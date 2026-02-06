Samsung Galaxy A07 5G அறிமுகம் ஆனது: விலை, அம்சங்கள், பிற விவரங்கள் இதோ

Samsung Galaxy A07 5G: சாம்சங் நிறுவனம் தனது சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போனை இந்தியாவில் மொத்தம் இரண்டு வகைகளில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஒரு மலிவு விலை 5G போன் ஆகும். இது ஒரு பெரிய பேட்டரி மற்றும் பட்ஜெட் பிரிவிற்கான சிறந்த மென்பொருள் ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் மொத்தம் மூன்று வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது: லைட் வயலட், லைட் கிரீன் மற்றும் பிளாக்.
சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G ஸ்மார்ட்போன் ஒரு பெரிய 6000 mAh பேட்டரி பேக்குடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது சக்திவாய்ந்த மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போனின் அனைத்து அம்சங்கள், இரண்டு வகைகளுக்கான விலை மற்றும் பிற விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
SSamsung Galaxy A07 5G: அறிமுகத் தேதி மற்றும் விலை
சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போன் இந்தியாவில் பிப்ரவரி 5, 2026 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மேலும் இது சாம்சங்கின் மிகவும் மலிவு விலை A-சீரிஸ் 5G ஸ்மார்ட்போனாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த போனின் 4 GB ரேம் மற்றும் 128 GB சேமிப்பு வகையின் விலை 15,999 ரூபாய், ஆனால் வங்கிச் சலுகைகளுக்குப் பிறகு அதன் விலை 14,999 ரூபாய் ஆக குறைகிறது. இந்த போனின் 6 GB ரேம் மற்றும் 128 GB சேமிப்பு வகையின் விலை 17,999 ரூபாய். எனினும், வங்கிச் சலுகைகளுக்குப் பிறகு அதன் விலை 16,999 ரூபாய் ஆக குறைகிறது.
Samsung Galaxy A07 5G: கேமரா அமைப்பு மற்றும் பேட்டரி பேக்
சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போனின் பின்புறத்தில், இரட்டை கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இதில் f/1.8 அப்பர்ச்சர் மற்றும் ஆட்டோஃபோகஸ் கொண்ட 50 MP முதன்மை சென்சார் மற்றும் ஒரு 2 MP டெப்த் சென்சார் ஆகியவை அடங்கும். இது 10x டிஜிட்டல் ஜூம் வரை ஆதரிக்கிறது. முன்பக்கத்தில், இன்ஃபினிட்டி-யு நாட்ச்சில் பொருத்தப்பட்ட f/2.0 அப்பர்ச்சர் கொண்ட 8 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இந்த போனில் ஒரு பெரிய 6000 mAh பேட்டரி பேக்கும் உள்ளது. இது கேலக்ஸி A06-ஐ விட 20% அதிகமாகும். மேலும் இந்த போன் 25 W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இருப்பினும், சார்ஜர் போன் பாக்சில் சேர்க்கப்படவில்லை. அதை வாடிக்கையாளர்கள் தனியாக வாங்க வேண்டும்.
Samsung Galaxy A07 5G: டிஸ்ப்ளே மற்றும் வடிவமைப்பு
சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போன், 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.7-இன்ச் HD+ PLS LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது. கேலக்ஸி A பட்ஜெட் தொடரில் 120 Hz பேனல் இடம்பெறுவது இதுவே முதல் முறையாகும். மேலும் இது அதிக பிரகாச பயன்முறையில் 800 நிட்ஸ் வரை அடைகிறது. இந்த போன் தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளைத் தாங்கும் IP54 மதிப்பீட்டுடன் வருகிறது. மேலும் இதன் பின்புற பேனலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய பொருள், போனை வெறும் 8.2 மிமீ தடிமனுடன் மெலிதாக வைத்திருக்கும் அதே வேளையில் சிறந்த வலிமையையும் வழங்குகிறது.
Samsung Galaxy A07 5G: செயல்திறன்
சாம்சங் கேலக்ஸி A07 5G போன் மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6300 6 nm சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது அன்றாடப் பணிகளுக்குச் சமச்சீரான செயல்திறனையும் 12 பேண்டுகளில் 5G இணைப்பையும் வழங்குகிறது. இந்த போன் One UI 8.0 அடிப்படையிலான ஆண்ட்ராய்டு 16 உடன் வருகிறது. மேலும் சாம்சங் 2031 வரை 6 ஆண்டுகள் ஓஎஸ் மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் 6 ஆண்டுகள் பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளை வழங்கும் என உறுதியளித்துள்ளது. இது இந்த பிரிவில் முன்னணியில் உள்ளது.
