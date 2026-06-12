Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /Redmi Turbo 5 ஜூன் 16 அறிமுகம்: அதற்கு முன் வெளிவந்த முக்கிய விஷயங்கள்

Redmi Turbo 5 ஜூன் 16 அறிமுகம்: அதற்கு முன் வெளிவந்த முக்கிய விஷயங்கள்

Redmi Turbo 5: ஜூன் 16 அன்று இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள ஒரு முக்கிய நிகழ்வில், Redmi Turbo 5 அதிகாரப்பூர்வமாக இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 12, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:13 PM IST
Redmi Turbo 5 ஜூன் 16 அறிமுகம்: அதற்கு முன் வெளிவந்த முக்கிய விஷயங்கள்
Image Credit: Redmi Turbo 5 (Photo: Redmi)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பெட்ரோல், டீசல் வாங்க புதிய வரம்பு: இனி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான்... புதிய உத்தரவு
Petrol10 min ago
2
dindigul14 min ago
3
Udhayanidhi Stalin16 min ago
4
E85 Fuel India18 min ago
5
hyderabad murder24 min ago