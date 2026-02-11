இன்னும் 14 நாட்களில் Samsung Galaxy S26 அறிமுகம்.. விலை, அம்சங்கள்.. முழு விவரம் இதோ

Samsung Galaxy Unpacked Event: மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட Samsung Galaxy Unpacked நிகழ்வு தேதி வெளியிடப்பட்டுள்ளது! நீண்ட காலமாக, வரும் பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று நடைபெறும் அதன் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட Galaxy Unpacked நிகழ்வுக்கான தேதிகளை அறிவித்துள்ளது. Samsung அதன் அடுத்த முதன்மை ஸ்மார்ட்போன் தொடரான Galaxy S26 ஐ சக்திவாய்ந்த அம்சங்கள் மற்றும் மேம்பாடுகளுடன் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த உறுதியான செய்தி வெளியீட்டால் Samsung பயனர்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட்போன் ஆர்வலர்களிடையே பல மாத எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Galaxy Unpacked 2026 Date, Time, and Livestream Details
Samsung Galaxy Unpacked நிகழ்வு புதன்கிழமை, பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று நடைபெறும். இந்த நிகழ்வு சான் பிரான்சிஸ்கோவில் காலை 10:00 PT (இரவு 10:30 IST) மணிக்குத் தொடங்கும். நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ YouTube சேனல் மற்றும் சமூக ஊடக தளங்கள் வழியாக பார்வையாளர்கள் நேரடி ஒளிபரப்பைப் பார்க்கலாம் என்பதை தொழில்நுட்ப நிறுவனமான Samsung உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த வருட Galaxy Unpacked நிகழ்வு மிகவும் வேறுபட்டது. ஏனெனில், ஒவ்வொரு வருடமும் சாம்சங் வழக்கமாக அதன் கேலக்ஸி தொடரை ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வெளியிடும், மேலும் பிப்ரவரி மாத இறுதியில் நிகழ்வை நடத்தும். ஆனால் இந்த ஆண்டு ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தால் இந்த நிகழ்வு ஸ்பாட் லைட் பெற்றுள்ளது.
சாம்சங் வழக்கமாக ஜனவரி மாதத்தில் அதன் கேலக்ஸி அன்பேக் செய்யப்பட்ட நிகழ்வுடன் அதன் புதிய தொடரை வெளியிடும். இந்த முறை தாமதத்திற்கு என்ன காரணம் என்று ஸ்மார்ட்போன் ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். இந்த ஒத்திவைப்புக்கு எங்களுக்கு எந்த அதிகாரப்பூர்வ காரணமும் இல்லை என்றாலும், உற்பத்தி சவால்கள் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்று தொழில்துறை நிபுணர்கள் சிலர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Galaxy S26 தொடர்
சாம்சங் நிறுவனம் தனது மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முதன்மை ஸ்மார்ட்போன் தொடரான கேலக்ஸி S26 ஐ வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வரிசையில் நிலையான கேலக்ஸி S26, கேலக்ஸி S26 பிளஸ் மற்றும் உயர்நிலை மாடல் கேலக்ஸி S26 அல்ட்ரா ஆகியவை அடங்கும். நிறுவனம் அதன் வரவிருக்கும் கேலக்ஸி S26 தொடரில் சக்திவாய்ந்த செயலி, மேம்படுத்தப்பட்ட பேட்டரி செயல்திறன் மற்றும் கேமரா திறன்களில் மேம்பாடுகளைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கள்
சாம்சங் தனது கேலக்ஸி S26 தொடரை உலகளவில் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் ஜெனரல் 5 உடன் அல்லது பிராந்திய ரீதியாக Exynos 2600 சிப்செட்டுடன், 12GB ரேம் மற்றும் மேம்பட்ட கேலக்ஸி AI ஒருங்கிணைப்புடன் கொண்டு வர வாய்ப்புள்ளது. டிஸ்ப்ளே பற்றி பேசுகையில், இதில் கேலக்ஸி S26 (6.3-இன்ச்), S26+ (6.7-இன்ச்) மற்றும் S26 அல்ட்ரா (6.9-இன்ச்) ஆகியவை இடம்பெறலாம். அல்ட்ரா மாடலில் 200MP பிரதான, 50MP பெரிஸ்கோப் (5x ஆப்டிகல்), 50MP அல்ட்ராவைடு, 10MP டெலிஃபோட்டோ இடம்பெறக்கூடும்.
Samsung Pre-Reserve Offers, Vouchers, and Exchange Benefits
வெளியீட்டு அறிவிப்புகளைத் தவிர, சாம்சங் ரூ.999 இல் தொடங்கும் முன் முன்பதிவுகளையும் வெளியிட்டுள்ளது. நீங்கள் சாதனங்களை முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்திருந்தால், பிற சலுகைகளுடன் ரூ.2,699 உறுதி செய்யப்பட்ட வவுச்சரையும் பெற நீங்கள் தகுதியுடையவர் ஆவீர்கள்.
