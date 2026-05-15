/Redmi Turbo 5 இந்தியாவில் அறிமுகம்: தேதி, விலை, பேட்டரி... முக்கிய தகவல்கள் லீக்

Redmi Turbo 5 Launch: Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளதாக அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. Redmi Turbo 5 குறித்த ஒரு பிரத்யேக இணையப்பக்கம், அமேசான் மின்னணி வர்த்தகத் தளத்தில் தற்போது நேரலையில் உள்ளது.
Redmi Turbo 5 Launch: Redmi நிறுவனம், சில நாட்களுக்கு முன்பு, இந்தியாவில் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தப்போவதாக சூசகமாகத் தெரிவித்தது. அது சிறப்பான செயல்திறனையும், தடையற்ற கேமிங் அனுபவத்தையும் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட போன் என்றும் கூறப்பட்டது. நேற்று அந்த ஸ்மார்ட்போனின் பெயரை நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது.
Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளதாக அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. Redmi Turbo 5 குறித்த ஒரு பிரத்யேக இணையப்பக்கம் (microsite), அமேசான் மின்னணி வர்த்தகத் தளத்தில் தற்போது நேரலையில் உள்ளது. இது அந்த ஸ்மார்ட்போனின் அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது. இனி இந்த ஸ்மார்ட்போனின் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டுத் தேதி மட்டுமே அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.
The fastest #REDMI yet.— Redmi India (@RedmiIndia) May 14, 2026
Introducing the all-new #REDMITurbo5. Built for relentless speed, fluid performance, and a pace that never drops.
Always fast. Always #ReadyWhenYouAre. #ComingSoon
Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போன் ஜூன் 10-ஆம் தேதி இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகமாகக்கூடும் என்று சமீபத்திய கசிவுகள் தெரிவித்தன. Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போன் முதலில் இந்த ஆண்டின் ஜனவரி மாதம் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தற்போது சீனாவில் விற்பனையாகும் அதே மாடலே இந்தியச் சந்தையிலும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Redmi India நிறுவனம் ஏற்கனவே Redmi Turbo 5-இன் first look -ஐ வெளியிட்டுள்ளது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்தத் தொலைபேசியின் பின்பக்க வடிவமைப்பு, கடந்த மார்ச் மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட POCO X8 Pro Max ஸ்மார்ட்போனின் வடிவமைப்பை மிகவும் ஒத்திருக்கிறது.
இந்திய வாடிக்கையாளர்கள் அதிகபட்சமாகச் செலவிடும் விலை பிரிவான ரூ. 28,000 முதல் 35,000 வரையிலான விலையளவில், முதன்மைத் தர (flagship) மாடல்களுக்கு இணையான சிறப்பம்சங்களுடன் Turbo 5 வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Redmi Turbo 5 மாடலைப் பற்றிப் பேசுகையில், இந்தச் சாதனம் MediaTek Dimensity 8500-Ultra செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது LPDDR5X Ultra RAM உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிக செயல்திறன் தேவைப்படும் பணிகளைச் செய்யும்போது தொலைபேசி அதிக வெப்பமடைவதைத் தடுக்க, இதில் '3D Ice-Sealed Circulating Cooling System' எனும் குளிரூட்டும் அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. சீனாவில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Xiaomi HyperOS 3 இயங்குதளத்தில் இயங்கும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
|Redmi Turbo 5
|விவரம்
|அறிமுகம்
|ஜூன் 10
|விலை
|ரூ. 28,000 முதல் 35,000
|டிஸ்பிளே
|6.59-அங்குல 1.5K OLED திரை
|பேட்டரி
|6,500mAh
Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போன், M10 ஒளிரும் பொருளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட 6.59-அங்குல 1.5K OLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் திரை 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 3500 nits உச்ச பிரகாசம் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. மேலும் இது Dolby Vision தொழில்நுட்பத்தையும் ஆதரிக்கிறது. Redmi Turbo 5-இல் 'Green Mountain Eye Protection' (கண்களைப் பாதுகாக்கும் தொழில்நுட்பம்), திரைக்குள்ளேயே அமைந்த கைரேகை உணர்வி (in-display fingerprint sensor), மற்றும் Corning Gorilla Glass 7i போன்ற தொழில்நுட்ப அம்சங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
பேக் அப் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய, சீனாவில் Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போனில் 7560mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியானது 100W அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்தையும், அதனுடன் 27W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் (reverse charging) திறன்களையும் கொண்டுள்ளது.
இந்தியவில், இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 6,500mAh பேட்டரியும், அதனுடன் 100W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 27W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் வசதியும் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சிறப்பம்சங்களின் ஒருங்கிணைப்பால், பயனர்கள் பேட்டரியை சுமார் 40 நிமிடங்களில் முழுமையாக சார்ஜ் செய்துகொள்ள முடியும். மேலும், இயர்பட்கள் அல்லது ஸ்மார்ட்வாட்ச் போன்ற சாதனங்களை நேரடியாகத் தங்கள் போனிலிருந்தே சார்ஜ் செய்துகொள்ளவும் இயலும்.
புகைப்படங்களை எடுக்க, இந்த Redmi 5G தொலைபேசியில் 50MP Sony IMX882 சென்சார் கொண்ட இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பும், 20MP செல்ஃபி சென்சாரும் இடம்பெற்றுள்ளன.
Redmi Turbo 5 பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):
1. Redmi Turbo 5 எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?
Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போன் ஜூன் 10-ஆம் தேதி இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகமாகக்கூடும்
2. Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போனின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை என்ன?
இந்தியாவில் POCO X8 Pro-வின் விலை தற்போது ரூ. 32,999-இல் தொடங்குகிறது. எனவே, Redmi Turbo 5-ம் இதேபோன்ற விலை வரம்பிலேயே அறிமுகமாகும் என்று வாடிக்கையாளர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.
3. Redmi Turbo 5 பேட்டரி திறன் எப்படி இருக்கும்?
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 6,500mAh பேட்டரி இருக்ககூடும்.