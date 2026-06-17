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Redmi Turbo 5 சந்தைக்கு வந்தாச்சு: 7,540mAh மிரட்டலான பேட்டரி, கம்மி விலை, அசத்தல் கேமரா

Redmi Turbo 5: Redmi Turbo 5-ஐ வாங்க SBI, ICICI Bank அல்லது Axis Bank கிரெடிட் கார்டுகளை (அல்லது கிரெடிட் கார்டு EMI) பயன்படுத்தினால், ₹2,000 வரை உடனடி வங்கித் தள்ளுபடியைப் பெறலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 17, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:53 AM IST
Redmi Turbo 5 சந்தைக்கு வந்தாச்சு: 7,540mAh மிரட்டலான பேட்டரி, கம்மி விலை, அசத்தல் கேமரா
Image Credit: Redmi Turbo 5 Launch (Photo: Redmi)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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