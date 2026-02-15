English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung ஆபர்: 8GB RAM, 5000mAh பேட்டரி கொண்ட 5G போன் பாதி விலையில்

Samsung ஆபர்: 8GB RAM, 5000mAh பேட்டரி கொண்ட 5G போன் பாதி விலையில்

Samsung Galaxy a35: Flipkart நிறுவனம் Samsung Galaxy A35 5G ஸ்மார்ட்போனை சிறந்த தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்கிறது. முதலில் ரூ.33,999 விலையில் இருந்த இந்த 5G போன் இப்போது வங்கிச் சலுகைகளுடன் ரூ.18,999க்கு கிடைக்கிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 15, 2026, 11:43 AM IST
  • சாம்சங் கேலக்ஸி A35 5G ஸ்மார்ட்போன் வெறும் ரூ.18,999க்கு பிளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கிறது.
  • 6.6-இன்ச் 120Hz AMOLED டிஸ்ப்ளே மற்றும் 50MP OIS கேமரா.
  • Exynos 1380 செயலி, 5000mAh பேட்டரி, IP67 மதிப்பீடு.

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மத்திய அரசின் சூழ்ச்சி! முதலமைச்சர் சொன்ன டாப் சீக்ரெட்
camera icon13
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மத்திய அரசின் சூழ்ச்சி! முதலமைச்சர் சொன்ன டாப் சீக்ரெட்
வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 16-22): 5 ராசிகளுக்கு அட்டகாசம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?
camera icon13
Weekly Horoscope
வார ராசிபலன் (பிப்ரவரி 16-22): 5 ராசிகளுக்கு அட்டகாசம், மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?
10 நிமிடத்தில் கண்ணதாசன் எழுதிய பாட்டு! ரிலீஸிற்கு பின் சூப்பர் ஹிட்-எது தெரியுமா?
camera icon7
Kannadasan
10 நிமிடத்தில் கண்ணதாசன் எழுதிய பாட்டு! ரிலீஸிற்கு பின் சூப்பர் ஹிட்-எது தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுமா?
camera icon14
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுமா?
Samsung ஆபர்: 8GB RAM, 5000mAh பேட்டரி கொண்ட 5G போன் பாதி விலையில்

Samsung Galaxy a35: நீண்ட காலமாக புதிய 5G தொலைபேசியை வாங்க பிளான் செய்கிறீர்களா? அப்படியானால், Flipkart தற்போது உங்களுக்கான சிறந்த சலுகையை வழங்கப் போகிறது. நடுத்தர அளவிலான Samsung தொலைபேசி தற்போது தள்ளுபடி விலையில் வழங்கப்படுகிறது. e-commerce தளமான Flipkart தற்போது Samsung Galaxy A35 5G ஸ்மார்ட்போனின் Awesome Navy 128GB மாறுபாட்டில் சிறந்த சலுகையை வழங்குகிறது. இந்த தொலைபேசியின் ஒரிஜினல் விலை ரூ.33,999 ஆகும், எனினும் Flipkart சலுகையில் இந்த தரமான 5G தொலைபேசியை ரூ.18,999க்கு வாங்கலாம். இந்த அற்புதமான சலுகையைப் பற்றி கூடுதல் விவரத்தை கீழே காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung Galaxy A35 5G : தள்ளுபடி சலுகைகள்
சாம்சங் இந்த A-சீரிஸ் போனை 2024 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தியது, தற்போது இதன் ஆரம்ப விலை ரூ.33,999 இருந்தாலும், இ-காமர்ஸ் தளமான Flipkart தற்போது இந்த போனை எந்த வங்கி சலுகைகளும் இல்லாமல் வெறும் ரூ.19,999க்கு வாங்கலாம். இருப்பினும், வங்கி சலுகைகளுடன், போனின் விலை இன்னும் குறைவாகும்.

நிறுவனம் Flipkart, SBI மற்றும் Axis Bank கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் இந்த சாதனத்திற்கு கூடுதலாக ரூ.1,000 தள்ளுபடியை வழங்குகிறது, இதன் மூலம் விலை ரூ.18,999 ஆகக் குறைகிறது. கூடுதலாக, ரூ.3,334 இல் தொடங்கும் கட்டணமில்லா EMI விருப்பங்களுடன் இந்த தொலைபேசியை வாங்கலாம். ஒட்டுமொத்தமாக, இதன் சலுகைகள் ஈர்க்கக்கூடிய ஒப்பந்தமாக ஆக்குகின்றன.

Samsung Galaxy A35 5G - முக்கிய அம்சங்கள்
Samsung Galaxy A35 5G என்பது 6.6-இன்ச் 120Hz சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளே, OIS உடன் கூடிய 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் உறுதியான கண்ணாடி-பின்புற வடிவமைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த இடைப்பட்ட 5G தொலைபேசியாகும்.

இந்த தொலைபேசி சக்திவாய்ந்த Exynos 1380 செயலி, 5,000mAh பேட்டரி, IP67 நீர்/தூசி எதிர்ப்பு மற்றும் நான்கு OS மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் ஐந்து வருட பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளுடன் நீண்டகால ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது, இது இதை இன்னும் சிறப்பானதாக்குகிறது.

டிஸ்ப்ளே: 6.6-இன்ச் சூப்பர் AMOLED, 1080 x 2340 பிக்சல்கள், 120Hz, 1000 nits (HBM)
செயலி: Exynos 1380 (5nm)
ரேம்/சேமிப்பு: 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB சேமிப்பு (மைக்ரோ எஸ்டி வழியாக விரிவாக்கக்கூடியது)
பின்புற கேமரா: 50MP (f/1.8, OIS) மெயின், 8MP (f/2.2) அல்ட்ரா-வைட், 5MP (f/2.4) மேக்ரோ
முன் கேமரா: 13MP (f/2.2)
பேட்டரி: 5000mAh, 25W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்
OS: ஆண்ட்ராய்டு 14, ஒன் UI 6.1 (மேம்படுத்தக்கூடியது)
கட்டமைப்பு: கண்ணாடி முன்பக்கம் (கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸ்+), பிளாஸ்டிக் பிரேம், IP67 மதிப்பீடு
இணைப்பு: 5G, USB-C 2.0, Wi-Fi 6, புளூடூத் 5.3, என்எப்சி.

மேலும் படிக்க | Motorola Edge 60 Pro: அமேசான் சேலில் 25% தள்ளுபடி, முந்துங்கள்!!

மேலும் படிக்க | Flipkart Valentine Sale: பிராண்டட் ஸ்மார்ட்போன்களில் நம்ப முடியாத அளவு தள்ளுபடி

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S25: சரசரவென குறைந்த போன் விலை.. புதிய விலை எவ்வளவு தெரியுமா?\

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
SamsungSamsung Galaxy A355G SmartphoneSamsung Galaxy a35 Price

Trending News