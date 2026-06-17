/Redmi Turbo 5 சந்தைக்கு வந்தாச்சு: 7,540mAh மிரட்டலான பேட்டரி, கம்மி விலை, அசத்தல் கேமரா

Redmi Turbo 5: Xiaomi-யின் துணை பிராண்டான Redmi, தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான Redmi Turbo 5-ஐ, ரூ.35,999 - ரூ.38,999 என்ற விலை வரம்பில், 7,540mAh அசத்தலான பேட்டரியுடன் இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதுவே இதுவரை வெளியானவற்றிலேயே மிக வேகமான மற்றும் சக்திவாய்ந்த 'மிட்-ரேஞ்ச்' (mid-range) Redmi போன் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளைச் செய்தல் (multitasking), நீண்ட நேர கேமிங் மற்றும் உயர் செயல்திறன் ஆகியவற்றை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களுக்காக இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சக்திவாய்ந்த செயலி (processor), பெரிய பேட்டரி, பிரகாசமான திரை மற்றும் பல்வேறு உயர்தர அம்சங்கள் கிடைக்கின்றன. இதன் முழுமையான சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் விலை விவரங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
|Redmi Turbo 5 அம்சம்
|விவரம்
|விலை
|
8GB + 256GB வேரியண்டின் விலை ₹37,999
12GB + 256GB மாடலின் விலை ₹38,999
|எங்கு வாங்கலாம்?
|Xiaomi இணையதளம், சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் மற்றும் Amazon
|திரை
|6.59-அங்குல 1.5K AMOLED திரை
|கேமரா
|OIS மற்றும் EIS ஆதரவுடன் கூடிய 50MP Sony IMX882 சென்சார்
|பேட்டரி
|7,540mAh பேட்டரி
வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, REDMI Turbo 5-ன் முன்புறம் மற்றும் பின்புறம் ஆகிய இரண்டிலும் 'கிளாஸ் ஃபினிஷ்' (glass finish) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தடிமன் வெறும் 8.18 மிமீ மட்டுமே. இதன் பின்புறத்தில் கேமரா தொகுதிக்கு அருகில் 'Redmi Pixel Matrix' ரிங் லைட்டுகள் உள்ளன. இவை அழைப்புகள், இசை ஒலிபரப்பு, கேமிங் மற்றும் அறிவிப்புகளின் (notifications) போது பல்வேறு வண்ணங்களை வெளிப்படுத்தும். நீடித்து உழைக்கும் தன்மையை உறுதிப்படுத்த, இதில் 'ஏரோஸ்பேஸ்-கிரேட்' (aerospace-grade) உலோகச் சட்டகம் மற்றும் Corning Gorilla Glass 7i பாதுகாப்பு ஆகியவை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், தூசி மற்றும் நீரிலிருந்து பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் IP66, IP68, IP69 மற்றும் IP69K ஆகிய தரச் சான்றிதழ்களையும் இப்போன் பெற்றுள்ளது.
Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போன் 6.59-அங்குல 1.5K AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 12-பிட் வண்ண ஆதரவு, 3,500 நிட்ஸ் (nits) உச்ச பிரகாசம், AdaptiveSync 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) மற்றும் 2560Hz உடனடி தொடு மாதிரி வீதம் (touch sampling rate) ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. இவை கேமிங் மற்றும் ஸ்க்ரோலிங் அனுபவத்தை மென்மையாக்குகின்றன. மேலும், கண் பாதுகாப்பிற்காக 3840Hz PWM டிம்மிங் மற்றும் TUV Rheinland-இன் மூன்று விதமான சான்றிதழ்களையும் இது கொண்டுள்ளது.
REDMI Turbo 5 ஆனது 4nm தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட MediaTek Dimensity 8500 Ultra செயலியால் (processor) இயக்கப்படுகிறது. இது 3.4GHz வரையிலான வேகத்தில் செயல்படக்கூடியது. இது LPDDR5X Ultra ரேம் (RAM) மற்றும் UFS 4.1 சேமிப்பகத்தை ஆதரிக்கிறது. இதன் AnTuTu ஸ்கோர் 2.3 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. சிறந்த கேமிங் அனுபவத்திற்காக, இதில் WildBoost ஆப்டிமைசேஷன், Game Turbo Mode மற்றும் 3D IceLoop கூலிங் சிஸ்டம் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
Redmi Turbo 5-இன் பிற சிறப்பம்சங்களில் 'Circle to Search', 'Google Gemini AI' மற்றும் 'Xiaomi HyperIsland' ஆகியவை அடங்கும். இணைப்பு வசதிகளைப் பொறுத்தவரை, இதில் Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IR Blaster மற்றும் ஆஃப்லைன் தகவல் தொடர்பு வசதி ஆகியவை உள்ளன. சிறந்த ஆடியோ அனுபவத்திற்காக, இதில் Dolby Atmos ஆதரவுடன் கூடிய இரட்டை ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் (dual stereo speakers) உள்ளன. இவை 200% வரையிலான ஒலி அளவை (volume output) வழங்கும் திறன் கொண்டவை.
பெரிய பேட்டரி, வேகமான பிராசஸர், சிறப்பான கேமிங் செயல்பாடு மற்றும் நீண்ட கால மென்பொருள் ஆதரவு கொண்ட ஒரு சாதனத்தை தேடும் வாடிக்கையாலர்களுக்கு Redmi Turbo 5 ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.