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Redmi Turbo 5 ஜூன் 16 அறிமுகம்: இதுவரை இல்லாத சூப்பர் பேட்டரி, அட்டகாசமான அம்சங்கள்

Redmi Turbo 5: Xiaomi-யின் துணை நிறுவனமான Redmi, இந்தியாவில் Turbo 5-ன் வெளியீட்டுத் தேதியை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 16-ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 09, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:34 PM IST
Redmi Turbo 5 ஜூன் 16 அறிமுகம்: இதுவரை இல்லாத சூப்பர் பேட்டரி, அட்டகாசமான அம்சங்கள்
Image Credit: Redmi Turbo 5 (Representative Photo: Redmi)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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