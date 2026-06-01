/Redmi Turbo 5 நாளை இந்தியாவில் அறிமுகம்: 7560mAh பேட்டரி, அசத்தலான கேமரா

Redmi Turbo 5: Xiaomi-யின் துணை பிராண்டான Redmi, இந்தியச் சந்தையில் 'Redmi Turbo 5' என்ற புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாகச் சில நாட்களுக்கு முன்பு அறிவித்தது. தற்போது, இந்த ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீட்டுத் தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போன் ஜூன் 2-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
அறிமுகத்தின் போது, Redmi Turbo 5 தொலைபேசியின் அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள் குறித்த தகவல்கள் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது உயர்தர விவரக்குறிப்புகளைக் கொண்ட, ஒரு சக்திவாய்ந்த கேமிங் ஸ்மார்ட்போனாகச் சந்தையில் களமிறங்க உள்ளது.
இந்தியாவில் Redmi Turbo 5-க்கான வெளியீட்டு நிகழ்வு குறித்த குறிப்பிட்ட விவரங்கள் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், ஜூன் 2-ஆம் தேதி Redmi Turbo 5-ஐ அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக, அந்நிறுவனம் தனது அதிகாரப்பூர்வ X பக்கத்தில் வெளியிட்ட ஒரு பதிவின் மூலம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், இந்த ஸ்மார்ட்போனின் தோற்றம், வடிவமைப்பு, அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள் குறித்த தகவல்கள் அன்றைய தினமே பகிரப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதற்கிடையில், Redmi Turbo 5-இன் இந்திய விலை மற்றும் விற்பனைத் தேதிகள் சில நாட்களுக்குப் பிறகு அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Built to last longer. Built for turbo speed.— Redmi India (@RedmiIndia) May 29, 2026
The ultimate performance machine hits the track on 2nd June, 2026. Stay tuned for the #REDMITurbo5, it's #ReadyWhenYouAre.
Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போன் ஏற்கனவே சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. அதே மாடல் தற்போது இந்தியச் சந்தையிலும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, இந்தச் சாதனம் MediaTek Dimensity 8500 Ultra சிப்செட்டைக் கொண்டிருந்தது. இந்தியாவிலும் இதே செயலியுடனேயே இது அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இது 3nm உற்பத்திச் செயல்முறையில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு octa-core (எண்-மைய) செயலியாகும். இது 3.4 GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. கிராஃபிக்ஸ் செயலாக்கத்திற்காக இந்தச் சாதனத்தில் Mali-G720 GPU பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
Redmi Turbo 5 முக்கிய விவரங்கள்
|Redmi Turbo 5 அம்சம்
|விவரம்
|அறிமுகம்
|ஜூன் 2
|இயங்குதளம்
|Android 16
|திரை
|2756 x 1268 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.59-அங்குல Full HD+ திரை
|கேமரா
|இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பு
|பேட்டரி
|7560mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி
Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போன் Android 16 இயங்குதளத்துடன் வெளியாகும். இது நிறுவனத்தின் சமீபத்திய HyperOS 3 இடைமுகத்துடன் இணைந்து செயல்படும். மொபைல் கேமிங் அமர்வுகள் மற்றும் அதிக செயல்திறன் தேவைப்படும் பணிகளின் போது சாதனம் அதிக வெப்பமடைவதைத் தடுக்க, Redmi Turbo 5-இல் ஒருங்கிணைந்த 3D ஐஸ்-கூலிங் (ice-cooling) அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. 5G வசதி கொண்ட இந்த ஸ்மார்ட்போனால், மொபைல் கேம்களை 2K பிரேம் விகிதத்தில் (frame rate) இயக்க முடியும் என்று Redmi நிறுவனம் கூறுகிறது. சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, இந்தச் சாதனம் LPDDR5X Ultra RAM வசதியைக் கொண்டிருந்தது. இந்தியாவிலும் வெளியாகும் மாடலில் இதே RAM தொழில்நுட்பமே இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த Redmi 5G ஸ்மார்ட்போன், 2756 x 1268 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.59-அங்குல Full HD+ திரையைக் கொண்டுள்ளது. AMOLED பேனலில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் திரை, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate), 3840Hz PWM மங்கலாக்கல் (dimming) மற்றும் 3500 nits உச்ச பிரகாசம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. மேலும், இந்தத் திரையானது 'Wet Hand Touch 2.0' மற்றும் திரைக்குள்ளேயே அமைந்திருக்கும் 3D அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை சென்சார் போன்ற சிறப்பம்சங்களையும் கொண்டுள்ளது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, Redmi Turbo 5 5G ஸ்மார்ட்போன் இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பாகச் சீன மாடலைப் பற்றிப் பேசுகையில், இதன் பின்பக்கப் பேனலில் f/1.5 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் Sony IMX882 OIS உணர்வி இடம்பெற்றுள்ளது. இது f/2.2 துளைமுகம் கொண்ட 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. அதேவேளையில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போனில் 20-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
சிறந்த பவர் பேக்கப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், இந்த Redmi 5G ஸ்மார்ட்போனில் 7560mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த பேட்டரி திறன் சீன மாடலுக்கு உரியதாகும். இது இந்திய மாடலிலும் அப்படியே தக்கவைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், விரைவாக மின்சாரம் ஏற்றிக்கொள்ளும் வசதிக்காக, Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போன் 100W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது. இந்த Redmi 5G ஸ்மார்ட்போனில் 27W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் (reverse charging) தொழில்நுட்பமும் இடம்பெறக்கூடும்.
இந்த Redmi 5G ஸ்மார்ட்போன் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, IP66 + IP68 + IP69 + IP69K ஆகிய தரமதிப்பீடுகளுடன் (ratings) வெளியிடப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த IP தரமதிப்பீடுகள், ஸ்மார்ட்போனைத் தூசி மற்றும் நீர் உட்புகுதலிலிருந்து பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு வகையான திரவங்களின் தாக்கத்திலிருந்தும் பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன. கூடுதலாக, இந்தச் ஸ்மார்ட்போன் கீழே விழுந்தாலும் சேதமடையாத உறுதித்தன்மையைக் (drop resistance) கொண்டுள்ளது; இதன் மூலம், தவறுதலாகத் தரையில் விழுந்தாலும் சாதனம் பாதுகாப்பாக இருப்பதை இது உறுதி செய்கிறது.