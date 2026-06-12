/Redmi Turbo 5 ஜூன் 16 அறிமுகம்: அதற்கு முன் வெளிவந்த முக்கிய விஷயங்கள்

Redmi Turbo 5: Redmi நிறுவனம் தனது சக்திவாய்ந்த ஸ்மார்ட்போனான Redmi Turbo 5-ஐ அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. ஜூன் 16 அன்று இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள ஒரு முக்கிய நிகழ்வில், Redmi Turbo 5 அதிகாரப்பூர்வமாக இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. ஸ்டைலான தோற்றம் கொண்ட இந்த ஸ்மார்ட்போன், 7540mAh பேட்டரி, 12GB RAM மற்றும் MediaTek Dimensity 8500 Ultra சிப்செட் உள்ளிட்ட சக்திவாய்ந்த அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்தியாவில் அறிமுகமாவதற்கு முன்னதாகவே, Redmi Turbo 5 5G-யின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Redmi Turbo 5 கடினமான பணிகளைச் சிறப்பாகக் கையாளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த ஸ்மார்ட்போனாக அமையவுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 8500 Ultra சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. 3nm தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஆக்டா-கோர் (octa-core) செயலி, 2.2GHz முதல் 3.4GHz வரையிலான வேகத்தில் செயல்படும் திறன் கொண்டது. கிராபிக்ஸ் பணிகளுக்காக இதில் Mali-G720 GPU இடம்பெற்றுள்ளது. இது AnTuTu சோதனையில் 2 மில்லியன் வரையிலான ஸ்கோரைப் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடுமையான கேமிங் மற்றும் அதிக செயல்திறன் தேவைப்படும் பணிகளுக்கு ஈடுகொடுக்க இந்த ஸ்மார்ட்போனில் '3D Ice-Loop' குளிரூட்டும் அமைப்பு (cooling system) சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கேமிங்கின் போது உருவாகும் வெப்பத்தை இந்த அமைப்பு விரைவாக வெளியேற்றி, சாதனம் அதிக வெப்பமடைவதைத் தடுக்கிறது. இதன் மூலம் பயனர்கள் மென்மையான கேமிங் அனுபவத்தைப் பெறலாம். இது 2K ஃப்ரேம் ரேட்களை ஆதரிக்கும் திறனையும் கொண்டிருக்கலாம். இந்தியாவில், வேகமான மற்றும் தடையற்ற மல்டிடாஸ்கிங்கை உறுதி செய்யும் வகையில் LPDDR5X Ultra RAM-உடன் இந்தச் சாதனம் அறிமுகமாகும்.
Redmi Turbo 5 5G-யில் 'விரிவாக்கக்கூடிய RAM' (expandable RAM) தொழில்நுட்பமும் உள்ளது. இது பிசிக்கல் ரேமான 12GB RAM-உடன் கூடுதல் 12GB 'விர்ச்சுவல் RAM'-ஐ (virtual RAM) இணைத்து, மேம்பட்ட செயல்திறனுக்காக மொத்தம் 24GB RAM (12GB + 12GB) திறனை வழங்குகிறது. இந்த Redmi போன் UFS 4.1 சேமிப்புத் திறனைக் (storage) கொண்டிருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்திய சந்தையில், இந்த Redmi 5G போன் HyperOS 3 உடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட Android 16 இயங்குதளத்தில் அறிமுகமாகும்.
