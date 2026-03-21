English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Samsung புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள் மார்ச் 25 அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, அம்சங்கள் இதோ

Samsung Galaxy A37, Samsung Galaxy A57 Launch On March 25 : சாம்சங் (Samsung) தனது Galaxy A-வரிசையைச் சேர்ந்த புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை அடுத்த வாரம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. Samsung நிறுவனம் இந்த அறிமுகத் தேதியை—மார்ச் 25 என்று தனது சமூக ஊடகங்களில் அறிவித்துள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 21, 2026, 07:33 PM IST
  • Samsung Galaxy A57 மற்றும் A37 இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம்
  • Samsung நிறுவனத்தின் புதிய ஃபோன்கள் எவை?
  • Galaxy A-வரிசை ஸ்மார்ட்போன்கள்

Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A37 : சாம்சங் (Samsung) நிறுவனம் அடுத்த வாரம் இந்தியாவில் தனது Galaxy A-வரிசையில் புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இந்நிறுவனம் Samsung Galaxy A57 மற்றும் Galaxy A37 ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்களை சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரவிருக்கும் இந்த Samsung நிறுவனத்தின் A-வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களின் அறிமுகத்தை தனது சமூக ஊடகப் பதிவின் மூலம் உறுதி செய்துள்ளது. இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் சாம்சங்கின் 'Key Island' வடிவமைப்பு மற்றும் மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்பதை நிறுவனம் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung Galaxy A57 மற்றும் A37 இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம்

சாம்சங் (Samsung) நிறுவனம் தனது Galaxy A-வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களின் அறிமுகத்தை, 'X' சமூக ஊடகத் தளத்தில் ஒரு பதிவைப் பகிர்வதன் மூலம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் வருகிற மார்ச் 25 ஆம் தேதி, அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. தற்போது, ​​எந்தெந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளன என்பது குறித்த விவரங்களை அந்நிறுவனம் பகிரவில்லை. எனினும் Galaxy A57 மற்றும் Galaxy A37 ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Samsung Galaxy A57 மற்றும் A37 போனின் சாத்தியமான சிறப்பம்சங்கள்

தகவல் கசிவாளர் எவன் பிளாஸ் (@evleaks) வெளியிட்டுள்ள தகவலின் படி, Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 ஸ்மார்ட்போன்கள் குறித்த சில விவரங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். Samsung நிறுவனம் Samsung Galaxy A57 மாடலை சாம்பல், ஐஸ் நீலம், ஊதா மற்றும் கருப்பு ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் அறிமுகப்படுத்தக்கூடும்; அதேவேளையில், Samsung Galaxy A37 ஸ்மார்ட்போனானது சார்கோல், சாம்பல்-பச்சை மற்றும் லாவெண்டர் ஆகிய வண்ண வகைகளில் வெளியிடப்படலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார். இவ்விரு ஸ்மார்ட்போன்களுமே பிளாட் திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்றும், செல்ஃபி எடுப்பதற்காகத் திரையில் 'பஞ்ச்-ஹோல்' (punch-hole) துளை இடம்பெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Galaxy A57 மற்றும் Galaxy A37 ஆகிய இரு ஸ்மார்ட்போன்களுமே மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். இந்த இரண்டு போன்களிலும் உள்ள கேமரா அலகுகள் செங்குத்தாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும். Samsung Galaxy A57 ஸ்மார்ட்போன் Exynos 1680 சிப்செட் மூலம் இயங்கக்கூடும் என்றும், Galaxy A37 மாடலில் Exynos 1480 சிப்செட் இடம்பெறக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போன்கள் 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா மற்றும் 12 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமராவுடன் வெளியாகலாம். இவ்விரு சாதனங்களும் IP68 தரச்சான்றைப் பெற்றிருக்கும். Galaxy A57 ஸ்மார்ட்போன் 6.6-அங்குல Full-HD+ AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; அதேவேளையில், Galaxy A37 மாடலானது சற்றுப் பெரிய அளவிலான 6.7-அங்குலத் திரையைக் கொண்டிருக்கலாம்.

Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 விலை என்னவாக இருக்கும்

இதனிடையே லீக் ஆன சில தகவலின் படி, Samsung Galaxy A57 5ஜி ஸ்மார்ட்போனின் 12ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன் இந்திய ரூபாய் மதிப்பின்படி சுமார் ரூ.51,182 என்றும், 12ஜிபி ரேம் + 512ஜிபி ஆப்ஷன் தோராயமாக ரூ.59,685 என்றும் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. Samsung Galaxy A37 ஸ்மார்ட்போனின் 8ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி வேரியன்ட்டின் விலை இந்திய ரூபாய் மதிப்பின்படி தோராயமாக ரூ.36,000 என்று பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இறுதி விலை பிராந்தியத்தை பொறுத்து மாறுபடலாம்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. Samsung நிறுவனத்தின் புதிய ஃபோன்கள் எவை?
Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 ஆகிய இரண்டு புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

2. Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 5G போன்களின் விலை என்ன? 
Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 5G இவற்றின் ஆரம்ப விலைகள் முறையே ₹51,182 மற்றும் ₹36,000 இருக்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.

3. Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 5G  போனின் முக்கிய அம்சம் என்ன?
Samsung Galaxy A57 மற்றும் Samsung Galaxy A37 5G போனை இரண்டு வெவ்வேறு வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A57Samsung GalaxySamsung Galaxy A37 Launch On March 25

Trending News