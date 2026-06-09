/Redmi Turbo 5 ஜூன் 16 அறிமுகம்: இதுவரை இல்லாத சூப்பர் பேட்டரி, அட்டகாசமான அம்சங்கள்

Redmi Turbo 5: ரெட்மி போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. Redmi Turbo 5 இந்தியாவில் ஜூன் 16 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகமாகிறது. ரெட்மி நிறுவனம் ஏற்கனவே இந்த ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய சிறப்பம்சங்களை வெளியிட்டுள்ளது. தற்போது இந்த போனின் மேலும் சில விவரங்கள் வெளிவந்துள்ளன. புதிய Redmi Turbo சீரிஸ் சந்தையில் Redmi-யின் புதிய வரவாக அமையவுள்ளது. Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Speed has a new name.— Redmi India (@RedmiIndia) June 5, 2026
Introducing the all-new #REDMITurbo5, the fastest REDMI ever. Made to move fast, engineered to stay ahead, and designed for those who never slow down.
Always #ReadyWhenYouAre.
Launching on 16th June, 2026.
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Xiaomi-யின் துணை நிறுவனமான Redmi, இந்தியாவில் Turbo 5-ன் வெளியீட்டுத் தேதியை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 16-ஆம் தேதி அறிமுகமாகவுள்ளது. Turbo 5-ன் வருகையானது இந்தியச் சந்தையில் Turbo சீரிஸின் (தொடரின்) அறிமுகத்தைக் குறிக்கிறது. Redmi Turbo 5 ஸ்மார்ட்போன் பிரத்தியேகமாக ஆன்லைன் விற்பனை தளமான அமேசான் மூலம் விற்பனை செய்யப்படும்.
Redmi நிறுவனம் Turbo 5-ஐ, தனது வரலாற்றிலேயே அதிவேகமான மற்றும் மிகப்பெரிய பேட்டரி திறன் கொண்ட ஸ்மார்ட்போனாக முன்னிறுத்தியுள்ளது. இது மிகவும் போட்டித்தன்மை நிறைந்த 'மிட்-ரேஞ்ச்' (நடுத்தர விலை) பிரிவில் ஏற்கனவே வலுவான இடத்தைப் பிடித்துள்ள நிறுவனங்களுக்குப் போட்டியாக அமையும் வகையிலான ஒரு துணிச்சலான கூற்றாகும்.
|Redmi Turbo 5 அம்சம்
|விவரம்
|அறிமுகம்
|ஜூன் 16
|கேமரா
|50MP முதன்மை லென்ஸ் கொண்ட கேமரா
|திரை
|120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய தட்டையான 1.5K 'Fluid Display'
|பேட்டரி
|7,560mAh பேட்டரி (அனுமானம்)
இச்சாதனம் 50MP முதன்மை லென்ஸுடன் வருகிறது. இது அதிக மெகாபிக்சல் திறன் கொண்டது மட்டுமல்லாமல், Optical Image Stabilisation (OIS) மற்றும் Electronic Image Stabilisation (EIS) ஆகிய தொழில்நுட்பங்களையும் கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் புகைப்படங்கள் தெளிவாகவும், வீடியோக்கள் நிலநடுக்கத்தின் போது எடுக்கப்பட்டது போல ஆடாமலும் (நிலையானதாகவும்) இருக்கும். குழுப் புகைப்படங்கள் மற்றும் பரந்த நிலப்பரப்புகளைப் படம் பிடிக்க 8MP அல்ட்ரா-வைட் கேமராவும் இதில் உள்ளது. முன்புறத்தில், திரையின் மையப்பகுதியில் உள்ள 'பஞ்ச்-ஹோல்' (punch-hole) அமைப்பில் 20MP கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
மென்மையான காட்சி அனுபவத்திற்கு 1.5K 120Hz டிஸ்ப்ளே: இதன் திரை அமைப்பும் மிகச் சிறப்பாக உள்ளது. Redmi Turbo 5-ல் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் (refresh rate) கூடிய தட்டையான 1.5K 'Fluid Display' வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்க்ரோலிங் செய்தல், கேமிங் மற்றும் வீடியோக்களைப் பார்த்தல் என அனைத்தும் மிக மென்மையாகவும் சிறப்பாகவும் இருக்கும். டீசர்கள் மெல்லிய பெசல்கள் (bezels) மற்றும் தட்டையான வடிவமைப்புடன் கூடிய தோற்றத்தைக் காட்டுகின்றன. இவை நிச்சயமாக ஒரு பிரீமியம் உணர்வை அளிக்கின்றன.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இதில் சக்திவாய்ந்த MediaTek Dimensity 8500 Ultra சிப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது கேமிங், ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளைச் செய்தல் (multitasking) போன்ற எந்தவொரு சவாலான பணிக்கும் ஏற்ற ஆக்டா-கோர் (octa-core) செயலியாகும். இதோடு மட்டுமல்லாமல், 12GB LPDDR5X Ultra ரேம் (RAM) மற்றும் 'virtual RAM' மூலம் கூடுதலாக 12GB வரையிலான ரேம் வசதியும் இதில் கிடைக்கிறது. இதில் UFS 4.1 சேமிப்புத் தொழில்நுட்பம் (storage) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், செயலிகள் திறக்கும் நேரம் மற்றும் கோப்புப் பரிமாற்றம் ஆகியவை மிக விரைவாக நடைபெறும்.
வண்ணங்களைப் பொறுத்தவரை, வாடிக்கையாளர்கள் கிளாசிக் கருப்பு (Black) அல்லது வெள்ளை (White) ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அறிமுகத்திற்குப் பிறகு (ஜூன் 16, 2026 அன்று), Turbo 5-ஐ Amazon India மற்றும் Xiaomi-யின் சொந்தக் கடைகளில் வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கலாம்.
மொத்தத்தில், உயர்தர (flagship-grade) ஹார்டுவேர், வேகமான மற்றும் தெளிவான (high-res) டிஸ்ப்ளே, சிறந்த கேமராக்கள் மற்றும் மிக அதிவேக சார்ஜிங் வசதி போன்ற சிறப்பம்சங்களுடன், Redmi Turbo 5 தனது பிரிவில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தத் தயாராக உள்ளது.