Redmi Turbo 5 5G முக்கிய அம்சங்கள்
|Redmi Turbo 5 அம்சம்
|விவரம்
|சிப்செட்
|MediaTek Dimensity 8500 Ultra
|பேட்டரி
|7,540mAh
|கேமரா
|இரட்டைப் பின்புற கேமரா அமைப்பு
|திரை
|2756 x 1268 பிக்சல் ரெசல்யூஷன் கொண்ட 6.59 அங்குலத் திரை
|விலை
|₹40,000 முதல் ₹45,000 வரையிலான விலை வரம்பு
Redmi Turbo 5-இன் மற்றொரு முக்கிய சிறப்பம்சம் அதன் சக்திவாய்ந்த பேட்டரி ஆகும். வலுவான பேட்டரி திறனை உறுதி செய்வதற்காக, 7,540mAh என்ற மிகப்பெரிய பேட்டரியுடன் இந்த Redmi 5G போன் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இது Redmi-யின் தயாரிப்பு வரிசையிலேயே மிகப்பெரிய பேட்டரி கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாக அமையவுள்ளது. இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகமாகும் இந்தச் சாதனத்தின் பேட்டரி, ஐந்து ஆண்டுகள் வரை அதன் செயல்திறனைத் தக்கவைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Redmi Turbo 5-இன் பெரிய பேட்டரியை விரைவாக சார்ஜ் செய்ய, இதில் 100W Hypercharge தொழில்நுட்பம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், வெறும் சில நிமிடங்களிலேயே 0%-லிருந்து 50% வரை சார்ஜ் செய்ய முடிவதோடு, நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் வகையிலான பேட்டரி திறனையும் இது வழங்கும். நிறுவனம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ விவரங்களை வெளியிடவில்லை என்றாலும், Redmi Turbo 5-இல் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியும் இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
புகைப்பட வசதிக்காக, Redmi Turbo 5 5G-யில் இரட்டைப் பின்புற கேமரா அமைப்பு (dual rear camera setup) இடம்பெற்றுள்ளது. இவை தொலைபேசியின் பின்புறப் பலகத்தில் (back panel) செங்குத்தாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வழக்கமான கேமரா தொகுதிக்கு (camera module) பதிலாக, இரண்டு பெரிய கேமரா வளையங்கள் நேரடியாகப் பலகத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. சுவாரஸ்யமாக, இந்த கேமரா வளையங்களில் உள்ளமைக்கப்பட்ட விளக்குகள் உள்ளன; அறிவிப்புகள் (notifications) வரும்போது இவை ஒளிரும். கேமரா சென்சார்களுக்கு அருகில் ஒரு LED ஃபிளாஷ் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Redmi Turbo 5-இன் பின்புற கேமரா அமைப்பில், f/1.5 அப்பர்ச்சர் (aperture) கொண்ட 50 மெகாபிக்சல் Sony IMX882 முதன்மை சென்சார் உள்ளது; இதில் OIS (Optical Image Stabilization) மற்றும் EIS (Electronic Image Stabilization) ஆகிய தொழில்நுட்பங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனுடன், f/2.2 அப்பர்ச்சர் கொண்ட 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸும் உள்ளது. செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு, இந்த Redmi 5G போனில் 20 மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Redmi Turbo 5 5G-யின் திரை அளவு குறித்து நிறுவனம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், இது 2756 x 1268 பிக்சல் தீர்மானம் (resolution) கொண்ட 6.59 அங்குலத் திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. 'பஞ்ச்-ஹோல்' (punch-hole) பாணியிலான இந்தத் திரை, AMOLED பேனலை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இருக்கும். இந்த போன் 1.5K ரெசல்யூஷன், 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) மற்றும் 3500 நிட்ஸ் (nits) வரையிலான அதிகபட்ச பிரகாசம் (peak brightness) ஆகியவற்றை ஆதரிக்கும் என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
Redmi இதனை "Fluid display" (திரவத்தன்மை கொண்ட மென்மையான திரை) என்று அழைக்கிறது. இந்நிறுவனத்தின் தகவலின்படி, இதன் திரை 'கொரில்லா கிளாஸ் 7i' (Gorilla Glass 7i) அடுக்கு மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் திரைக்குள்ளேயே (in-display) செயல்படும் 3D அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை சென்சாரும் இடம்பெறும். மேலும், "Wet Hand Touch 2.0" போன்ற மேம்பட்ட அம்சங்களும் இதில் சேர்க்கப்படலாம். குறிப்பாக, தூசி மற்றும் நீரிலிருந்து பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், IP66, IP68, IP69 மற்றும் IP69K ஆகிய தரச் சான்றிதழ்களுடன் இந்த Redmi 5G போன் அறிமுகமாகிறது.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Redmi Turbo 5 ஆனது OnePlus 15R மற்றும் iQOO 15R போன்ற ஸ்மார்ட்போன்களுடன் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது.
விலை நிலவரத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்தியாவில் Realme 16 Pro+, Vivo V70 மற்றும் சமீபத்தில் அறிமுகமான Motorola Edge 70 Pro+ போன்ற மொபைல்களுக்கு Redmi Turbo 5 போட்டியாக அமையலாம்.