English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung Galaxy A07 5G அறிமுகம் ஆனது: விலை, அம்சங்கள், பிற விவரங்கள் இதோ

Samsung Galaxy A07 5G அறிமுகம் ஆனது: விலை, அம்சங்கள், பிற விவரங்கள் இதோ

Samsung Galaxy A07 5G: சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போன் இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் அம்சங்கள், இரண்டு வகைகளுக்கான விலை மற்றும் பிற விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 6, 2026, 05:46 PM IST
  • சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போன் இந்தியாவில் பிப்ரவரி 5, 2026 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
  • இது பின்புறத்தில், இரட்டை கேமரா அமைப்பு உள்ளது.
  • சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போன் மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6300 6 nm சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

Trending Photos

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்.. 12 ஆண்டுக்கு பின் குருவால் எல்லாவற்றிலும் வெற்றி
camera icon7
Guru margi
இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்.. 12 ஆண்டுக்கு பின் குருவால் எல்லாவற்றிலும் வெற்றி
வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!
camera icon7
Lawyer
வழக்கறிஞர்கள் கருப்பு கோட் அணிவது ஏன்? காரணம் இதுதான்!
இனி இவர்களுக்கு 31 நாள் கோடை விடுமுறை அறிவிப்பு.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்
camera icon7
Tamil Nadu government
இனி இவர்களுக்கு 31 நாள் கோடை விடுமுறை அறிவிப்பு.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்
வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 9-15): 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?
camera icon13
Weekly Horoscope
வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 9-15): 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?
Samsung Galaxy A07 5G அறிமுகம் ஆனது: விலை, அம்சங்கள், பிற விவரங்கள் இதோ

Samsung Galaxy A07 5G: சாம்சங் நிறுவனம் தனது சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போனை இந்தியாவில் மொத்தம் இரண்டு வகைகளில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஒரு மலிவு விலை 5G போன் ஆகும். இது ஒரு பெரிய பேட்டரி மற்றும் பட்ஜெட் பிரிவிற்கான சிறந்த மென்பொருள் ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் மொத்தம் மூன்று வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது: லைட் வயலட், லைட் கிரீன் மற்றும் பிளாக்.

Add Zee News as a Preferred Source

சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G ஸ்மார்ட்போன் ஒரு பெரிய 6000 mAh பேட்டரி பேக்குடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது சக்திவாய்ந்த மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போனின் அனைத்து அம்சங்கள், இரண்டு வகைகளுக்கான விலை மற்றும் பிற விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

SSamsung Galaxy A07 5G: அறிமுகத் தேதி மற்றும் விலை

சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போன் இந்தியாவில் பிப்ரவரி 5, 2026 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மேலும் இது சாம்சங்கின் மிகவும் மலிவு விலை A-சீரிஸ் 5G ஸ்மார்ட்போனாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த போனின் 4 GB ரேம் மற்றும் 128 GB சேமிப்பு வகையின் விலை 15,999 ரூபாய், ஆனால் வங்கிச் சலுகைகளுக்குப் பிறகு அதன் விலை 14,999 ரூபாய் ஆக குறைகிறது. இந்த போனின் 6 GB ரேம் மற்றும் 128 GB சேமிப்பு வகையின் விலை 17,999 ரூபாய். எனினும், வங்கிச் சலுகைகளுக்குப் பிறகு அதன் விலை 16,999 ரூபாய் ஆக குறைகிறது.

Samsung Galaxy A07 5G: கேமரா அமைப்பு மற்றும் பேட்டரி பேக்

சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போனின் பின்புறத்தில், இரட்டை கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இதில் f/1.8 அப்பர்ச்சர் மற்றும் ஆட்டோஃபோகஸ் கொண்ட 50 MP முதன்மை சென்சார் மற்றும் ஒரு 2 MP டெப்த் சென்சார் ஆகியவை அடங்கும். இது 10x டிஜிட்டல் ஜூம் வரை ஆதரிக்கிறது. முன்பக்கத்தில், இன்ஃபினிட்டி-யு நாட்ச்சில் பொருத்தப்பட்ட f/2.0 அப்பர்ச்சர் கொண்ட 8 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இந்த போனில் ஒரு பெரிய 6000 mAh பேட்டரி பேக்கும் உள்ளது. இது கேலக்ஸி A06-ஐ விட 20% அதிகமாகும். மேலும் இந்த போன் 25 W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இருப்பினும், சார்ஜர் போன் பாக்சில் சேர்க்கப்படவில்லை. அதை வாடிக்கையாளர்கள் தனியாக வாங்க வேண்டும்.

Samsung Galaxy A07 5G: டிஸ்ப்ளே மற்றும் வடிவமைப்பு

சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போன், 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.7-இன்ச் HD+ PLS LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது. கேலக்ஸி A பட்ஜெட் தொடரில் 120 Hz பேனல் இடம்பெறுவது இதுவே முதல் முறையாகும். மேலும் இது அதிக பிரகாச பயன்முறையில் 800 நிட்ஸ் வரை அடைகிறது. இந்த போன் தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளைத் தாங்கும் IP54 மதிப்பீட்டுடன் வருகிறது. மேலும் இதன் பின்புற பேனலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய பொருள், போனை வெறும் 8.2 மிமீ தடிமனுடன் மெலிதாக வைத்திருக்கும் அதே வேளையில் சிறந்த வலிமையையும் வழங்குகிறது.

Samsung Galaxy A07 5G: செயல்திறன்

சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போன் மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6300 6 nm சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது அன்றாடப் பணிகளுக்குச் சமச்சீரான செயல்திறனையும் 12 பேண்டுகளில் 5G இணைப்பையும் வழங்குகிறது. இந்த போன் One UI 8.0 அடிப்படையிலான ஆண்ட்ராய்டு 16 உடன் வருகிறது. மேலும் சாம்சங் 2031 வரை 6 ஆண்டுகள் ஓஎஸ் மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் 6 ஆண்டுகள் பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளை வழங்கும் என உறுதியளித்துள்ளது. இது இந்த பிரிவில் முன்னணியில் உள்ளது.

மேலும் படிக்க | Tecno Pova Curve 2 5G: பிப்ரவரி 13 அறிமுகம்... விலை, வடிவமைப்பு, லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

மேலும் படிக்க | Oneplus Nord 6: 9,000mAh பேட்டரியுடன் Oneplus Nord 6 போன் விரைவில் அறிமுகம்.. கசிந்த அம்சங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Samsung Galaxy A07Samsung GalaxySamsungTechnologySmartphones

Trending News