Samsung புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள் மார்ச் 25 அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, அம்சங்கள் இதோ

Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A37 : சாம்சங் (Samsung) நிறுவனம் அடுத்த வாரம் இந்தியாவில் தனது Galaxy A-வரிசையில் புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இந்நிறுவனம் Samsung Galaxy A57 மற்றும் Galaxy A37 ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களை சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரவிருக்கும் இந்த Samsung நிறுவனத்தின் A-வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களின் அறிமுகத்தை தனது சமூக ஊடகப் பதிவின் மூலம் உறுதி செய்துள்ளது. இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் சாம்சங்கின் 'Key Island' வடிவமைப்பு மற்றும் மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்பதை நிறுவனம் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
Samsung Galaxy A57 மற்றும் A37 இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம்
சாம்சங் (Samsung) நிறுவனம் தனது Galaxy A-வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களின் அறிமுகத்தை, 'X' சமூக ஊடகத் தளத்தில் ஒரு பதிவைப் பகிர்வதன் மூலம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் வருகிற மார்ச் 25 ஆம் தேதி, அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. தற்போது, எந்தெந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளன என்பது குறித்த விவரங்களை அந்நிறுவனம் பகிரவில்லை. எனினும் Galaxy A57 மற்றும் Galaxy A37 ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
A new awesome is coming soon, with a design that turns heads and features bound to leave you in awe.
Are you ready?
Notify me: https://t.co/s0MIEsMAhU.
— Samsung India (@SamsungIndia) March 20, 2026
Samsung Galaxy A57 மற்றும் A37 போனின் சாத்தியமான சிறப்பம்சங்கள்
தகவல் கசிவாளர் எவன் பிளாஸ் (@evleaks) வெளியிட்டுள்ள தகவலின் படி, Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 ஸ்மார்ட்போன்கள் குறித்த சில விவரங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். Samsung நிறுவனம் Samsung Galaxy A57 மாடலை சாம்பல், ஐஸ் நீலம், ஊதா மற்றும் கருப்பு ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் அறிமுகப்படுத்தக்கூடும்; அதேவேளையில், Samsung Galaxy A37 ஸ்மார்ட்போனானது சார்கோல், சாம்பல்-பச்சை மற்றும் லாவெண்டர் ஆகிய வண்ண வகைகளில் வெளியிடப்படலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார். இவ்விரு ஸ்மார்ட்போன்களுமே பிளாட் திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், செல்ஃபி எடுப்பதற்காகத் திரையில் 'பஞ்ச்-ஹோல்' (punch-hole) துளை இடம்பெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
A57 pic.twitter.com/sUDxxr4u5B
— Evan Blass (@evleaks) March 19, 2026
Galaxy A57 மற்றும் Galaxy A37 ஆகிய இரு ஸ்மார்ட்போன்களுமே மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். இந்த இரண்டு போன்களிலும் உள்ள கேமரா அலகுகள் செங்குத்தாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும். Samsung Galaxy A57 ஸ்மார்ட்போன் Exynos 1680 சிப்செட் மூலம் இயங்கக்கூடும் என்றும், Galaxy A37 மாடலில் Exynos 1480 சிப்செட் இடம்பெறக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போன்கள் 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா மற்றும் 12 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமராவுடன் வெளியாகலாம். இவ்விரு சாதனங்களும் IP68 தரச்சான்றைப் பெற்றிருக்கும். Galaxy A57 ஸ்மார்ட்போன் 6.6-அங்குல Full-HD+ AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; அதேவேளையில், Galaxy A37 மாடலானது சற்றுப் பெரிய அளவிலான 6.7-அங்குலத் திரையைக் கொண்டிருக்கலாம்.
Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 விலை என்னவாக இருக்கும்
இதனிடையே லீக் ஆன சில தகவலின் படி, Samsung Galaxy A57 5ஜி ஸ்மார்ட்போனின் 12ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன் இந்திய ரூபாய் மதிப்பின்படி சுமார் ரூ.51,182 என்றும், 12ஜிபி ரேம் + 512ஜிபி ஆப்ஷன் தோராயமாக ரூ.59,685 என்றும் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. Samsung Galaxy A37 ஸ்மார்ட்போனின் 8ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி வேரியன்ட்டின் விலை இந்திய ரூபாய் மதிப்பின்படி தோராயமாக ரூ.36,000 என்று பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இறுதி விலை பிராந்தியத்தை பொறுத்து மாறுபடலாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. Samsung நிறுவனத்தின் புதிய ஃபோன்கள் எவை?
Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 ஆகிய இரண்டு புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.
2. Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 5G போன்களின் விலை என்ன?
Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 5G இவற்றின் ஆரம்ப விலைகள் முறையே ₹51,182 மற்றும் ₹36,000 இருக்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.
3. Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 5G போனின் முக்கிய அம்சம் என்ன?
Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 5G போனை இரண்டு வெவ்வேறு வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
