Samsung Galaxy A37, A57 மார்ச் 25 அறிமுகம்; விலை, கேமரா, பேட்டரி, முழு விவரங்கள் இதோ

Samsung Galaxy A37, A57 Launch : சாம்சங் (Samsung) நிறுவனம் தனது சமீபத்திய 'A' வரிசை மாடல்களான Galaxy A37 மற்றும் Galaxy A57 ஆகியவை, வரும் மார்ச் 25 அன்று இந்தியாவிலும் பிற உலகச் சந்தைகளிலும் அறிமுகமாகவுள்ளதாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் தென் கொரிய ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனம், இந்த போன் தொடர்பான விரிவான தகவல்களைப் பெரிதாக வெளியிடவில்லை என்றாலும், இது தொடர்பான சில கசிந்த தகவல்களின் அடிப்படையில், சில முக்கிய விவரங்கள் தெரியவந்துள்ளன. இந்த இரண்டு 'A' வரிசை மாடல்களிடமிருந்து நாம் என்னென்ன அம்சங்களை எதிர்பார்க்கலாம் என்கிற முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.
Samsung Galaxy A37, A57 எதிர்பார்க்கப்படும் விவரக்குறிப்புகள்:
இந்த இரண்டு போன்கள் தொடர்பாக கசிந்த சில தகவல்களின்படி, Samsung Galaxy A37 மற்றும் Samsung Galaxy A57 ஆகிய இரண்டு போனுமே Full HD+ தெளிவுத்திறன் மற்றும் 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய, பிளாட் 6.7-அங்குல Super AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
The new awesome is just around the corner – can you feel the hype? Which one will it be? Tell us in the comments below!
Notify me: https://t.co/Q2uJeRk76a.#AwesomeIsForEveryone #NewGalaxyA #ComingSoon #Samsung
— Samsung India (@SamsungIndia) March 21, 2026
Samsung Galaxy A37 ஸ்மார்ட்போனானது, 6GB அல்லது 8GB வரையிலான RAM வசதியுடன் கூடிய Samsung Exynos 1480 செயலியால் இயங்கக்கூடும். அதேவேளையில், Samsung Galaxy A57 ஸ்மார்ட்போனானது, 8GB வரையிலான RAM வசதியுடன் கூடிய Exynos 1680 சிப்பில் இயங்கக்கூடும். மேலும் இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் 128GB மற்றும் 256GB அளவிலான உள்ளடக்க சேமிப்பக வசதியுடன் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; மேலும், இந்த இரண்டு போன்களிலும் microSD அட்டை ஸ்லாட் வாயிலாகக் கூடுதல் சேமிப்பகத்தை (external storage) விரிவுபடுத்திக்கொள்ளும் வசதியையும் கொண்டிருக்கும்.
Samsung Galaxy A37, A57 போனின் பேட்டரி:
Samsung Galaxy S26 வரிசையைப் போலவே, A சீரிஸ் மாடல்களும் சமீபத்திய One UI 8.5 இயங்குதளத்தில் இயங்கும் என்றும், 7 ஆண்டுகளுக்கான OS புதுப்பிப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பேட்சுகள் வழங்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் 5,000mAh பேட்டரியுடனும், 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடனும் வெளியாகக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Samsung Galaxy A37, A57 போனின் எதிர்பார்க்கப்படும் கேமரா:
கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இந்த இரண்டி சாதனங்களும் ஒரே மாதிரியான அமைப்பைக் கொண்டிருக்கலாம்; இந்த போன்ளில் OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP முதன்மை சென்சார், 12MP அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் மற்றும் 5MP மேக்ரோ லென்ஸ் ஆகியவை இடம்பெறக்கூடும். இத்தொலைபேசிகளின் முன்புறத்தில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 12MP கேமரா ஒன்று இடம்பெறலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
|அம்சங்கள்
|Samsung Galaxy A37
|Samsung Galaxy A57
|டிஸ்ப்ளே
|6.7-அங்குல Super AMOLED (2340 x 1080), 120Hz
|6.7-அங்குல Super AMOLED (2340 x 1080), 120Hz
|செயலி
|Samsung Exynos 1480
|Samsung Exynos 1680
|RAM மற்றும் சேமிப்பகம்
|6GB / 8GB RAM + 128GB / 256GB (விரிவுபடுத்த இயலாதது)
|8GB RAM + 128GB / 256GB (விரிவுபடுத்த இயலாதது)
|பின்புற கேமரா
|50MP முதன்மை + 12MP அல்ட்ரா-வைட் + 5MP மேக்ரோ
|50MP முதன்மை + 12MP அல்ட்ரா-வைட் + 5MP மேக்ரோ
|முன்புற கேமரா
|12MP (f/2.2)
|12MP (f/2.2)
|பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங்
|5,000mAh, 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்
|5,000mAh, 45W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்
|மென்பொருள்
|Android 16 (One UI 8.5)
|Android 16 (One UI 8.5)
|பரிமாணங்கள் / தடிமன்
|162.9 x 78.2 x 7.4mm
|161.5 x 76.9 x 6.9mm
|எடை
|196g
|192g
Samsung Galaxy A37, A57 போனின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை:
'Android Headlines' வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, மெமரி சிப் பற்றாக்குறையின் காரணமாக, Samsung Galaxy A37 மற்றும் A57 ஆகிய மாடல்களின் விலையானது அவற்றின் முந்தைய பதிப்புகளை விட சுமார் 16 முதல் 20 சதவீதம் வரை அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, Samsung Galaxy A37 போனின் ஆரம்ப விலை சுமார் €439 (இந்திய விலை தோராயமாக ₹47,000) ஆகவும், Samsung Galaxy A57 போனின் விலை €539 (இந்திய விலை தோராயமாக ₹57,300) ஆகவும் இருக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