரிசைத் தொடரை ஒத்திருந்தாலும், இதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள பொருட்கள் மற்றும் பூச்சுகள் ஆகியவை, இந்த 'SE' மாடலைத் தனித்துவமாக உணரச் செய்வதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
Redmi Note 15 SE 5G: வெளியீட்டுத் தேதி, எதிர்பார்க்கப்படும் விவரக்குறிப்புகள்
Redmi India நிறுவனம், தனது 'X' கணக்கு மற்றும் Flipkart-இல் உள்ள அதற்கென ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பிரத்யேக இணையப்பக்கம் வாயிலாக, Redmi Note 15 SE ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளதை உறுதி செய்துள்ளது; இதன் மூலம், இது ஏற்கனவே அறிமுகமாகியுள்ள Note 15 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களுடன் இணைகிறது. இது 7.35 மி.மீ தடிமன் கொண்ட, மிகவும் மெல்லிய (slim) ஒரு சாதனமாக இருக்கும் என்றும், இதன் பின்பகுதி leather-like texture கொண்டதாக அமையும் என்றும் அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், Redmi Note 15 SE 5G மாடலில் 5,800 mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இடம்பெறுவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது; இது 45W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கும். இந்தச் சாதனம், வழக்கமான Redmi Note 15 5G மாடலிலும் இடம்பெற்றுள்ள, ஆக்டா-கோர் Snapdragon 6 Gen 3 சிப்செட் மூலம் இயங்கும். 10% ‘GPU மேம்பாடு’ மற்றும் 30% ‘CPU மேம்பாடு’ ஆகியவற்றுடன், இத்தொலைபேசியில் ‘48 மாதங்களுக்குத் தடையற்ற (lag-free) செயல்திறன்’ கிடைக்கும் என்று நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது.
Redmi Note 15 SE ஆனது, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) மற்றும் 3,200 nits வரையிலான உச்ச பிரகாசத்தைக் கொண்ட 6.77-அங்குல AMOLED திரையுடன் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போனில், 'squircle' வடிவ கேமராவை கொண்டிருக்கும். இதில், இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு இடம்பெறும். இது 50MP MasterPixel முதன்மை சென்சாருடன் வரும்; இச்சென்சார் 4K தரத்திலான வீடியோக்களைப் பதிவு செய்யும் திறன் கொண்டது.
— Redmi India (@RedmiIndia) April 1, 2026
Redmi Note 15 SE 5G விலை
Xiaomi-யின் துணை நிறுவனமான Redmi, இந்தியாவில் Redmi Note 15 SE 5G போனின் விலையை இன்னும் வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில்—ஜனவரி 6-ஆம் தேதி—இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Redmi Note 15 5G மாடலின் விலைக்குச் சமமாகவோ அல்லது அதைவிடச் சற்று அதிகமாகவோ இதன் விலை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், இதன் துல்லியமான விலை விவரங்கள் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Introducing the #REDMINote15SpecialEdition. #TheBolderNote is here to redefine the segment starting at 17,999.
Ultra-thin 7.35mm body
50MasterPixel Dual AI Camera
5800mAh Battery
Sale starts on 7th April.
Know More: https://t.co/tMncwMNcBv#FasterBolderSimplyBetter pic.twitter.com/CS4FA88Grf
— Redmi India (@RedmiIndia) April 2, 2026
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
Redmi Note 15 SE 5G எப்போது இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது?
ரெட்மி நிறுவனம் தனது Redmi Note 15 SE 5G போனை இன்று அதாவது ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது.
Redmi Note 15 SE போனின் பேட்டரி
Redmi Note 15 SE 5G மாடலானது, 45W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 5,800mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும்.
Redmi Note 15 SE 5G போனின் கேமரா அமைப்பு எப்படி?
இந்த போனில், 'squircle' வடிவ கேமராவை கொண்டிருக்கும். இதில், இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு இடம்பெறும். இது 50MP MasterPixel முதன்மை சென்சாருடன் வரும்.\
மேலும் படிக்க | Lava Bold N2 Pro 4G நாளை இந்தியாவில் அறிமுகம்: கம்மி விலையில் வியக்க வைக்கும் அம்சங்கள்
மேலும் படிக்க | OnePlus Nord 6 இந்தியாவில் அறிமுகம்.. விலை, அம்சங்கள், அனைத்து விவரங்களும் இதோ
