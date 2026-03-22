Samsung Galaxy A37, A57 மார்ச் 25 அறிமுகம்; விலை, கேமரா, பேட்டரி, முழு விவரங்கள் இதோ

சாம்சங் (Samsung) நிறுவனத்தின் Galaxy A37 மற்றும் Galaxy A57 ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் வரும் மார்ச் 25 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாகத் தற்போது தயாராக இருக்கிறது. இந்த இரண்டு போன்களும் Exynos செயலிகளால் இயங்கக்கூடும் என்றும், AMOLED திரை மற்றும் 5,000mAh பேட்டரியுடன் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 22, 2026, 09:35 AM IST
  Samsung Galaxy A37, A57 எதிர்பார்க்கப்படும் விவரக்குறிப்புகள்
  Samsung Galaxy A37, A57 போனின் பேட்டரி
  Samsung Galaxy A37, A57 போனின் எதிர்பார்க்கப்படும் கேமரா

8வது ஊதியக்குழு Fitment Factor: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு Fitment Factor: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வில் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
மாணவர்களுக்கு குஷியான செய்தி! முன்கூட்டியே கோடை விடுமுறை.. சூப்பர் அப்டேட்!
camera icon7
TN School Leave
மாணவர்களுக்கு குஷியான செய்தி! முன்கூட்டியே கோடை விடுமுறை.. சூப்பர் அப்டேட்!
IPL 2026: இதுவரை காயத்தில் சிக்கிய ஐபிஎல் வீரர்கள் யார் யார்?
camera icon9
IPL
IPL 2026: இதுவரை காயத்தில் சிக்கிய ஐபிஎல் வீரர்கள் யார் யார்?
மாணவர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை, வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon6
School Holiday
மாணவர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை, வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
Samsung Galaxy A37, A57 Launch : சாம்சங் (Samsung) நிறுவனம் தனது சமீபத்திய 'A' வரிசை மாடல்களான Galaxy A37 மற்றும் Galaxy A57 ஆகியவை, வரும் மார்ச் 25 அன்று இந்தியாவிலும் பிற உலகச் சந்தைகளிலும் அறிமுகமாகவுள்ளதாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் தென் கொரிய ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனம், இந்த போன் தொடர்பான விரிவான தகவல்களைப் பெரிதாக வெளியிடவில்லை என்றாலும், இது தொடர்பான சில கசிந்த தகவல்களின் அடிப்படையில், சில முக்கிய விவரங்கள் தெரியவந்துள்ளன. இந்த இரண்டு 'A' வரிசை மாடல்களிடமிருந்து நாம் என்னென்ன அம்சங்களை எதிர்பார்க்கலாம் என்கிற முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.

Samsung Galaxy A37, A57 எதிர்பார்க்கப்படும் விவரக்குறிப்புகள்:

இந்த இரண்டு போன்கள் தொடர்பாக கசிந்த சில தகவல்களின்படி, Samsung Galaxy A37 மற்றும் Samsung Galaxy A57 ஆகிய இரண்டு போனுமே Full HD+ தெளிவுத்திறன் மற்றும் 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய, பிளாட் 6.7-அங்குல Super AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Samsung Galaxy A37 ஸ்மார்ட்போனானது, 6GB அல்லது 8GB வரையிலான RAM வசதியுடன் கூடிய Samsung Exynos 1480 செயலியால் இயங்கக்கூடும். அதேவேளையில், Samsung Galaxy A57 ஸ்மார்ட்போனானது, 8GB வரையிலான RAM வசதியுடன் கூடிய Exynos 1680 சிப்பில் இயங்கக்கூடும். மேலும் இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் 128GB மற்றும் 256GB அளவிலான உள்ளடக்க சேமிப்பக வசதியுடன் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; மேலும், இந்த இரண்டு போன்களிலும் microSD அட்டை ஸ்லாட் வாயிலாகக் கூடுதல் சேமிப்பகத்தை (external storage) விரிவுபடுத்திக்கொள்ளும் வசதியையும் கொண்டிருக்கும்.

Samsung Galaxy A37, A57 போனின் பேட்டரி:

Samsung Galaxy S26 வரிசையைப் போலவே, A சீரிஸ் மாடல்களும் சமீபத்திய One UI 8.5 இயங்குதளத்தில் இயங்கும் என்றும், 7 ஆண்டுகளுக்கான OS புதுப்பிப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பேட்சுகள் வழங்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் 5,000mAh பேட்டரியுடனும், 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடனும் வெளியாகக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Samsung Galaxy A37, A57 போனின் எதிர்பார்க்கப்படும் கேமரா:

கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இந்த இரண்டி சாதனங்களும் ஒரே மாதிரியான அமைப்பைக் கொண்டிருக்கலாம்; இந்த போன்ளில் OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP முதன்மை சென்சார், 12MP அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் மற்றும் 5MP மேக்ரோ லென்ஸ் ஆகியவை இடம்பெறக்கூடும். இத்தொலைபேசிகளின் முன்புறத்தில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 12MP கேமரா ஒன்று இடம்பெறலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

அம்சங்கள் Samsung Galaxy A37 Samsung Galaxy A57
டிஸ்ப்ளே 6.7-அங்குல Super AMOLED (2340 x 1080), 120Hz 6.7-அங்குல Super AMOLED (2340 x 1080), 120Hz
செயலி Samsung Exynos 1480 Samsung Exynos 1680
RAM மற்றும் சேமிப்பகம் 6GB / 8GB RAM + 128GB / 256GB (விரிவுபடுத்த இயலாதது) 8GB RAM + 128GB / 256GB (விரிவுபடுத்த இயலாதது)
பின்புற கேமரா 50MP முதன்மை + 12MP அல்ட்ரா-வைட் + 5MP மேக்ரோ 50MP முதன்மை + 12MP அல்ட்ரா-வைட் + 5MP மேக்ரோ
முன்புற கேமரா 12MP (f/2.2) 12MP (f/2.2)
பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங் 5,000mAh, 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் 5,000mAh, 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்
மென்பொருள் Android 16 (One UI 8.5) Android 16 (One UI 8.5)
பரிமாணங்கள் / தடிமன் 162.9 x 78.2 x 7.4mm 161.5 x 76.9 x 6.9mm
எடை 196g 192g

Samsung Galaxy A37, A57 போனின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை:

'Android Headlines' வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, மெமரி சிப் பற்றாக்குறையின் காரணமாக, Samsung Galaxy A37 மற்றும் A57 ஆகிய மாடல்களின் விலையானது அவற்றின் முந்தைய பதிப்புகளை விட சுமார் 16 முதல் 20 சதவீதம் வரை அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, Samsung Galaxy A37 போனின் ஆரம்ப விலை சுமார் €439 (இந்திய விலை தோராயமாக ₹47,000) ஆகவும், Samsung Galaxy A57 போனின் விலை €539 (இந்திய விலை தோராயமாக ₹57,300) ஆகவும் இருக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | Vivo Y11 5G, Vivo Y21 5G அறிமுகம்: விலை, கேமரா, பேட்டரி, முழு விவரங்கள் இதோ

மேலும் படிக்க | ரூ.749 செலுத்தி Samsung Galaxy S26 Ultra வாங்கலாம்.. பாதிக்கு பாதி விலை விற்பனை

மேலும் படிக்க | iQOO Z11 5G மார்ச் 26 அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய அம்சங்கள்

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A57Samsung Galaxy A37 priceSamsung Galaxy A57 Price

